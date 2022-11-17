19 идей использования папок и органайзеров для бумаг

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Если вы думаете, что держатели и лотки для бумаг можно использовать только для хранения документов, журналов и подобного - вы ошибаетесь. Для них уже придумали множество других применений. Посмотрим на несколько таких примеров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗЫ
Эта настенная модель и ее повесили таки на стену и не боком и не вверх ногами - как такое возможно !?