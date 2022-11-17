19 идей использования папок и органайзеров для бумаг

Если вы думаете, что держатели и лотки для бумаг можно использовать только для хранения документов, журналов и подобного - вы ошибаетесь. Для них уже придумали множество других применений. Посмотрим на несколько таких примеров.

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Вот журнальный столик из лотков для документов 0 Источник:

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В них можно хранить что угодно. Например, консервы 0 Источник:

Или пряжу 0 Источник:

Или выпрямители для волос 0 Источник:

Или самое необходимое 0 Источник:

Хранение кошельков и клатчей 0 Источник:

Из деревянного лотка для бумаг сделали полочки 0 Источник:

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В офисе лотки можно использовать для магнитов, маркеров, красок, и других канцтоваров 0 Источник:

А здесь организовали хранение картофеля и лука 0 Источник:

Лоток превратился в место хранения косметики 0 Источник:

Вот как можно хранить фен 0 Источник:

Хранение цветной бумаги 0 Источник:

В них можно даже сланцы и тапочки хранить 0 Источник:

Хранение специй 0 Источник:

Можно использовать их как подставки под доски или посуду, или другие кухонные штуки 0 Источник:

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Организация документов 0 Источник: