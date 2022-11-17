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19 идей использования папок и органайзеров для бумаг

19 идей использования папок и органайзеров для бумаг

Автор:
17 ноября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   дом   идеи   идея   организация   организация пространства   подборка   пространство   фото   хранение   
1539
20
Если вы думаете, что держатели и лотки для бумаг можно использовать только для хранения документов, журналов и подобного - вы ошибаетесь. Для них уже придумали множество других применений. Посмотрим на несколько таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: быт   дом   идеи   идея   организация   организация пространства   подборка   пространство   фото   хранение   
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5  комментариев
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11k
Ivan Полчаса назад
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
остаётся теперь найти старый офис и требумое от туда взять.
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92
Jangalop 57 минут назад
Невероятно! Один чувак на предпоследнем фото даже хранит в них документы.
ЗЫ
Эта настенная модель и ее повесили таки на стену и не боком и не вверх ногами - как такое возможно !?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Наши руки не для скуки....
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