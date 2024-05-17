Кошмар стоматолога и пациента: странные случаи взрывающихся зубов

Стоматолог из Пенсильвании У. Х. Аткинсон услышал о взрывающихся зубах от своих пациентов.

Бедняги жаловались на громкие, болезненные взрывы во рту, от которых они были в шоке и испытывали сильную боль. Взрывы случались редко. Но доктор смог зафиксировать три наиболее заметных случая.

Первый случай, который зафиксировал врач, произошёл со священнослужителем в 1817 году, когда мужчина почувствовал боль и дискомфорт в районе клыков. Поначалу боль ощущалась как покалывание.

Мужчина даже пытался погрузить голову в миску с холодной водой, чтобы уменьшить её.

Однако усилия джентльмена свести боль к минимуму не помогли, и он продолжал страдать ещё несколько дней. Боль почти сводила его с ума. И вот однажды утром священник почувствовал особенно резкий укол в зубе. Затем раздался звук, похожий на пистолетный выстрел.

Зуб разлетелся на мелкие осколки, а рот дико болел. Однако сразу после взрыва он почувствовал, что боль утихла и, в конце концов, прошла. Кроме потери зуба, пациент не испытал никаких других последствий странного явления.