Кошмар стоматолога и пациента: странные случаи взрывающихся зубов

На самом деле стоматологи, дантисты и зубные техники – это люди, которых сложно чем-то напугать. Ведь в ротовых полостях пациентов они порой сталкиваются с такими ужасами, перед которыми меркнут любые книги, фильмы и страшные истории.
Но иногда неустрашимые работники важной области медицины сталкиваются с совершенно жуткими случаями, способными вывести из равновесия даже самого непрошибаемого человека.
Дентофобия – страх перед посещением стоматолога – явление распространённое. Больше половины взрослых боится идти в стоматологическую клинику на консультацию. Посещение кабинета стоматолога не только ассоциируется с болью, но и может привести к диагностике страшных заболеваний.
Эти заболевания могут быть очень неприятными и болезненными, а иногда заканчиваются сущим кошмаром – взрывающимися зубами.
Стоматолог из Пенсильвании У. Х. Аткинсон услышал о взрывающихся зубах от своих пациентов.
Бедняги жаловались на громкие, болезненные взрывы во рту, от которых они были в шоке и испытывали сильную боль. Взрывы случались редко. Но доктор смог зафиксировать три наиболее заметных случая.
Первый случай, который зафиксировал врач, произошёл со священнослужителем в 1817 году, когда мужчина почувствовал боль и дискомфорт в районе клыков. Поначалу боль ощущалась как покалывание.
Мужчина даже пытался погрузить голову в миску с холодной водой, чтобы уменьшить её.
Однако усилия джентльмена свести боль к минимуму не помогли, и он продолжал страдать ещё несколько дней. Боль почти сводила его с ума. И вот однажды утром священник почувствовал особенно резкий укол в зубе. Затем раздался звук, похожий на пистолетный выстрел.
Зуб разлетелся на мелкие осколки, а рот дико болел. Однако сразу после взрыва он почувствовал, что боль утихла и, в конце концов, прошла. Кроме потери зуба, пациент не испытал никаких других последствий странного явления.
Следующий случай, который зафиксировал дантист, произошёл через 13 лет с женщиной по имени Летиция. Она жила неподалёку от доктора, поэтому он смог прибыть на место происшествия очень быстро, и записанный рассказ был более подробным.
Он зафиксировал, что женщина пришла за избавлением от выматывающей зубной боли, которая не давала ей покоя. Перепробовав множество различных средств, она не нашла облегчения, пока зуб не лопнул. Как и в первом случае, женщина почувствовала мгновенное облегчение после того, как зуб взорвался.
Третий случай, который дантист записал в дневнике, произошёл в 1855 году с женщиной по имени Анна. Она сообщила о постоянной боли в верхнем левом клыке.
Третий случай немного отличался от двух других местом локализации. Однако пациентка также почувствовала мгновенное облегчение после взрыва, в результате которого зуб раскололся пополам спереди и сзади.
Случаи, зафиксированные доктором Аткинсоном, были не единственными в мире. Другие стоматологи и врачи также наблюдали подобное. О других примерах сообщил дантист Джей Фелпс Хиблер, который подробно описал этот инцидент.
По его словам, подобный взрыв произошёл с женщиной, которую много дней мучила зубная боль. Кульминацией мучений стал взрыв коренного зуба. Если раньше взрывы казались безобидными, за исключением потери зуба, то в этом случае больная получила сотрясение мозга, а также надолго лишилась слуха.
Врач рассказал, что сила взрыва была настолько велика, что женщина чуть не упала. Громкий звук изо рта оставил несчастную в шоковом состоянии и на время лишил её способности слышать.
В 1918 году произошёл ещё один случай с американским морским офицером, который жаловался на постоянную боль в нижнем левом моляре. Врач осмотрел мужчину и увидел, что один из его моляров раздвоен у корней.
Морской офицер объяснил, что участвовал в боксёрском поединке, когда получил сильный удар по челюсти и почувствовал, что его зуб взорвался. В отличие от других случаев, боль началась после взрыва, и здесь, вероятно, более простое объяснение – зуб мог быть разрушен во время боя.
На протяжении всего XX века подобные случаи были распространены и зафиксированы различными стоматологами. Что на самом деле вызывало такие взрывы, можно в некоторой степени объяснить, основываясь на наблюдениях одной молодой матери. У матери было две девочки, и когда у детей выпали молочные зубы, она хранила их на каминной полке в память о детстве своих дочерей.
Зубы были целыми и без трещин. Однако через некоторое время они взорвались, и множество осколков разлетелось по комнате.
Сначала женщина не поняла, что тепло камина привело к взрыву. Когда на остальных зубах, хранившихся в маленькой коробочке на каминной полке, также появились трещины, она решила, что тепло камина спровоцировало их появление.
Однако стоматологи не знали наверняка, приводит ли к взрыву зубов изменение температуры тела или окружающей среды. Это было связано с тем, что даже исследователи, вернувшиеся из Антарктики, утверждали, что их зубы внезапно разрушились. Они настаивали, что это произошло из-за экстремально низких температур в этом регионе.
Сначала доктор Аткинсон объяснил это явление тем, что вокруг зуба образовался нарост, который подверг пульпу зуба высокому давлению. В конечном итоге это могло привести к внутреннему взрыву. Другим объяснением, которое привёл врач, было скопление избыточных газов из-за кариеса, что также могло привести к взрыву.
Однако истинная причина стала известна лишь много позже и заключалась вовсе не в кариесе. Вместо этого истинным виновником могли стать металлические пломбы, которые использовались стоматологами в XIX и XX веках. Сочетание используемых металлов, в частности олова и свинца, превращало зуб в низковольтную батарею. Электрохимические заряды и скопление газов от металлических пломб приводили в конечном итоге к взрыву.
Современные стоматологи до сих пор не уверены, что это была настоящая причина. Однако с высокой долей вероятности так оно и есть. Поскольку в наше время случаев врывающихся зубов, к счастью, больше зафиксировано не было.
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