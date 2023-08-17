Хирурги поделились пугающими историями из своей практики

Хирург - это не просто профессия, это призвание спасать жизнь. Ни для кого не секрет, что в их практике нередки сложные ситуации. На страничке Reddit хирурги рассказывают о самых страшных моментах, которые они пережили со своими пациентами, и о случаях, когда они совершали ошибки во время операций.
"Я студент-медик. Я наблюдал за операцией на колене, когда хирург вдруг остановился, ошеломленно посмотрел на персонал и спросил: "Это не то колено?" По сути, ему сказали оперировать не то колено, и на полпути он это понял. К счастью, обошлось без необратимых повреждений, команда наложила швы и взялась за второе колено".
"Когда я учился в ординатуре, моей первой самостоятельной операцией была операция на позвоночнике у 16-летней девушки. В конце, через 13 часов, я накладывал швы и случайно порвал дуральный мешок - разорвал тонкую мембрану, где сходятся все нервы. И вот он разорвался, и нервы просто выплеснулись из него, спинномозговая жидкость вытекла. Меня охватил дикий ужас. Я знал, что должен справиться с этим. Досчитал до пяти и вернулся к работе. Операция закончилась успешно".
"Еще в ординатуре я занимался кифопластикой. Во время этой процедуры костный цемент вводится в сломанный позвонок с помощью иглы. Так вот, один раз я неправильно определил длину игл и установил одну из них так, что она могла разорвать аорту или вену. Как только я понял свою ошибку, сразу же вынул иглу, а затем вместе с анестезиологом провел самые долгие пять минут в своей жизни, проверяя, остается ли артериальное давление стабильным".
"Когда мы вскрыли брюшную полость женщины в возрасте около 20 лет, в операционной запахло гниющей плотью. Показанием к хирургическому вмешательству были сильные боли и ощущение твердости в животе. Оказалось, у пациентки развилась полиорганная недостаточность, а ткани стали гнить. 20 секунд хирург смотрел на живот, а потом сказал: "Я думаю, что давление в брюшной полости - единственное, что обеспечивает ей кровяное давление". Девушка умерла на операционном столе. Она употребляла метамфетамин в больших дозах. Врачи предположили, что она заразилась инфекцией при инъекциях грязными иглами, и та распространилась по ее телу как лесной пожар".
"Мой отец попал в больницу с болями в груди, решили сделать ангиографию. Ввели контраст, отец лежит под аппаратом, а хирург вдруг спрашивает: "Вы в порядке... хорошо себя чувствуете? Были потери сознания?" Он отвечает: "Нет, только боль". Входят еще несколько врачей и смотрят на экран. Они подводят отца к другому аппарату и снова смотрят с недоумением, ничего не объясняя. "У вас в сердце свободно плавает сгусток крови размером с мяч для гольфа. Он бьется о клапаны, мы думали, с таким не живут".
Отцу дали суперсильное средство для удаления тромбов, приехало много специалистов. Все прошло хорошо, и через несколько месяцев ему сделали тройное шунтирование. Это было 30 лет назад, сейчас отцу 87 лет, и он может с легкостью подниматься по крутым склонам".
"У меня очень много историй. Был 80-летний старик, который выстрелил себе в грудь. Мы с хирургами боролись за его стабилизацию, но не могли понять, почему из него продолжает сочиться кровь. Потом выяснили, что перед тем, как застрелиться, он намеренно передозировал препараты для разжижения крови".
"45-летний мужчина поступил на личном автомобиле (его привезли родственники, а не скорая помощь) с травмой головы. Мы поняли, насколько все плохо, когда заметили на животе пациента полиэтиленовый пакет. В нем находились мозги, которые родственники успели собрать в надежде, что мы сможем их вживить".
"Это был 30-летний метамфетаминовый наркоман с катетером в грудной клетке, через который вводили препараты от легочной гипертензии. Он поступил в реанимацию с кризом. Оказалось, он вводил метамфетамин в катетер"
"Это был мой первый день работы в хирургическом отделении. Поступила женщина средних лет, без сознания, бледная, возможно, с внутренним кровотечением (ей нанесли несколько ножевых ранений в живот). Мы вскрыли брюшную полость, пытаясь найти источник кровотечения. Через несколько минут нам удалось стабилизировать ее состояние и проверить каждый сегмент ее кишечника на наличие кровотечения. Мы нашли несколько, прижгли и наложили швы. Когда мы укладывали кишки, мой старший ординатор решил еще раз заглянуть под них, и случайно задел крупную артерию (скорее всего, она была изначально слегка повреждена), началось кровотечение.
Нам пришлось звонить главному хирургу, хотя он был в отпуске. Он спокойно объяснил нам, что делать. Я очень испугался. Думал, пациентка умрет. Нам удалось остановить кровотечение с помощью агрессивной каутеризации и наложения швов. Этого я точно не забуду".
"Моего отца с пупочной грыжей направили на операцию. То, что казалось грыжей, на самом деле было раком 4-й стадии, начавшимся в аппендиксе. Несколько лет отец жил с уверенностью, что у него грыжа, но ждал, когда она начнет болеть, прежде чем что-то предпринять".
"Я ветеринар, и мы проводим довольно много операций. Ошибки случаются постоянно. От перерезанных кровеносных сосудов до разрывов кожи/органов. Большинство из них незначительны. Конечно, я слышал истории о том, как самцов по ошибке пытались стерилизовать и делали разрез брюшины. И ампутации не тех конечностей тоже случаются. Порой в пациентах "забывают" хирургические инструменты.
Моя самая большая ошибка - небольшой перелом кости при вправлении другого перелома. Все бывает. Мы решаем эти проблемы и извлекаем уроки".
"Здоровый 23-летний мужчина поступил в отделение скорой помощи с болью в груди. Нормальные жизненные показатели, никогда не курил, нормальная рентгенограмма грудной клетки. Боль началась после того, как он съел что-то острое. Мы сказали ему, что это, скорее всего, ГЭРБ. Через пять минут он падает замертво. Мы начинаем делать искусственное дыхание и проверяем пульс. Его стабилизируют, делают компьютерную томографию, обнаруживают расслоение аорты, после чего он умирает.
У парня просто лопнул крупный кровеносный сосуд. Такое случается с мужчинами в возрасте 70 лет с большим стажем курения и высоким кровяным давлением. У этого здорового 23-летнего парня не было абсолютно никаких факторов риска".
"Я студент-медик. Мне предстояло наблюдать за процедурой замены проводов кардиостимулятора у 60-летней женщины. Когда пациентке стали вводить анестезию, она сообщила всем, что накануне курила крэк. Процедуру пришлось перенести, чтобы кокаин успел выйти из ее организма".
"Лет 20 назад, когда я работал ветеринарным техником, нам привезли на операцию маленького пса, потому что он не писал несколько дней, но в остальном был здоров. Итак, его ввели в сон и подготовили к операции. Пес лежит на столе, а его мочевой пузырь наполнен, как водяной шарик, только старой мочой. И, конечно, как хороший водяной шарик, при малейшем надавливании он лопнул на меня и врача. Итак, я в шоке. Моча капает с моего лица и покрывает мою одежду. Никакой маски, защиты. Мы зашили мочевой пузырь и вправили его".
"Я был студентом-медиком, проходил практику по анестезиологии. Утром я пошел к пациентке, которой предстояла операция. Возвращаясь на инструктаж, я встречаю медсестру, та сообщает мне, что накануне вечером пациентке дали полную дозу антикоагулянтов, потому что хирурги забыли ее отменить. Если бы я не узнал этого и ввел эпидуральную анестезию, у женщины могло открыться кровотечение в позвоночнике, и ее парализовало бы".
"Я хирург, и я также занимаюсь судебными разбирательствами. Так вот, большинство ошибок в хирургии связано не с тем, что кто-то поскользнулся и случайно перерезал не то, что нужно, хотя это может произойти при неправильном определении анатомии, например, желчных протоков при удалении желчного пузыря (удивительно распространенная ошибка). Обычно это ошибки в принятии решений, например, в определении времени операции. В частности, слишком долгое ожидание операции, потому что вы пытаетесь решить, действительно ли у человека есть диагноз, который вы подозреваете. И даже если это так, можно ли вылечить неоперативным путем, поскольку пациент слаб и может не пережить оперативное вмешательство".
"Парень получил ранение в грудь, умирал у нас на глазах. Мы вскрыли ему грудную клетку и остановили легочное кровотечение. Через день пациент уже разговаривал со мной, а через две недели вернулся домой к новорожденному ребенку".
"Я хирург. Молодой парень, 21 год, поступил в 3 часа ночи с ножевым ранением. Он ждал несколько часов, прежде чем решился обратиться за помощью, смеялся, шутил, привел всю свою семью: маму, папу, братьев, друзей. Это была тяжелая травма, и мы немедленно доставили его в операционную, где он потерял сознание. Мы стали реанимировать его, но он не приходил в себя. Была предпринята последняя попытка - ручной массаж сердца: вскрывают грудную клетку и вручную качают сердце, чтобы запустить его. Нож задел брюшную аорту, и она лопнула - литры крови вылились на пол.
Друзья ели пиццу, смеялись и веселились в комнате ожидания, когда нам пришлось сообщить им о смерти парня. Начался настоящий ад, они силой ворвались в отделение. Пришлось вызывать охрану и полицию. Брат увидел умершего и закричал: "Вы его убили! Он пришел сюда, свистел как ни в чем не бывало, а вы убили его ради органов!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Дедушку Резо привезли на уазике без крыши и номеров. Это был очень хороший, тихий дедушка. Его болезнь называлась «сто два года». Он почти не ходил. Но родных смущало другое. Они заметили, дедушка стал меньше пить. Его доставили в больницу. Дед неделю шутил, улыбался, щипал младший персонал. Потом тихо уплыл пасти райских баранов.
Главным недостатком усопшего была кровожадная родня небывалой численности. Она вот-вот должна была спуститься с гор прямо в больницу. Рассказывать внукам как дела у пращура никто не хотел.
С точки зрения горца, джигит почти бессмертен. По крайней мере, в юношеские сто два года человека можно только застрелить. А сам по себе он не умирает. По предыдущим дедушкам известно: родня станет бегать и махать саблями. Если встретят кого в белом халате, могут что-нибудь отсечь, нужное. Поэтому персонал надел пижамы и прячется. Ортопед в пятой палате, анестезиолог в сквере симулирует аппендицит. Нужно просто выждать. Время кипения джигита не превышает двух часов. На прощанье они проткнут шины скорой помощи и поедут домой." (с) Слава Сэ