Хирурги поделились пугающими историями из своей практики

"Мой отец попал в больницу с болями в груди, решили сделать ангиографию. Ввели контраст, отец лежит под аппаратом, а хирург вдруг спрашивает: "Вы в порядке... хорошо себя чувствуете? Были потери сознания?" Он отвечает: "Нет, только боль". Входят еще несколько врачей и смотрят на экран. Они подводят отца к другому аппарату и снова смотрят с недоумением, ничего не объясняя. "У вас в сердце свободно плавает сгусток крови размером с мяч для гольфа. Он бьется о клапаны, мы думали, с таким не живут".

Отцу дали суперсильное средство для удаления тромбов, приехало много специалистов. Все прошло хорошо, и через несколько месяцев ему сделали тройное шунтирование. Это было 30 лет назад, сейчас отцу 87 лет, и он может с легкостью подниматься по крутым склонам".