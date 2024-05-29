Гейлорд Уилшир и его «всесильное» изобретение

Гейлорд Уилшир родился в 1861 году и был известен как застройщик и политический активист. Сначала он прославился как застройщик, в основном в Лос-Анджелесе, где сыграл значительную роль в росте города в конце XIX и начале XX века.

Добившись успеха на этой стезе, Уилшир обратил своё внимание на более альтруистические темы. В частности, он прославился своей политической активностью.

Можно было бы ожидать от застройщика консервативных взглядов, но Уилшир был видным сторонником социалистических и радикальных идей.

Политическая карьера Уилшира была отмечена его поддержкой прогрессивных реформ, трудовых прав и перераспределения богатства. Он баллотировался на различные политические должности, но так и не добился широкого успеха. Несмотря на это, его усилия и открытая пропаганда оставили неизгладимый след в политической жизни той эпохи.

Почему Уилшир оставил недвижимость и политику и занялся карьерой изобретателя, доподлинно неизвестно. Некоторые историки считают, что ему просто наскучила недвижимость. И мужчина обратился к изобретательству, чтобы компенсировать свои неудачи в политике.

Другие полагают, что он увлёкся медициной из-за собственных проблем со здоровьем. С возрастом Уилшир начал страдать от всё более сильных и выматывающих головных болей.