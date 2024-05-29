Гейлорд Уилшир и его «всесильное» изобретение

Кот Матроскин, славящийся своей практичностью и финансовой грамотностью, говаривал, что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А на это, как водится, нужны деньги.
Довольно распространённым способом получения финансовых средств во все времена выступает не честная работа, а мошенничество и шарлатанство.
Методика стара как мир. На каждого дурака с деньгами найдётся тот, кто готов взять эти деньги и обменять их на что-то малоценное. Особенно это касается здоровья: в попытке вернуть ускользающее здоровье или справиться с неизлечимой болезнью люди готовы если не на всё, то почти на всё.
В начале 1920-х годов диковинное изобретение под названием Ionaco, созданное бывшим политическим активистом Гейлордом Уилширом, вызвало множество слухов, пересудов и обсуждений. Рекламируемый как электрический пояс с чудодейственными лечебными свойствами, Ionaco вошёл в мир, где нетрадиционные медицинские приборы занимали спорное место.
Гейлорд Уилшир родился в 1861 году и был известен как застройщик и политический активист. Сначала он прославился как застройщик, в основном в Лос-Анджелесе, где сыграл значительную роль в росте города в конце XIX и начале XX века.
Добившись успеха на этой стезе, Уилшир обратил своё внимание на более альтруистические темы. В частности, он прославился своей политической активностью.
Можно было бы ожидать от застройщика консервативных взглядов, но Уилшир был видным сторонником социалистических и радикальных идей.
Политическая карьера Уилшира была отмечена его поддержкой прогрессивных реформ, трудовых прав и перераспределения богатства. Он баллотировался на различные политические должности, но так и не добился широкого успеха. Несмотря на это, его усилия и открытая пропаганда оставили неизгладимый след в политической жизни той эпохи.
Почему Уилшир оставил недвижимость и политику и занялся карьерой изобретателя, доподлинно неизвестно. Некоторые историки считают, что ему просто наскучила недвижимость. И мужчина обратился к изобретательству, чтобы компенсировать свои неудачи в политике.
Другие полагают, что он увлёкся медициной из-за собственных проблем со здоровьем. С возрастом Уилшир начал страдать от всё более сильных и выматывающих головных болей.
Пояс жизни
Уилшир начал работу над своим «Поясом жизни» в 1910 году. Разработка заняла у него 15 лет. Вначале он исследовал одежду, пропитанную радием, и электрические грелки, а некоторое время даже продавал особый сорт хлеба для здоровья.
Дизайн всех его продуктов был связан с его «теорией лечения радиацией», которую он впервые публично изложил в 1924 году. Его одержимость здоровьем была спровоцирована Отто Генрихом Варбургом – немецким физиологом, врачом и нобелевским лауреатом, известным своими исследованиями железа в крови. Пояс Уилшира содержал толстую катушку изолированного провода, который генерировал небольшой магнитный ток, и ещё один провод меньшего размера, к которому была прикреплена лампочка-фонарик. Эта лампочка загоралась, когда находилась рядом с более толстой катушкой. Остальная часть пояса была обтянута толстой кожей. Весил пояс почти 3 килограмма.
Уилшир утверждал, что магнитное поле, создаваемое катушкой, повышает усвоение организмом кислорода. Он считал, что усиленный приток кислорода может излечить многочисленные заболевания и улучшить здоровье в целом. В рекламных материалах говорилось, что Ionaco может вылечить всё – от онкологии до диабета.
После многих лет работы над поясом Уилшир впервые опробовал его на себе в 1925 году. Предположительно, он мгновенно излечил головные боли, которые мучили его на протяжении десятилетий. Затем он стал давать его пробовать друзьям и родственникам, которые радостно сообщали о положительных результатах.
Воодушевленный этими результатами, Уилшир вскоре открыл офис Iona Company в Лос-Анджелесе. Ремни стали продаваться как горячие пирожки, и вскоре агентства его компании были расположены по всему Тихоокеанскому побережью и в крупных мегаполисах США. В период с 1925 по 1927 год Уилшир продал около 50 000 устройств. Пик продаж пришёлся на 1926 год.
Во многом этот успех был обусловлен маркетинговыми талантами Уилшира. Он рекламировал своё чудо-средство через отзывы, которые публиковал в газетах и передавал по радио. Эти утверждения часто приписывались знаменитым или известным и уважаемым врачам. Позже выяснилось, что большинство цитат в рекламе были ложью.
Ещё большее количество устройств было продано с помощью демонстраций и тактики продаж «от двери к двери».
Известные как демонстраторы, продавцы Ionaco предоставляли потенциальным покупателям как платные, так и бесплатные пробные процедуры. Известно, да, в общем, и ожидаемо, что они выбирали тех, кто с наибольшей вероятностью поддастся на их громкие заявления.
Себестоимость пояса составляла около 3,50, но продавался он за 65 долларов (почти 1100 долларов в современных деньгах). Очень даже неплохая наценка, не так ли? Для самых отчаянных и отчаявшихся можно было оформить на покупку кредит.
Почему так долго жевали резину настоящие врачи и медицинские организации? Неизвестно. Но они, наконец, обратили внимание на сомнительного деятеля от медицины. Началось расследование, перешедшее в противостояние.
Зерно сомнения попало в благодатную почву. И летом 1927 года продажи начали падать. В том же году компания Iona распалась, но продажи прибора продолжались ещё много лет. Хотя эксперты в области здравоохранения продолжали идентифицировать Ionaco как шарлатанство.
Однако это не помешало появлению на рынке подражателей. В 1928 году бывший менеджер компании Iona Филипп Илси выпустил свою собственную версию устройства – Theronid. Со временем появились и другие клоны, включая Ionizer и Restoro.
Но что же случилось с Уилширом? Неужели его чудо-изобретение позволило ему жить вечно? Не совсем. Уилшир умер в 1927 году в нью-йоркской больнице от болезни почек.
Наследие Уилшира – странное, запутанное и противоречивое. Когда-то он был известен своими прогрессивными взглядами. Но в итоге его запомнили как шарлатана, чьи фиктивные изобретения предназначались для слабых, внушаемых и уязвимых слоёв общества. Как ему удалось совместить то, что делала его компания, и деньги, которые она зарабатывала, с его собственными социалистическими убеждениями?
Есть два варианта. Либо Уилшир был мошенником и лицемером, который знал, что его прибор – заведомая фальшивка, и был счастлив, зарабатывая на больных. Либо он искренне верил в свой продукт и пустил процесс на самотёк. В любом случае, множество людей потратили свои деньги на совершенно бесполезный светящийся пояс и так и не стали здоровыми.
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