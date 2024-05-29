Средневековая монастырская церковь Премонтре в Жамбеке

В конце концов, только в 1889 году под руководством венгерского архитектора Иштвана Мёллера началась реставрация. Но в итоге было решено оставить церковь в виде руин и сохранить её в первозданном виде.

С 1986 года в руинах ведутся постоянные исследования и реставрация. Хотя в Жамбеке ежегодно проходит средневековый фестиваль «Фекомадта», в рамках которого церковь принимает участие, будущее этого древнего архитектурного памятника пока остаётся неопределённым.