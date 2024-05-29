Средневековая монастырская церковь Премонтре в Жамбеке

Руины некогда величественной романской церкви XIII века на склоне холма напоминают о величии прошлых времён и мастерстве древних зодчих.
В 30 километрах от Будапешта на вершине холма в небольшом венгерском городке Жамбек находятся руины монастырской церкви XIII века.
Строительство этой церкви началось в 1220 году и завершилось примерно через 30 лет, к середине века. Потомки французского рыцаря Айнорди (Айнарда) де Шампани финансировали строительство премонстратской церкви. Основанный в 1120 году Норбертом Ксантенским в аббатстве Премонтре, орден монахов-премонстратов (норбертанцев или норбертинцев) придерживался строгого аскетичного образа жизни.
В 1241 году монголы разрушили часть церкви во время вторжения. Несмотря на разрушения, монахи оставались в аббатстве ещё много лет. В XV веке в результате пожара сгорела большая часть церкви. Затем в 1541 году турецкие войска заняли холм на более чем век. Они превратили церковь в крепость. Дополнительные каменные укрепления – это, пожалуй, единственная причина, по которой церковь сохранилась до наших дней.
Самое разрушительное событие в истории здания произошло в 1763 году. Сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 6,3 балла уничтожило большую часть комплекса.
После землетрясения местные жители брали камни из разрушающейся церкви для восстановления своей общины. По сей день многие фрагменты церкви остаются в стенах деревенских домов.
В конце концов, только в 1889 году под руководством венгерского архитектора Иштвана Мёллера началась реставрация. Но в итоге было решено оставить церковь в виде руин и сохранить её в первозданном виде.
С 1986 года в руинах ведутся постоянные исследования и реставрация. Хотя в Жамбеке ежегодно проходит средневековый фестиваль «Фекомадта», в рамках которого церковь принимает участие, будущее этого древнего архитектурного памятника пока остаётся неопределённым.
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