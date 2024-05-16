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"Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА

"Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА

Автор:
16 мая 2024 19:42
Сообщество : Спорт
Метки: Дагестан   Залимхан Юсупов   Махачкала   Спорт   криминал   стрельба   травматическтй пистолет   
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У пострадавшего ранения рук и ног.

В Махачкале ранили Залимхана Юсупова. К нетрезвому бойцу на улице подошёл парень, который стал предъявлять Юсупову претензии о его поведении. Дагестанец попенял спортсмену на его образ жизни: По словам собеседника, Юсупов регулярно баловался запрещёнкой, чем позорил себя и Дагестан в целом.


Спортсмен выслушивать претензии не желал. Завязалась драка, которая закончилась стрельбой.


В бойца выпустили несколько пуль из травматического оружия. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).




Что касается Юсупова, то многие знают его как спортсмена со взрывным , несдержанным характером, то и дело попадающего в неприятные истории. Среди достижений бойца - участие в Олимпийских играх в 2012 г (в составе национальной команды Таджикистана) - соревнования по вольной борьбе в весомой категории до 66 кг, пятое место на чемпионате мира по борьбе — 2014, серебро Азиатских игр -2014 г. После этого - четырёхлетняя дисквалификация из-за положительных допинг-проб и лишение серебряной медали Азиатских игр.


Поняв, что с борьбой пора завязывать, Юсупов после скандала перешёл в ММА. Он выступал во многих промоушенах, в том числе в ACA, AMC Fight Nights, но не закрепился ни в одном из них отчасти благодаря своему характеру. В ряде случаев он сам был инициатором конфликтов.


Так, в 2022 году Юсупов прямо на пресс-конференции Hardcore MMA применил удушающий прием против бойца Магомеда Зайналова. Когда бойцов разняли, он нанёс удар в челюсть своему оппоненту.


А  июне того же 2022 года Юсупов оскорбил другого бойца, Хадиса Ибрагимова. После задира извинился, но продолжал провоцировать Ибрагимова - в результате Юсупова жестко избили прямо на улице. Бузотёр получил серьезную травму головы и на 1,5 месяца прекратил тренировки. Но, как видим, даже эти инциденты не исправили характер бойца.


Да и совсем недавно Юсупов огорчился проигрышу на турнире MMA Series 78 и повёл себя неспортивно.После церемонии рукопожатия Юсупов внезапно ударил Сергея Бобрышева, который одержал победу.


После он извинился, объяснил свой проигрыш недавней травмой и потребовал реванша.



Впрочем, блогер Артём Тарасов, комментируя инцидент со стрельбой , сообщил, что бить за образ, который Юсупов создаёт перед камерами, - неправильно. Т.к. вне ринга и съемок Юсупов вполне нормальный человек. Сейчас "нормальный человек", которого за глаза уже давно зовут Заликом Солевым, пребывает в больнице. Заставит ли его этот вынужденный перерыв пересмотреть свои принципы и измениться в лучшую сторону, неизвестно. 29 мая у Юсупова должен был состояться следующий бой, который, скорее всего, спортсмен пропустит.


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Метки: Дагестан   Залимхан Юсупов   Махачкала   Спорт   криминал   стрельба   травматическтй пистолет   
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24  комментария
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596
Игорь 2 часа назад
Личность, сильно искажённая интеллектом....
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
жЫвотное
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2k
Руслана Тарасова 4 минуты назад
Как был прав Ломброзо, ох как был прав. Идеальный типаж для его исследований.
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1k
MidMaster 10 минут назад
Если будут стрелять из водного пистолета, авторша тоже будет писать, что расстреляли?
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3k
Bar 23 минуты назад
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14k
Святослав 39 минут назад
предлагаю таким оппонентам официально выдавать по "макару" с полной обоймой и запирать в бронированной комнате (И ТОЛЬКО ТАМ!)
чтоб они там решали свои конфликты
можно и группы таких запирать
уверяю, поголовье таких бабуинов довольно быстро будет уменьшаться. они сами всё сделают!

саморегулирование
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7k
Старичок 45 минут назад
ему прямая дорога до дому, до хаты в точикистон. если копнуть, то по любому найдутся нарушения закона при получении гражданства.
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4k
NiThR0 48 минут назад
Вот прекрасная вроде новость, но... Ствол оказался травматическим, а стрелок косоглазым и косоруким.
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5k
Горожанин 55 минут назад
Психопат обыкновенный.
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3k
lekha-fil Час назад
Горбатого... .
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4k
OLDer Час назад
Заголовок "расстреляли" не оправдал ожидания.
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4k
kuchipachi Час назад
Очень хорошо, что они разбираются у себя там
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2k
Веселый Пук Час назад
Поп-мма,рок-мма,диско-мма что это вообще за х.у.й.н.я?
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3k
Yus Час назад
"Пел немузыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно, что дали." В. Высоцкий
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12k
Дмитрий Час назад
Воооооооот так вот по....й!
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7k
Трям Час назад
поп-мма, это как фрик шоу. Там сборище имбецилов, над которыми угарают такие же имбецилы.
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37k
Юрий Час назад
Ничего его уже не исправит... Ни больница, ни разговоры.....
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18k
a_komolow 2 часа назад
Горбатого только могила исправит!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2093 поста (2080 в горячем)

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