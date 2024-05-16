"Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА

Так, в 2022 году Юсупов прямо на пресс-конференции Hardcore MMA применил удушающий прием против бойца Магомеда Зайналова. Когда бойцов разняли, он нанёс удар в челюсть своему оппоненту.

А июне того же 2022 года Юсупов оскорбил другого бойца, Хадиса Ибрагимова. После задира извинился, но продолжал провоцировать Ибрагимова - в результате Юсупова жестко избили прямо на улице. Бузотёр получил серьезную травму головы и на 1,5 месяца прекратил тренировки. Но, как видим, даже эти инциденты не исправили характер бойца.

Да и совсем недавно Юсупов огорчился проигрышу на турнире MMA Series 78 и повёл себя неспортивно.После церемонии рукопожатия Юсупов внезапно ударил Сергея Бобрышева, который одержал победу.