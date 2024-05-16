"Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА

У пострадавшего ранения рук и ног.
В Махачкале ранили Залимхана Юсупова. К нетрезвому бойцу на улице подошёл парень, который стал предъявлять Юсупову претензии о его поведении. Дагестанец попенял спортсмену на его образ жизни: По словам собеседника, Юсупов регулярно баловался запрещёнкой, чем позорил себя и Дагестан в целом.
Спортсмен выслушивать претензии не желал. Завязалась драка, которая закончилась стрельбой.
В бойца выпустили несколько пуль из травматического оружия. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
Что касается Юсупова, то многие знают его как спортсмена со взрывным , несдержанным характером, то и дело попадающего в неприятные истории. Среди достижений бойца - участие в Олимпийских играх в 2012 г (в составе национальной команды Таджикистана) - соревнования по вольной борьбе в весомой категории до 66 кг, пятое место на чемпионате мира по борьбе — 2014, серебро Азиатских игр -2014 г. После этого - четырёхлетняя дисквалификация из-за положительных допинг-проб и лишение серебряной медали Азиатских игр.
Поняв, что с борьбой пора завязывать, Юсупов после скандала перешёл в ММА. Он выступал во многих промоушенах, в том числе в ACA, AMC Fight Nights, но не закрепился ни в одном из них отчасти благодаря своему характеру. В ряде случаев он сам был инициатором конфликтов.
Так, в 2022 году Юсупов прямо на пресс-конференции Hardcore MMA применил удушающий прием против бойца Магомеда Зайналова. Когда бойцов разняли, он нанёс удар в челюсть своему оппоненту.
А июне того же 2022 года Юсупов оскорбил другого бойца, Хадиса Ибрагимова. После задира извинился, но продолжал провоцировать Ибрагимова - в результате Юсупова жестко избили прямо на улице. Бузотёр получил серьезную травму головы и на 1,5 месяца прекратил тренировки. Но, как видим, даже эти инциденты не исправили характер бойца.
Да и совсем недавно Юсупов огорчился проигрышу на турнире MMA Series 78 и повёл себя неспортивно.После церемонии рукопожатия Юсупов внезапно ударил Сергея Бобрышева, который одержал победу.
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После он извинился, объяснил свой проигрыш недавней травмой и потребовал реванша.
Впрочем, блогер Артём Тарасов, комментируя инцидент со стрельбой , сообщил, что бить за образ, который Юсупов создаёт перед камерами, - неправильно. Т.к. вне ринга и съемок Юсупов вполне нормальный человек. Сейчас "нормальный человек", которого за глаза уже давно зовут Заликом Солевым, пребывает в больнице. Заставит ли его этот вынужденный перерыв пересмотреть свои принципы и измениться в лучшую сторону, неизвестно. 29 мая у Юсупова должен был состояться следующий бой, который, скорее всего, спортсмен пропустит.
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чтоб они там решали свои конфликты
можно и группы таких запирать
уверяю, поголовье таких бабуинов довольно быстро будет уменьшаться. они сами всё сделают!
саморегулирование
Обычно под кантри-мма
Ну и, значит, правильно, что дали." В. Высоцкий