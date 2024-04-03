Подлый поступок: после проигрыша дагестанский боец поп-ММА неожиданно ударил соперника и потребовал реванша

Неспортивное поведение и проигрыш он объяснил недавней травмой. За пару недель до поединка Юсупов упал с мотоцикла и был не в форме. После поражения боец потребовал реванша, пояснив, что еще один бой покажет, кто тут истинный победитель.





«Несмотря на события, которые произошли до этого, я вышел и подрался, так что имею право требовать реванша. Да и людям будет интересно посмотреть на еще один наш бой. Третья встреча однозначно все решит и наш конфликт будет закрыт. Это железно», - сообщил он.





