Подлый поступок: после проигрыша дагестанский боец поп-ММА неожиданно ударил соперника и потребовал реванша

Залимхан Юсупов очень огорчился поражению - и повёл себя крайне неспортивно.
Минувшим вечером Залимхан Юсупов потерпел поражение на турнире MMA Series 78.
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Это 16-е поражение в карьере бойца, и осознавать факт, что уступил сопернику, ему было так сложно, что после церемонии рукопожатия Юсупов внезапно ударил Сергея Бобрышева.
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Неспортивное поведение и проигрыш он объяснил недавней травмой. За пару недель до поединка Юсупов упал с мотоцикла и был не в форме. После поражения боец потребовал реванша, пояснив, что еще один бой покажет, кто тут истинный победитель.
«Несмотря на события, которые произошли до этого, я вышел и подрался, так что имею право требовать реванша. Да и людям будет интересно посмотреть на еще один наш бой. Третья встреча однозначно все решит и наш конфликт будет закрыт. Это железно», - сообщил он.
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В первой встрече с Бобрышевым Юсупов выиграл, в недавней второй - проиграл. Состоится ли третий поединок, покажет время, а пока спортивные фанаты хотели бы знать, когда Юсупов научится вести себя как профессионал. В прошлом году его уже отстраняли от боёв за неспортивное поведение на полгода. Но, похоже, урок не пошёл впрок.
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Их там хоть чему-нибудь учат кроме как кулаками махать?
Вот помню в Калмыкии детям со школы прививали в шахматы играть.
А чуть позже в рунете была инфа как какой-то кавказоид в Калмыкии перед статуей Будды ногами махал.
Потом он КОНЕЧНО же сопливо извинялся - это у них уже традиция такая.
Но вот когда на них смотришь, то первая мысль :
кто клетку со зверями забыл в зоопарке закрыть?
На шестом десятке жизни успел насмотреться
К примеру, от чеченцев такого [мат] поведения невозможно ожидать
разогнать нафиг это мма давно пора
и много там у них таких?