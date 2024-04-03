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Подлый поступок: после проигрыша дагестанский боец поп-ММА неожиданно ударил соперника и потребовал реванша

Подлый поступок: после проигрыша дагестанский боец поп-ММА неожиданно ударил соперника и потребовал реванша

Автор:
03 апреля 2024 12:21
Сообщество : Спорт
Метки: MMA Series 78   Видео   Залимхан Юсупов   Сергей Бобрышев   боец ММА   мма   неспортивное поведение   
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Залимхан Юсупов очень огорчился поражению - и повёл себя крайне неспортивно.

Минувшим вечером Залимхан Юсупов потерпел поражение на турнире MMA Series 78.


Это 16-е поражение в карьере бойца, и осознавать факт, что уступил сопернику, ему было так сложно, что после церемонии рукопожатия Юсупов внезапно ударил Сергея Бобрышева.



Неспортивное поведение и проигрыш он объяснил недавней травмой. За пару недель до поединка Юсупов упал с мотоцикла и был не в форме. После поражения боец потребовал реванша, пояснив, что еще один бой покажет, кто тут истинный победитель.


«Несмотря на события, которые произошли до этого, я вышел и подрался, так что имею право требовать реванша. Да и людям будет интересно посмотреть на еще один наш бой. Третья встреча однозначно все решит и наш конфликт будет закрыт. Это железно», - сообщил он.




В первой встрече с Бобрышевым Юсупов выиграл, в недавней второй - проиграл. Состоится ли третий поединок, покажет время, а пока спортивные фанаты хотели бы знать, когда Юсупов научится вести себя как профессионал. В прошлом году его уже отстраняли от боёв за неспортивное поведение на полгода. Но, похоже, урок не пошёл впрок.

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Метки: MMA Series 78   Видео   Залимхан Юсупов   Сергей Бобрышев   боец ММА   мма   неспортивное поведение   
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56  комментариев
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
В следующий раз укусит или из пистолета шмальнёт? И нахер нужен реванш с таким? )))
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10k
Сол Гудман 4 минуты назад
как крыса поступил
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44k
Aleks 4 минуты назад
Сначала руку жмет а потом ей же бьет... Животное, да и выглядит как обезьяна дикая.
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2k
Руслана Тарасова 12 минут назад
Ну так все нормально, все в рамках их менталитета. Ударить в тихаря , подло , это для них правильно, это он "джигит". Пятеро, а лучше десятером на одного, это они поступают как "настоящие джигиты". Для меня абревиатура "ММА" это признак тупого барана, который не любит и не хочет работать ( и никогда не будет).
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639
Доцент 12 минут назад
Может быть поменьше новостей про зверьков-кавказоидов?
Их там хоть чему-нибудь учат кроме как кулаками махать?
Вот помню в Калмыкии детям со школы прививали в шахматы играть.
А чуть позже в рунете была инфа как какой-то кавказоид в Калмыкии перед статуей Будды ногами махал.
Потом он КОНЕЧНО же сопливо извинялся - это у них уже традиция такая.
Но вот когда на них смотришь, то первая мысль :
кто клетку со зверями забыл в зоопарке закрыть?
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4k
grigorenko vladislav 14 минут назад
У них в хромосомах что ли подлость заложена? Какой нахер реванш? Он волыну с собой принесёт, чтоб все знали кто он такой? Вышел-падрался, да? Дисквалификация такому падрачуну с полным запретом на участие в соревнованиях. Ах, да... Это ж ММА... какие там могут быть соревнования для дагов... Вышел-падрался, адын щас ни смог, патом с друзьями приду, завалю палюбому...
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16k
Aaron Bezzazrenia 15 минут назад
Ё.б.аный даг. Чаще всего они себя ведут как г.а.ндоны.
На шестом десятке жизни успел насмотреться
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330
Dima 18 минут назад
все что надо знать про этого горного барана!
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12k
Том Сойер 20 минут назад
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15k
? ? ? 20 минут назад
а на реванш он друзей приведёт да с ножом придёт?
разогнать нафиг это мма давно пора
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1k
гоша гога 23 минуты назад
Его нужно судить за пропаганду лгбт, он своим поступком показал что он настоящий п.и.д.о.р кончита"зелимхана"вюрст , в общем баба с бородой. Ему макаке не в восьмиугольной клетке выступать, а сидеть в четырехугольной в зоопарке.
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11k
МихА 24 минуты назад
Почувствуйте разницу поведения, Бобрышев вёл себя достойно, ушел красиво и не стал уподобляться безмозглому гиббону. Хотя еслиб так же ударили этого чурку, в ринг бы запрыгнуло 50 гиббонов соплеменников чиста помахаца со всеми.
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8k
Николай Полчаса назад
Какого ему вообще слово дали, пшел нах из клетки в клетке находятся только бойцы с командами, это не боец, погорячился ну получи условку или уголовку если там уже условка есть.. вот цена такому горячеству, в клетке бой по правилам если нет то это не бой, а нападение со всеми вытекающими...
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305
Xiks Полчаса назад
Поп ММА и дагестанец... Ещё 20 лет назад я бы даже не понял о чем речь. А теперь только одно толкование. Клоуны...
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305
sergizs Полчаса назад
Позор организаторам и судьям ,Этого болвана нужно снять с соревнований ! ТЧК .Нет Лизнули .
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1k
Darki 37 минут назад
Нужен переводчик,я не понял что он там проблеял.
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97
rus 42 минуты назад
Приходи один на реванш. Мы тоже одни придем
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3k
Вольдемар 44 минуты назад
вроде взрослый мужик, а поступки ребенка 10летнего
и много там у них таких?
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5k
foggen2 45 минут назад
Подонок,заставивший стыдиться родителей.
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24k
sanchesS80 48 минут назад
Ему не реванш надо давать, а дисквалификацию на несколько лет.
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21k
Robin Hood 49 минут назад
Реванш даааааа !!!!
Реванш даааааа !!!!Посмотреть
Реванш даааааа !!!!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1952 поста (1940 в горячем)

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