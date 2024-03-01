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"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета

"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета

Автор:
01 марта 2024 08:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Москва   задержание   пневматика   стрельба   этнобандиты   
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Теперь Иса, Магомед и Рамазан будут вынуждены обдумывать своё поведение в СИЗО.

Три приятеля в ночь на субботу решили скрасить скуку и взяли в руки пневматический пистолет. Оружие было, как считали друзья, безопасным, и молодым людям было весело наблюдать, как вздрагивают прохожие и от выстрела разбивается стекло общежития в доме неподалёку.


Вахтёр общаги спешно вызвал полицию, которая выяснила, кто нарушал порядок, и задержала "шутников".


Стрелявшими оказались три жителя Дагестана, жившие в съёмной квартире. При обыске у них были изъяты пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Скорпион» и патроны к ним.


О "подвигах" своих земляков сообщил ГТРК "Дагестан".



Теперь молодым людям в возрасте от 21 до 28 лет придётся задуматься о своём поведении.

Кстати, их здравомыслящие соотечественники земляков героями не считают. Более того, уверены, что этих "баранов" надо проучить так, чтобы после было неповадно.



Жаль только, что закон порой слишком мягок к подобным великовозрастным "шутникам".

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Метки: Видео   Дагестан   Москва   задержание   пневматика   стрельба   этнобандиты   
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41  комментарий
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105
Dima Час назад
"При обыске у них были изъяты пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Скорпион» и патроны к ним. " А этого не достаточно для возбуждения уголовного дела?
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51k
Элек Мек 12 минут назад
Ису,Магомеда и Рамазана нужно посадить на кол или прикопать живьём.
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5k
A 12 минут назад
Может уже пора на поражение в них стрелять при задержаниях?
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28k
Sheir 14 минут назад
Надеюсь они не успели спилить мушку.
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43k
Aleks 23 минуты назад
Как то сразу, заходя в пост подумал, что это будут не Иван, Толик и Петя...
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1k
Сергей С Полчаса назад
Опять макаки с бородой не вывезли адаптации
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927
Андрей Граф Полчаса назад
тупые макаки, посадить на 15 лет
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177
Roi.ru Полчаса назад
«Какой-то персонаж кидает таксиста везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьёт везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона если не 4.
Думаю, неправильно когда один человек творит неправильное действие писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. ВОТ ЭТИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПЛОХО ПОСТУПАЮТ ИХ ЧЕЛОВЕК 15-20, ну 30, НУ ОКРУГЛИМ ДО 100.
Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть учёные, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.

Например, как наградили… Как его зовут? Ковалёв же его зовут? Да, Роман Ковалёв. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?

90 процентов СМИ так пишут. Когда ты вообще видел в последние с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберём, что Хабиб выиграл. Из больших СМИ кто-нибудь что-нибудь писал? А где-то, например, в Перми или Казани человек выходит и расстреливает целую школу то никто ничего не пишет», цитирует Хабиба «Спорт-экспресс».
Александр Фролов 18 октября 2021, 00:57 МСК

11 ноября 2021 18:48

Читайте на WWW.KP.RUWWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28355/4502623/https://www.kp.ru/daily/28355/4502623/
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177
Roi.ru 24 минуты назад
Округлим до 100)
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1k
Димыч Полчаса назад
Так пневматика или боевое? У пневматики не может быть ПАТРОНОВ.
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21k
Shtoppi Полчаса назад
долбанные обезьяны!!! мне кажется что таких нужно навсегда запирать в пределах территории дагестана, с пожизненным запретом на въезд в Российскую Федерацию.
P.S. для тех кто щас пожелает возгундеть что дагастан это Россия, то скажу только, что сами приматы которые эту территорию занимают россиянами себя считают по стольку по стольку и когда им это приносит какие-то материальные блага. во всех остальных случаях макаки гордо машут своим флажком и орут что даги -сила.
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62k
Андрей 43 минуты назад
Какое административное? Это хулиганка группой лиц с применением оружия.
213 ч.2 до 7 лет
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177
Roi.ru 53 минуты назад
Первая ссылка по поиску в гугле "пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Скорпион» и патроны к ним".

В такое не простое время для страны время, когда есть постоянная угроза терактов и диверсий- НУЖНО ВВОДИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ НОШЕНИЕ ПЕРЕВОЗКУ И ПРИМЕНЕНИЕ ОХОЛОЩЕНОГО И ПРОЧЕГО ОРУЖИЯ, СХОЖЕГО С БОЕВЫМ!

Этим удальцам нужно по 5 лет накинуть.
Еще вопрос почему так мягко работают силовики при задержании, если они стреляли в жилом районе по людям ?
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177
Roi.ru Андрей Полчаса назад
Ну преступников с оружием можно было и прикладом приложить разок хотя бы!
И хватит уже забрюливать им лица.
СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!
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16k
Ivan 53 минуты назад
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53k
Aleksandr 57 минут назад
Есть нормальные горцы и есть дикие ослойобы.
Проблема в том, что внешне их очень трудно отличить друг от друга...
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6k
pinbalist Час назад
"придётся задуматься" - чем? Чем там думать?
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6k
Григорий Час назад
головы им резать и домой отсылать, по закону гор так сказать ...
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233
dasn7 Час назад
Иса вёл себя не по христиански вопреки имени, ай-яй-яй.
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19k
banzai7 2 часа назад
А ведь они россияне, только ведут себя хуже мигрантов.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Скоро будет как в США в тюрьмах будут сидеть одни черножопые .
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76
ruslan d 2 часа назад
Вот из-за таких отморов потом начинают запрещать классные игрушки
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Задуматься? Фигня какая. По максимуму извинения на камеру.
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