"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета

Теперь Иса, Магомед и Рамазан будут вынуждены обдумывать своё поведение в СИЗО.
Три приятеля в ночь на субботу решили скрасить скуку и взяли в руки пневматический пистолет. Оружие было, как считали друзья, безопасным, и молодым людям было весело наблюдать, как вздрагивают прохожие и от выстрела разбивается стекло общежития в доме неподалёку.
Вахтёр общаги спешно вызвал полицию, которая выяснила, кто нарушал порядок, и задержала "шутников".
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Стрелявшими оказались три жителя Дагестана, жившие в съёмной квартире. При обыске у них были изъяты пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Скорпион» и патроны к ним.
О "подвигах" своих земляков сообщил ГТРК "Дагестан".
Теперь молодым людям в возрасте от 21 до 28 лет придётся задуматься о своём поведении.
Кстати, их здравомыслящие соотечественники земляков героями не считают. Более того, уверены, что этих "баранов" надо проучить так, чтобы после было неповадно.
Жаль только, что закон порой слишком мягок к подобным великовозрастным "шутникам".
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Думаю, неправильно когда один человек творит неправильное действие писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. ВОТ ЭТИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПЛОХО ПОСТУПАЮТ ИХ ЧЕЛОВЕК 15-20, ну 30, НУ ОКРУГЛИМ ДО 100.
Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть учёные, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.
Например, как наградили… Как его зовут? Ковалёв же его зовут? Да, Роман Ковалёв. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?
90 процентов СМИ так пишут. Когда ты вообще видел в последние с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберём, что Хабиб выиграл. Из больших СМИ кто-нибудь что-нибудь писал? А где-то, например, в Перми или Казани человек выходит и расстреливает целую школу то никто ничего не пишет», цитирует Хабиба «Спорт-экспресс».
Александр Фролов 18 октября 2021, 00:57 МСК
11 ноября 2021 18:48
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Нужно чтоб знали что если нагадят, то свои не защищать будут, а ещё и добавят!
P.S. для тех кто щас пожелает возгундеть что дагастан это Россия, то скажу только, что сами приматы которые эту территорию занимают россиянами себя считают по стольку по стольку и когда им это приносит какие-то материальные блага. во всех остальных случаях макаки гордо машут своим флажком и орут что даги -сила.
213 ч.2 до 7 лет
В такое не простое время для страны время, когда есть постоянная угроза терактов и диверсий- НУЖНО ВВОДИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ НОШЕНИЕ ПЕРЕВОЗКУ И ПРИМЕНЕНИЕ ОХОЛОЩЕНОГО И ПРОЧЕГО ОРУЖИЯ, СХОЖЕГО С БОЕВЫМ!
Этим удальцам нужно по 5 лет накинуть.
Еще вопрос почему так мягко работают силовики при задержании, если они стреляли в жилом районе по людям ?
И хватит уже забрюливать им лица.
СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!
Проблема в том, что внешне их очень трудно отличить друг от друга...