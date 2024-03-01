"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета

Три приятеля в ночь на субботу решили скрасить скуку и взяли в руки пневматический пистолет. Оружие было, как считали друзья, безопасным, и молодым людям было весело наблюдать, как вздрагивают прохожие и от выстрела разбивается стекло общежития в доме неподалёку.





Вахтёр общаги спешно вызвал полицию, которая выяснила, кто нарушал порядок, и задержала "шутников".



