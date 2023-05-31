Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским

Что делать, когда у тебя куча денег? Вкладывать! Оказалось, что Блиновские не на одних марафонах заработали своё состояние.
Прокуратура заинтересовалась ещё одним бизнесом семьи Блиновских. Внимание органов привлек яхтенный глэмпинг-парк «Точка Немо» (глэмпинг-парк - это турбаза с комфортом люксового отеля), расположенный в Ярославской области. Круглогодичный комплекс приносил семье миллионы рублей в год, но оказалось, что ни одного разрешения у комплекса нет.
База для стоянки маломерных судов яхтенного глэмпинг-парка в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации, уточняет Super.
Клуб построили в 2021 году. Елена Блиновская выступала инвестором, а её мужу принадлежит 25% бизнеса. Кроме небольших домиков глэмпинг включает в себя ресторан, банный комплекс, кинотеатр и платный причал для яхт.
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Но Блиновская все-таки неприятная... ботоксно-филлеровочная какая-то мадам...
со внешностью директора рынка
Впрочем, о чём это я? (видно параллельное пивко сработало )
подозреваю, что пока ты маленький и незаметный, то никакие, а если в деле замешаны большие деньги, то обязательно какой-нибудь справочки да не найдётся