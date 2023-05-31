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Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским

Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским

Автор:
31 мая 2023 15:08
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   бизнес   блогеры   деньги   интересное   инфоцыгане   фото   
1489
3

Что делать, когда у тебя куча денег? Вкладывать! Оказалось, что Блиновские не на одних марафонах заработали своё состояние.

Прокуратура заинтересовалась ещё одним бизнесом семьи Блиновских. Внимание органов привлек яхтенный глэмпинг-парк «Точка Немо» (глэмпинг-парк - это турбаза с комфортом люксового отеля), расположенный в Ярославской области. Круглогодичный комплекс приносил семье миллионы рублей в год, но оказалось, что ни одного разрешения у комплекса нет.

База для стоянки маломерных судов яхтенного глэмпинг-парка в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации, уточняет Super.

Клуб построили в 2021 году. Елена Блиновская выступала инвестором, а её мужу принадлежит 25% бизнеса. Кроме небольших домиков глэмпинг включает в себя ресторан, банный комплекс, кинотеатр и платный причал для яхт.

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Метки: Блиновская   бизнес   блогеры   деньги   интересное   инфоцыгане   фото   
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17  комментариев
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13k
Shtoppi Час назад
а прокуратура самих блиновских закрыть вообще планирует или так и будут вокруг них хороводы водить ни о чем?
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1k
Bogdan Krasota 20 минут назад
И что с этим комплексом будет дальше? Развалят или узаконят? Скорее всего передадут кому-то другому со связями в прокуратуре?
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366
устал я от вас Bogdan Krasota 12 минут назад
Громкое дело. Да такое и не узаконить.. Так что снесут за счёт этого ворья.
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1k
Kra 22 минуты назад
Хорошая идея!.. Странно, что ее юристы не оформили договор...

Но Блиновская все-таки неприятная... ботоксно-филлеровочная какая-то мадам...
со внешностью директора рынка
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355
сергей ремизов Полчаса назад
Я не понимаю в чём трудность было оформить всё официально.
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92k
sapér Vodička 43 минуты назад
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9k
Александр Маслов 43 минуты назад
Я, честно говоря, не питаю никаких симпатий (от слова совсем) к всякого рода аферистам на "лохах", но скажу, что это далеко не глупые люди. Мне так "кается", что таких "хитропопых" правильно надо было бы "переориентировать" с пользой для государства (ИМЕННО для государства!) в нужном направлении и учитывать их опыт в правильных выводах работы с "недоумками" (которые неистребимы: на смену "поумневшим" приходят новые "дятлы" – таков вакуум длительно, на 2-х поколениях, упущенного воспитания – ну, это своя история). Конечно, если "умники" не расположены к "сотрудничеству" – однозначно для назидания подлежат экзекуции до полного "никто".

Впрочем, о чём это я? (видно параллельное пивко
сработало
)
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10k
Бритва 56 минут назад
а какие нужны яхт-клубу разрешения? просто интересуюсь.
подозреваю, что пока ты маленький и незаметный, то никакие, а если в деле замешаны большие деньги, то обязательно какой-нибудь справочки да не найдётся
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4k
Григорий Час назад
и вся управа там же замазана, но кто об этом скажет?!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334735



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