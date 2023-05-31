Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским

Прокуратура заинтересовалась ещё одним бизнесом семьи Блиновских. Внимание органов привлек яхтенный глэмпинг-парк «Точка Немо» (глэмпинг-парк - это турбаза с комфортом люксового отеля), расположенный в Ярославской области. Круглогодичный комплекс приносил семье миллионы рублей в год, но оказалось, что ни одного разрешения у комплекса нет.

База для стоянки маломерных судов яхтенного глэмпинг-парка в акватории Волги эксплуатировалась без договора водопользования и регистрации, уточняет Super.