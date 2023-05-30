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Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче

Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче

Автор:
30 мая 2023 10:00
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Прикол   Юмор   бизнесмены   деньги   интересное   инфоцыгане   советы   фото   
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Взрослые мальчики знают, откуда берутся деньги. Чтобы быть богатым, надо зарабатывать деньги, а не тратить их. Казалось бы, простая истина. Но не все с этим согласны. Современные "мамкины бизнесмены" уверены, что для того, чтобы разбогатеть, нужно потакать женским хотелкам.

В сети набирает популярность мнение о том, что разбогатеть помогут женщины. Более того, не просто какие-то там дамочки, а с высокими запросами. Блогеры рассказывают о своих отношениях и хвастают тем, что богатеют, выполняя прихоти своих женщин. Мол, чем больше ты тратишь на хотелки девушки или жены, тем больше ты сможешь зарабатывать.

Блогеры на полном серьёзе советуют мужчинам покупать и оплачивать ВСЁ, что просит женщина. Дорогие тачки, рестораны, отели, шмотки и далее по списку. Работает ли это?

Вряд ли. Если обратиться к математике, то отнимая от 30 тысяч 100, мы никогда не останемся в плюсе. Просто богатые инфоцыгане, которые наживаются на подписчиках, советуют простому народу тратить последние деньги на женщин, чтобы чувствовать себя круче. А ещё лучше купить ей марафон по прокачке женской энергии.

Например, как сделала это москвичка. Женщина купила себе "обучающий" марафон по уникальной авторской методике "Метод Дорего" от блогерши Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей, — сообщает Telegram-канал Shot.

Инстадива обещала клиентке "прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.

Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.

В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.

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Метки: Прикол   Юмор   бизнесмены   деньги   интересное   инфоцыгане   советы   фото   
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24  комментария
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6k
ДеониS 3 часа назад
На рыбалке с челом познакомился, он жене на титьки денег дал и после операции она от него свалила ))
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3k
Aleks 4 минуты назад
Врут собаки, я как не жил с бабой, всегда деньги куда то исчезали, как расстаешься, офигеваешь сколько денег появляется лишних, с избытком. И деньги и свобода...
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3k
Великий археолог Громозека 5 минут назад
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255
grigorenko vladislav 9 минут назад
Эти ещё хуже, чем жадные бабы. Эти - жадные 3,14доры. Одни калоши других голоже. Тратьте, типа деньги на баб, но сперва тратьте на нас, штоб мы вам сказали, как правильно тратить.
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13k
MilfFucker 21 минуту назад
Вложишься в тюнинг бабы, она от тебя свалит. Не вложишься тоже свалит.
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5k
Wadim 22 минуты назад
Это и раньше было
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6k
salim777 52 минуты назад
Ссылка vk.com
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Меня могут спросить, почему я езжу на Шеви Крузе 2012 года, а не на БМВ 5 2023-го... Потому что я не хочу БМВ 5 2023-го, а хочу ездить на свое крузе! Почему я не езжу отдыхать в Дубай? Потому что не хочу! У меня тут моя страна еще мной не изьездена, нахрена мне в другую ехать? Зарабатывать больше денег, просто чтобы больше тратить, это долбанная культура потреблятства, которая просто повышает уровень ЧСВ человека, но не делает его счастливей.
Но кстати говоря женщина может стать мотиватором для увеличения своего дохода, но только если эта женщина стала частью твоей жизни и матерью твоего ребенка.
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14k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
Dikkiy 2 часа назад
Два задрота советуют как стать успешнее(((( Куда катиться это мир?
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2k
max 2 часа назад
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4k
Григорий 2 часа назад
2 петушка решили прокукарекать про то какие они тряпки и подкаблучники, жена писала текст?
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13k
Shtoppi 2 часа назад
похоже бизнес-коучей скоро тоже начнут проверять на предмет разного рода мошеннических действий.
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15k
Smiley 2 часа назад
А не проще ли несколько раз в месяц оплатить услуги домработницы и прости...тутки.
В любом случае выйдет дешевле.
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
логика вышла из чата
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932
ruslan d 3 часа назад
А не наоборот ?
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9k
Том Сойер 3 часа назад
Скоро на всех коуч-площадках страны, новые бизнес-коучи - они научат вас как надо идти к успеху.....

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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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