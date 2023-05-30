Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче

Взрослые мальчики знают, откуда берутся деньги. Чтобы быть богатым, надо зарабатывать деньги, а не тратить их. Казалось бы, простая истина. Но не все с этим согласны. Современные "мамкины бизнесмены" уверены, что для того, чтобы разбогатеть, нужно потакать женским хотелкам.
В сети набирает популярность мнение о том, что разбогатеть помогут женщины. Более того, не просто какие-то там дамочки, а с высокими запросами. Блогеры рассказывают о своих отношениях и хвастают тем, что богатеют, выполняя прихоти своих женщин. Мол, чем больше ты тратишь на хотелки девушки или жены, тем больше ты сможешь зарабатывать.
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Блогеры на полном серьёзе советуют мужчинам покупать и оплачивать ВСЁ, что просит женщина. Дорогие тачки, рестораны, отели, шмотки и далее по списку. Работает ли это?
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Вряд ли. Если обратиться к математике, то отнимая от 30 тысяч 100, мы никогда не останемся в плюсе. Просто богатые инфоцыгане, которые наживаются на подписчиках, советуют простому народу тратить последние деньги на женщин, чтобы чувствовать себя круче. А ещё лучше купить ей марафон по прокачке женской энергии.
Например, как сделала это москвичка. Женщина купила себе "обучающий" марафон по уникальной авторской методике "Метод Дорего" от блогерши Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей, — сообщает Telegram-канал Shot.
Инстадива обещала клиентке "прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.
Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.
В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.
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Но кстати говоря женщина может стать мотиватором для увеличения своего дохода, но только если эта женщина стала частью твоей жизни и матерью твоего ребенка.
В любом случае выйдет дешевле.