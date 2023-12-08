"Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона

В сети появилось видео с одного из занятий Инны Тлиашиновой. На нём группа людей в одежде занимается чем-то непонятным. Если это имитация полового акта, почему рядом лежат непонятные люди? Что за неизвестная науке практика? Что записывают люди в свои блокноты?

Сама автор неизвестной методики (с рыжими волосами) с другими участниками яро поддерживают людей, лежащих на полу. Автор ролика рассказал, что этот курс стоил 500 тысяч рублей.