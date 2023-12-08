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"Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона

"Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона

Автор:
08 декабря 2023 16:59
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   Юмор   интересное   инфоцыгане   курсы   фото   
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Инна Тлиашинова - известная инфоцыганка, которая предлагает своим "ученикам" стать богатыми и успешными.

В сети появилось видео с одного из занятий Инны Тлиашиновой. На нём группа людей в одежде занимается чем-то непонятным. Если это имитация полового акта, почему рядом лежат непонятные люди? Что за неизвестная науке практика? Что записывают люди в свои блокноты?

Сама автор неизвестной методики (с рыжими волосами) с другими участниками яро поддерживают людей, лежащих на полу. Автор ролика рассказал, что этот курс стоил 500 тысяч рублей.

Инна Тлиашинова — известная психологиня, которая открыла свою школу "Мастер Разборов". Судя по информации в сети, инфоцыганка готовит миллионеров, меняя мышление обычным людям. За большие деньги. Инна обещает решить почти все проблемы в жизни: зависимости, фобии, депрессию, бездетность и многое другое. Теперь мы знаем, каким образом она это делает.

В мае, когда была большая проверка блогеров, Инна резко обеднела. На ней числились несколько квартир, дом и семь автомобилей, включая Bentley Continental. Но что-то пошло не так и перед проверкой оказалось, что у Инны нет ничего, кроме участков земли.

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Метки: Видео   Юмор   интересное   инфоцыгане   курсы   фото   
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12  комментариев
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27k
Добряк Час назад
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8k
Влад 2 секунды назад
дебилы
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Duke_kir 14 секунд назад
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1k
ОТДЕЛ К 8 минут назад
"...инфоцыганка готовит миллионеров" .... из миллиардеров!
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 13 минут назад
"пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки"
А вообще госорганам пора заняться этими "блохерами"
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391k
Алексей Полчаса назад
и ведь несут деньги,кредиты берут.но несут
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16k
GROMOZEKA 37 минут назад
Полляма отвалили и даже нормальной оргии устроить не могут
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8k
Serjio 42 минуты назад
ну есть идиоты, богатые, которые хотят заниматься этой уйнёй пусть занимаются.
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62k
pynh Час назад
Хороший тамада и конкурсы интересные
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25k
sssss3 Час назад
Если ты тупой олень, не смог ничему научиться
ни в школе,
ни в институте,
е от родителей,
не от знакомых, друзей, сотрудников,
не от книг
Почему думаешь что за 500 000 тебе в мозг смогут вбить хоть што-то за неделю или две???
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174
ruslan d Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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