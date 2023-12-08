"Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона

Инна Тлиашинова - известная инфоцыганка, которая предлагает своим "ученикам" стать богатыми и успешными.
В сети появилось видео с одного из занятий Инны Тлиашиновой. На нём группа людей в одежде занимается чем-то непонятным. Если это имитация полового акта, почему рядом лежат непонятные люди? Что за неизвестная науке практика? Что записывают люди в свои блокноты?
Сама автор неизвестной методики (с рыжими волосами) с другими участниками яро поддерживают людей, лежащих на полу. Автор ролика рассказал, что этот курс стоил 500 тысяч рублей.
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Инна Тлиашинова — известная психологиня, которая открыла свою школу "Мастер Разборов". Судя по информации в сети, инфоцыганка готовит миллионеров, меняя мышление обычным людям. За большие деньги. Инна обещает решить почти все проблемы в жизни: зависимости, фобии, депрессию, бездетность и многое другое. Теперь мы знаем, каким образом она это делает.
В мае, когда была большая проверка блогеров, Инна резко обеднела. На ней числились несколько квартир, дом и семь автомобилей, включая Bentley Continental. Но что-то пошло не так и перед проверкой оказалось, что у Инны нет ничего, кроме участков земли.
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А вообще госорганам пора заняться этими "блохерами"
ни в школе,
ни в институте,
е от родителей,
не от знакомых, друзей, сотрудников,
не от книг
Почему думаешь что за 500 000 тебе в мозг смогут вбить хоть што-то за неделю или две???