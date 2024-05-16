Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому рада

34-летняя модель Алишия Амира, работающая в индустрии развлечений для взрослых, потратила 130 тысяч долларов, чтобы превратиться в «бимбо» — привлекательную блондинку, эдакую секс-куклу со внешностью Барби. Она мечтает стать «самой пластиковой бимбо в мире» — и у неё это явно получается! Посмотрим, как она выглядит сейчас и как выглядела до операций.
Алишия поставила перед собой цель стать живой Барби и выглядеть настолько «пластиковой», насколько это возможно. На процедуры и операции она потратила уже около 130 тысяч долларов.
За последние годы она перенесла множество вмешательств — на груди, лбу, глазах, носе, щеках и губах. Она удлинила черты лица с помощью филлеров, введенных в нос, щеки, подбородок и челюсть, колола в лицо ботокс, использовала нити PDO.
Поначалу ее тело украшали татуировки, но недавно она их удалила.
«Я стёрла то, кем я была, чтобы стать пластиковой Барби», — говорит Алишия.
Алишия начала свое кардинальное преображение в бимбо в 2011 году, бросив работу пиарщицы в Стокгольме и переехав в Лондон. Она с детства обожала кукол Барби и хотела выглядеть так же. Теперь она наращивает волосы, как у Рапунцель, носит неудобные длинные ногти, нарощенные ресницы-опахала, поддерживает безупречный загар — всё это так же, как и косметические процедуры, влетает в копеечку.
В 2017 году зрители реалити-шоу Botched («Изуродованные») запомнили ее по яркому выступлению: она попросила знаменитых хирургов Терри Дуброу и Пола Нассифа исправить ее неудачную пластику груди, а затем ошеломила их, попросив также удалить ребра, сделать бразильскую подтяжку попы и «внутренний корсет», когда ложилась под нож.
Врачи отказались выполнять ее косметические пожелания, но Алишия просто продолжила свою «бимбофикацию» в другом месте.
В 2021 году во время интервью программе This Morning она рассказала, что планирует открыть «школу бимбо», чтобы и другие женщины могли жить той же жизнью, что она. Ведь эта жизнь прекрасна — ей удалось стать звездой фильмов для взрослых и открыть собственную фирму по продаже модной одежды.
Но самым шокирующим во время этой беседы стал момент, когда на экране начали появляться изображения того, как она выглядела раньше.
Ее фотографии «до» и «после» действительно впечатляют.
Алишия объяснила, что всегда была довольна тем, как выглядит, и сказала, что все хирургические вмешательства были «постепенным» процессом, поскольку она не была «одержима одной целью».
«Я нахожу вдохновение в модификации тела, я люблю пластическую хирургию, я люблю филлеры, — добавила она. — Меня просто вдохновляют и поражают блондинки с большой грудью. Это то, что я увидела для себя, и я пошла и сделала это. Я очень довольна тем, как я выгляжу сейчас. Неважно, как вы одеваетесь, чем увлекаетесь, найдите способ быть счастливой, чтобы быть такой, какая вы есть в настоящем. Нужно много мужества, чтобы так выглядеть».
В серии сообщений в соцсетях в прошлом году Алишия заявила, что «стерла то, кем была, чтобы стать куколкой».
«Меня всегда привлекали крайности, и я хотела выглядеть как бимбо, — написала она. — Некоторые считают меня сумасшедшей, но я не жалею, что сделала операцию. На самом деле я бы хотела, чтобы в будущем моя грудь стала еще больше. Я хочу выглядеть максимально кукольной и вдохновлять других девушек на то же самое. Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это огромная часть меня.
Бимбо не стареют. Мы просто становимся всё более и более пластиковыми».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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