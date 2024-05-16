Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому рада

Алишия начала свое кардинальное преображение в бимбо в 2011 году, бросив работу пиарщицы в Стокгольме и переехав в Лондон. Она с детства обожала кукол Барби и хотела выглядеть так же. Теперь она наращивает волосы, как у Рапунцель, носит неудобные длинные ногти, нарощенные ресницы-опахала, поддерживает безупречный загар — всё это так же, как и косметические процедуры, влетает в копеечку.

В 2017 году зрители реалити-шоу Botched («Изуродованные») запомнили ее по яркому выступлению: она попросила знаменитых хирургов Терри Дуброу и Пола Нассифа исправить ее неудачную пластику груди, а затем ошеломила их, попросив также удалить ребра, сделать бразильскую подтяжку попы и «внутренний корсет», когда ложилась под нож.

Врачи отказались выполнять ее косметические пожелания, но Алишия просто продолжила свою «бимбофикацию» в другом месте.

В 2021 году во время интервью программе This Morning она рассказала, что планирует открыть «школу бимбо», чтобы и другие женщины могли жить той же жизнью, что она. Ведь эта жизнь прекрасна — ей удалось стать звездой фильмов для взрослых и открыть собственную фирму по продаже модной одежды.

Но самым шокирующим во время этой беседы стал момент, когда на экране начали появляться изображения того, как она выглядела раньше.

Ее фотографии «до» и «после» действительно впечатляют.