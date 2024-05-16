FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2223 поста • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому рада

Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому рада

Автор:
16 мая 2024 13:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Алишия Амира   Бимбо   живая барби   истории людей   люди пластика   пластика   пластическая хирургия   реальные истории   
2868
8

34-летняя модель Алишия Амира, работающая в индустрии развлечений для взрослых, потратила 130 тысяч долларов, чтобы превратиться в «бимбо» — привлекательную блондинку, эдакую секс-куклу со внешностью Барби. Она мечтает стать «самой пластиковой бимбо в мире» — и у неё это явно получается! Посмотрим, как она выглядит сейчас и как выглядела до операций.


Алишия поставила перед собой цель стать живой Барби и выглядеть настолько «пластиковой», насколько это возможно. На процедуры и операции она потратила уже около 130 тысяч долларов.


×

За последние годы она перенесла множество вмешательств — на груди, лбу, глазах, носе, щеках и губах. Она удлинила черты лица с помощью филлеров, введенных в нос, щеки, подбородок и челюсть, колола в лицо ботокс, использовала нити PDO.



Поначалу ее тело украшали татуировки, но недавно она их удалила.


«Я стёрла то, кем я была, чтобы стать пластиковой Барби», — говорит Алишия.


Алишия начала свое кардинальное преображение в бимбо в 2011 году, бросив работу пиарщицы в Стокгольме и переехав в Лондон. Она с детства обожала кукол Барби и хотела выглядеть так же. Теперь она наращивает волосы, как у Рапунцель, носит неудобные длинные ногти, нарощенные ресницы-опахала, поддерживает безупречный загар — всё это так же, как и косметические процедуры, влетает в копеечку.


В 2017 году зрители реалити-шоу Botched («Изуродованные») запомнили ее по яркому выступлению: она попросила знаменитых хирургов Терри Дуброу и Пола Нассифа исправить ее неудачную пластику груди, а затем ошеломила их, попросив также удалить ребра, сделать бразильскую подтяжку попы и «внутренний корсет», когда ложилась под нож.


Врачи отказались выполнять ее косметические пожелания, но Алишия просто продолжила свою «бимбофикацию» в другом месте.


В 2021 году во время интервью программе This Morning она рассказала, что планирует открыть «школу бимбо», чтобы и другие женщины могли жить той же жизнью, что она. Ведь эта жизнь прекрасна — ей удалось стать звездой фильмов для взрослых и открыть собственную фирму по продаже модной одежды.


Но самым шокирующим во время этой беседы стал момент, когда на экране начали появляться изображения того, как она выглядела раньше.


Ее фотографии «до» и «после» действительно впечатляют.


Алишия объяснила, что всегда была довольна тем, как выглядит, и сказала, что все хирургические вмешательства были «постепенным» процессом, поскольку она не была «одержима одной целью».


«Я нахожу вдохновение в модификации тела, я люблю пластическую хирургию, я люблю филлеры, — добавила она. — Меня просто вдохновляют и поражают блондинки с большой грудью. Это то, что я увидела для себя, и я пошла и сделала это. Я очень довольна тем, как я выгляжу сейчас. Неважно, как вы одеваетесь, чем увлекаетесь, найдите способ быть счастливой, чтобы быть такой, какая вы есть в настоящем. Нужно много мужества, чтобы так выглядеть».


В серии сообщений в соцсетях в прошлом году Алишия заявила, что «стерла то, кем была, чтобы стать куколкой».


«Меня всегда привлекали крайности, и я хотела выглядеть как бимбо, — написала она. — Некоторые считают меня сумасшедшей, но я не жалею, что сделала операцию. На самом деле я бы хотела, чтобы в будущем моя грудь стала еще больше. Я хочу выглядеть максимально кукольной и вдохновлять других девушек на то же самое. Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это огромная часть меня.

Бимбо не стареют. Мы просто становимся всё более и более пластиковыми».









Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Алишия Амира   Бимбо   живая барби   истории людей   люди пластика   пластика   пластическая хирургия   реальные истории   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья 2 часа назад
Да что ж у людей в головах то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Alexandr 19 секунд назад
Я её имя сначала прочитал как Алкашня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Leo Минуту назад
А она вообще Барби видела? мож её показать оригинал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
873
Aurelian 8 минут назад
Дед сказал, что фулл не надо. Не его это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 15 минут назад
Мать мой мужчина!!! Да сколько же еще фриков, дэбилов и прочих на этом свете?? Всех в украинскую армию срочно повестками!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 22 минуты назад
зубы и нос подправить то надо было .... но бимбо всё не хуже чем тут в посте со скулами и тд такого треша не видал как там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov 24 минуты назад
Была конечно страшная, но стала гораздо страшнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fiverknot Полчаса назад
Чего с исправления прикуса не начала? Глядишь остальное и не понадобилось бы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Самуил Маршак Полчаса назад
Вроде ничего тётка была! И….
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan Полчаса назад
Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому радаПосмотреть
Датчанка превратила себя в «Барби для взрослых» — и очень этому рада
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Maxim Russo Полчаса назад
Симпатичная девушка... была... Но - дура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Максим Т. Полчаса назад
Чур меня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
жуть. Даже смотреть не очень, не то чтобы с ней ..ну понятно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав Полчаса назад
А откуда у них бабки на все это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Takerey 37 минут назад
А всего-то надо было исправить прикус.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Duke_kir 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 41 минуту назад
...как охренеют потомки, откапывая весь этот пластик...
Как сейчас при раскопках пирамид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег 42 минуты назад
Три поехавших любителя вполне могут отбить все инвестиции. Со старой внешностью и кривыми зубами она телом много не заработает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oldman 45 минут назад
Лет 30 назад, про ТАКОЕ говорили: "Ночью приснится, топором не отмашешься".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 55 минут назад
...И.пально- м.инетостанок , для извращенцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Serg2001 Час назад
Я конечно не специалист в барбях, но, по-моему, с такими бидонами их не выпускали. Надо было зубы чутка подровнять и на этом остановиться...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1847 постов (1762 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

125320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#история#ДТП#факты#кот#Китай#Автовсячина#истории
#в мире#машина#автомир#аварии#Юмор#забавно#новости#кино#дети#Спорт
#люди#автомобили#интересно#авто аварии#интересное#полиция#екатеринбург#собака#фильм#Реакция
Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели 19 совершенно диких историй об изменах 19 совершенно диких историй об изменах Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой 14 людей, которые решились на пластику и кардинально преобразилась 14 людей, которые решились на пластику и кардинально преобразилась "Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров "Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров

На что жалуетесь?

Вернуться