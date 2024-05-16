10 игр, в которых можно обнаружить персонажей из других игр

Вообще, "Близзарды" те еще любители отсылок. В игре "Starcraft" мы также можем услышать их имена, правда самих героев нам не показывают.

Викинг Олаф в "Rock n Roll Racing"

Ну и раз уж мы затронули тему "The Lost vikings", то я хотел бы вспомнить про еще одну отсылку. Наверняка, многие из вас играли в культовую игру "Rock 'n' roll racing". Так вот, если ввести на экране выбора персонажа специальный код, то мы откроем секретного персонажа, а именно Олафа (викинга со щитом) из тех самых "Затерянных викингов".