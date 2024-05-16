10 игр, в которых можно обнаружить персонажей из других игр

В кино часто можно увидеть, как персонажи одних фильмов появляются в других кинолентах. Такие забавные и интересные отсылки только поднимают интерес к просмотру. Игры в этом плане также не стали исключением.
Викинги и "World of Warcraft"
Наверняка, многие из вас играли в культовую игру "The Lost vikings" на приставке "Sega mega drive 2", "Super Nintendo" или персональных компьютерах. Главными героями там выступают три викинга с разными способностями: Эрик, Балеог и Олаф.
Но самое интересное, что викингов с такими же именами можно встретить и в популярной MMORPG "World of Warcraft". В принципе ничего удивительного, так как обе игры делала одна и та же компания "Blizzard". Правда, во времена создания "Lost Vikings" она имела другое название - "Silicon and synapse".
Вообще, "Близзарды" те еще любители отсылок. В игре "Starcraft" мы также можем услышать их имена, правда самих героев нам не показывают.
Викинг Олаф в "Rock n Roll Racing"
Ну и раз уж мы затронули тему "The Lost vikings", то я хотел бы вспомнить про еще одну отсылку. Наверняка, многие из вас играли в культовую игру "Rock 'n' roll racing". Так вот, если ввести на экране выбора персонажа специальный код, то мы откроем секретного персонажа, а именно Олафа (викинга со щитом) из тех самых "Затерянных викингов".
Причем, данный персонаж является не просто отсылкой, но еще и самым прокаченным персонажем в игре, так как у него имеется аж три дополнительных способности вместо двух.
Ну и конечно же я не могу упомянуть о том, что "Rock n roll racing" также создавала компания "Blizzard".
Гордон Фримен в "Stalker"
В игре "STALKER" мы можем найти труп необычного человека с бородкой и в очках, который является ни кем иным как Гордоном Фрименом из серии игр "Half-Life".
Именно из его записей мы узнаем, что его задолбало начальство, которое сначала отправило разбираться в "Мессой", а затем отправило его в Россию и Украину.
Естественно, каноном это не является. Просто забавная отсылка, дабы порадовать геймеров.
Кстати, Гордон Фримен, а точнее его скелет появлялся и в игре "Метро 2033". Почему это Фримен? Да потому что возле скелета можно найти очки и ломик, которые являются фирменными аттрибутами главного героя игры "Half-Life".
Призраки из "Pac-Man" в "Wolfenstein 3D"
В игре "Wolfenstein 3D" в третьем эпизоде всего 9 этажей (уровней). Именно на 9-м уровне 3-го эпизода мы сражаемся с Адольфом Гитлером, который закован в броню и вооружен пулеметами.
Но в игре можно найти вход на секретный 10-й этаж, который в точности будет повторять лабиринт из игры "Pac-Man". И самое интересное, что за нами будут охотиться те самые призраки из игры "Pac-Man". И несмотря на то, что мы вооружены мощным миниганом, убить их не получится, поэтому нужно только бежать по лабиринту, собирая сокровища.
"Pac-Man" в "Sacred"
Ну и раз уж я вспомнил про "Pac-Man", то стоит вспомнить и про еще одну отсылочку на него, но уже в другой игре. Речь идет об игре "Sacred", которую я считаю лучшим клоном "Diablo".
Если мы пройдем в самую глубь леса на территории перекрестка фей, то сможем найти какой-то необычный склеп, войдя в который мы обнаружим лабиринт. В этом самом лабиринте будет огромное количество статичных желтых шариков, собирая которые, мы будем получать по 10 опыта за каждый. Но есть одна проблема: по лабиринту передвигаются опасные синие шарики, которым на глаза лучше не попадаться. Я думаю, что связь с "Pac-Man" все уловили.
Альберт из "Fallout" в "Arcanum"
В игре "Fallout" мы можем создать как своего персонажа с нуля, так и выбрать одного из троих готовых персонажей с уже выбранными характеристиками. Одним из таких персонажей является харизматичный и красноречивый Альберт. Мы можем выбрать его, чтобы отправиться на поиски водного чипа для нашего Убежища.
Теперь перейдем к игре "Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscure". Именно там мы можем встретить некоего персонажа по имени Альберт, который дает нам квест по поиску водной жемчужины для города Тулла, что явно намекает на водный чип.
А спустя некоторое время мы вновь встречаемся с Альбертом, который говорит нам, что его изгнали из города, потому что он слишком долго находился за его пределами. Ну тут же всё и вовсе встало на свои места.
Ну и отдельно стоит отмеnить, что разработкой данной игры занимались Тим Кейн и Леонард Боярский, которые работали над игрой "Fallout".
Джилиус из "Golden Axe" в "Shining of darkness"
Гном Джилиус Громоглав, орудующий тяжеленной секирой, появляется абсолютно во всех частях серии игр "Golden axe". Но помимо данной серии игр он умудрился заглянуть в некоторые другие игры.
Так, например, он появляется в игре "Shining of darkness". Правда, стоит сразу отметить, что Джилиус здесь является не боевой единицей, а торговцем в одном из магазинов.
Джилиус в "Alien storm"
"Alien storm" - это некий футуристический клон игры "Golden axe", где троице героев предстояло разобраться с огромным количеством инопланетян. Разве что стрельбы из вида из глаз в "Золотой секире" не было.
Но вы только гляньте, кто у нас сидит в жюри после прохождения игры. Да, это снова старичок Джилиус из игры "Golden axe". Правда. здесь он не является игровым персонажем, а только выставляет баллы.
Марио в гостях у Соника
Такой персонаж как Соник изначально создавался как талисман компании "Sega", ведь у компании "Nintendo" был свой талисман (Марио). А так как в то время компания "Nintendo" являлась основным конкурентом "Sega", то они то и дело играли в "гонки" друг с другом. Наличие талисмана не стало исключением.
Это я к чему? Да к тому, что в игре "Sonic the hedgehog" для приставки "Sega mega drive 2" разработчики все же оставили небольшую отсылку на своего конкурента - Марио. Если приглядеться, но на крышах строений на самом первом уровне можно увидеть часть лица Марио.
Ну и конечно же нельзя забыть про игру "The Witcher 2: Assassins of Kings", где мы можем обнаружить труп Альтаира из игры "Assassin's creed". Альтаир совершил прыжок веры с большой высоты, но весьма неудачно.
Источник:
- Разработчики признались, что полоска загрузки в играх в большинстве случаев фейковая
- Российские игры под DOS, в которые мы и наши родители люто рубились в начале 90-х
- 10 интересных фактов об игре "Pac-Man"
- Как создавалась игра "Mortal Kombat": 18 интересных фактов об игре
- Для чего реально были предназначены убежища в серии игр "Fallout". Часть 1: Убежища 0-87