Для чего реально были предназначены убежища в серии игр "Fallout". Часть 1: Убежища 0-87

Одной из жительниц данного убежища была пенсионерка по имени Лили, которая также стала супермутантом, но не простым, а тенью (супермутанты со способностями шпионажа). Лили сохранила свой разум и даже помнила свою прежнюю жизнь в Убежище 17, где она жила со своими двумя внуками.

Появление: Fallout - New Vegas

Убежище 19

Цель: разделить жителей убежища на два сектора - "Красны и синий", чтобы вызвать у них чувства паранойи.

Результат: у жителей обоих лагерей действительно развилась мощная паранойя. Им всюду чудили шпионы из соседней группировки, из-за чего они начали сходить с ума. О том, что произошло в самом убежище, мало что известно. Но судя по всему члены обеих команд просто поубивали друг друга.

Появление: Fallout - New Vegas

Убежище 21

Цель: все споры в коллективе должны были решаться исключительно с помощью азартных игр. Таким образом, жители убежища должны были стать заядлыми игроками в азартные игры.

Результат: В 2274 году Роберт Хаус выиграл в карты данное убежище после чего сделал из него отель с казино.

Появление: Fallout - New Vegas

Убежище 22

Цель: изучение растений и выведение новых видов геномодифицированных растений, которые смогли бы вырабатывать больше кислорода (и не только).

Результат: в результате ошибки в вентиляцию попали споры растений, которые стали заражать жителей убежища. Изначально, жители думали, что это обычная прсотуда или грипп, но позже они стали умирать один за другим. После смерти жители превратились в переносчиков спор и стали нападать на других людей. Само же убежище оказалось полностью покрыто растениями и мхами.