Для чего реально были предназначены убежища в серии игр "Fallout". Часть 1: Убежища 0-87

Одним из важнейших элементов серии игр "Fallout" являются убежища, которые были построены для спасения жителей от ядерной катастрофы. Именно обитатели убежища должны будут заселить и построить новое общество, а также восстановить США после ядерной разрухи.
Вот только оказалось, что не все так однозначно. Многие убежища были созданы с целью проведения неких социальных экспериментов на их обитателях. И сегодня я хотел бы рассказать об истинных предназначениях убежищ в серии игр "Fallout".
Виды убежищ
И прежде чем начать, немного поговорим о самих убежищах. На момент выхода первой части игры (1997 год) все убежища были предназначены для одной цели - сохранить общество, которое спустя много лет выйдет на поверхность и восстановит страну.
Но с появлением новых частей создатели решили добавить небольшую изюминку, разделив убежища условно на несколько групп:
Ну а теперь перейдем к самим убежищам.
Убежище 0
Нулевой бункер предназначался исключительно для элиты - чиновников, бизнесменов и ученых высшего ранга. Данное убежище было оборудовано по последнему слову техники. Здесь было все, что необходимо для комфортного пребывания всех жителей, включая огромную зону развлечений и разнообразные деликатесы на завтрак, обед и ужин.
Но из-за взрыва, который произошел рядом с убежищем, системы жизнеобеспечения вышли из под контроля, из-за чего большая часть жителей умерла, а часть тронулась умом.
В последствии данное убежище оказалось доступным для входа в него, из-за чего туда пробрались супермутанты. Ну а из-за нависшей угрозы суперкомпьютер "Калькулятор" запустил протокол "Умиротворение".
Появление: Fallout Tactics
Убежище 3
Данное убежище являлось по сути контрольным, но с некоторыми ограничениями.
Цель: заселить убежище самыми добрыми и любвеобильными людьми, чтобы создать общество без насилия. Поэтому в бункер даже не завезли оружие.
Результат: Спустя 200 лет двери убежища открылись. Жители вышли наружу и основали свое миролюбивое общество. Правда, данному обществу не суждено было просуществовать долго, так как на него наткнулась банда рейдеров. Ну а так как жители были миролюбивы и не имели оружия, бандиты их просто перебили, заняв бункер.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 4
Цель: Заселить убежище исключительно учеными без какого либо надзора. Ученые убежища стали проводить эксперименты по скрещиванию людей с созданиями, которые устойчивы к радиации. Одним из результатов такого скрещивания стал Заглот.
Результат: Жертвы эксперимента подняли восстание и уничтожили обитателей, полностью захватив контроль над убежищем. Сами же новоявленные обитатели создали демократическое сообщество, пуская даже тех, кто пришел с поверхности.
Правда, из-за экспериментов, жертвы подверглись мутации. У некоторых отросли дополнительные органы, а у кому-то приходилось жить с единственным глазом по центру как у циклопов. Но самое жуткое, что мутация была наследственной, поэтому следующее поколение родилось с такими же дефектами.
Ну а тех жертв, которых не удалось излечить, жители убежища отправили в специальные криокапсулы на 12 уровень, пока лекарство не будет найдено.
Появление: Сериал "Fallout"
Убежище 8
Цель: Данное убежище является контрольным. Жители убежища должны были выйти из него спустя несколько лет после ядерного удара, чтобы возродить цивилизацию.
Результат: :Жители убежища вышли из убежища, спустя годы после Великой войны. Использовав свой экземпляр ГЭКК, они отстроили вокруг Убежища город, который в итоге так и назвали - город "Убежище".
Появление: Fallout 2
Убежище 11
Цель: Данное убежище является экспериментальным. Каждый год один из жителей убежища должен был приносить себя в жертву, иначе компьютер отключил бы систему жизнеобеспечения.
Результат: Жители убежища настолько сильно разозлились на смотрителя, что убили его. Таким образом он стал первой жертвой данного эксперимента.
Тогда жители решили, что каждый год они будут выбирать смотрителя, который целиком и полностью будет выполнять все функции главы Убежища. Но через год смотритель добровольно уйдет в нижнюю комнату, где принесет себя в жертву во имя остальных жителей.
Истинная цель: Истинной целью эксперимента была проверка на гуманность. И если бы жители отказались убивать, то система жизнеобеспечения не отключилась бы, а дверь в бункер была бы разблокирована.
Результат 2: Когда спустя много лет в убежище осталось всего 5 человек, они решили положить конец этому эксперименту и достойно принять коллективную смерть. После этого они узнали о той самой проверке на гуманность. Оставшиеся жители не смогли принять факт того, что на протяжении десятков лет они зря умирали, поэтому все они решили покончить жизнь самоубийством.
Но как оказалось, один из них струсил и решил не выпиливаться из жизни. Поэтому на записи мы слышим лишь 4 выстрела. Пятый же участник убежал из бункера и с тех пор его никто не видел.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 12
По изначальной задумке данное убежище было обычным, то есть контрольным. А его упадок был простой случайностью (браком). Но со временем в лор была добавлена информация о том, что убежище было экспериментальным.
Цель: Закрыть дверь в бункер не плотно, чтобы радиация постепенно поступала туда в малых дозах. Таким образом правительство хотело изучить, что будет с людьми при получении небольших доз радиации.
Результат: Несколько лет жители получали дозы радиации, из-за чего со временем они превратились в гулей (зомбиподобных существ). Некоторые гули, хоть и были обезображены, но все еще сохранили свой разум, тогда как другие полностью потеряли рассудок, став агрессивными дикими гулями.
В итоге большинство гулей переселилось наверх, где основали город Некрополь на руинах Бейкерсфилда. За эти годы техническое обеспечение убежища вышло из строя. В рабочем состоянии остались лишь пара лифтов и компьютер с рабочим водным чипом внутри.
Появление: Fallout 1
Убежище 13
Убежище 13 знакомо фанатом первых двух частей игры. И как вы все знаете, оно является контрольным.
Цель: Пробыть в бункере 200 лет после чего выйти на поверхность и начать восстановление страны.
Результат: В результате поломки водного чипа, двери убежища пришлось открыть раньше, чтобы послать одного из жителей на поиски поломанной детали в соседнее Убежище 15. Первым выходцем оказался Эд, но он был убит местной живностью сразу после выхода из бункера. Второй выходец по имени Талиус так и не вернулся обратно. Тогда на поиски чипа отправился третий выходец (герой третьей части игры).
После того, как чип был найден в Убежище 12, смотритель дал выходцу новое задание по уничтожению супермутантов и их создателя, дабы обезопасить убежища. Но после выполнения миссии выходец из убежища был изгнан смотрителем.
Сам же выходец вместе со своими последователями основал свое поселение Аройо, а жители, которые остались в убежище, обвинили смотрителя в том, чт он отправил их на верную смерть, после чего смотритель был убит, а его функции наложили на компьюер, приобретенный у "Братства стали".
Спустя много лет на компьютер поступило сообщение о том, что жители могут выходить на поверхность. Но наверху жителей ждали солдаты Анклава, которые насильно отвезли их на свою главную базу с целью проведения на них экспериментов.
А сами представители Анклава запустили в Убежище когтей смерти, обработанных ВРЭ (вирусом рукотворной эволюции). Но данный вирус повлиял на них весьма интересным образом, так как они оказались разумными в отличие от своих агрессивных сородичей с пустошей. И эти самые когти смерти даже стали принимать в свое убежище обездоленных людей, с которыми они жили в мире и согласии, пока Фрэнк Хорриган со своими молодчиками из Анклава не зачистили всё убежище. В живых остался лишь молодой коготь смерти Горис, который является нашим потенциальным напарником.
Появление: Fallout 1, Fallout 2
Убежище 15
Цель: Данное убежище было намеренно заселено людьми разных мировоззрений и вероисповеданий, чтобы посмотреть, как смогут ужиться вместе люди с разными взглядами.
Результат: В обществе произошел раскол, и к моменту выхода из убежища жители были поделены на несколько групп. Первые три группы состояли из бандитских группировок (Гадюки, Ханы и Шакалы). Четвертая группа отправилась отправилась на запад ,где было основано поселение Шэйди Сэндс.
Само же убежище со временем ушло в упадок, комплекс не функционировал, а третий этаж и вовсе был частично завален.
К моменту выхода второй части игры, Убежище было заселено рейдерами, а возле него развернулся небольшое поселение скваттеров во главе с Дэрионом.
Со временем внук выходца из убежища, известный по прозвищу Избранный, уничтожил всех рэйдеров, а также договорился со скваттерами о союзе с НКР.
Появление: Fallout 1, Fallout 2
Убежище 17
Цель: цели данного убежища неизвестны.
Результат: В 2154 году на убежище напали супермутанты. Часть жителей была убита, а часть взята в плен и отправлена к создателю. Сам же создатель использовал пленных для пополнения своей армии супермутантов. Делал он это все (ну не он лично), окуная людей в чаны с ВРЭ.
Одной из жительниц данного убежища была пенсионерка по имени Лили, которая также стала супермутантом, но не простым, а тенью (супермутанты со способностями шпионажа). Лили сохранила свой разум и даже помнила свою прежнюю жизнь в Убежище 17, где она жила со своими двумя внуками.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 19
Цель: разделить жителей убежища на два сектора - "Красны и синий", чтобы вызвать у них чувства паранойи.
Результат: у жителей обоих лагерей действительно развилась мощная паранойя. Им всюду чудили шпионы из соседней группировки, из-за чего они начали сходить с ума. О том, что произошло в самом убежище, мало что известно. Но судя по всему члены обеих команд просто поубивали друг друга.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 21
Цель: все споры в коллективе должны были решаться исключительно с помощью азартных игр. Таким образом, жители убежища должны были стать заядлыми игроками в азартные игры.
Результат: В 2274 году Роберт Хаус выиграл в карты данное убежище после чего сделал из него отель с казино.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 22
Цель: изучение растений и выведение новых видов геномодифицированных растений, которые смогли бы вырабатывать больше кислорода (и не только).
Результат: в результате ошибки в вентиляцию попали споры растений, которые стали заражать жителей убежища. Изначально, жители думали, что это обычная прсотуда или грипп, но позже они стали умирать один за другим. После смерти жители превратились в переносчиков спор и стали нападать на других людей. Само же убежище оказалось полностью покрыто растениями и мхами.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 29
Цель: заселить убежище детьми не старше 15 лет, которые должны были жить под надзором искусственного интеллекта по имени "Диана".
Результат: Искусственный интеллект "Диана" оказался куда более человечным, чем те ,кто его создавал. Она решила, что данный эксперимент бесчеловечный, поэтому она с помощью захваченной под контроль спутниковой тарелки и взлома системы полностью берет под свой контроль все системы убежища.
Диана начинает лично воспитывать всех детей в любви и гармонии с природой. Специально для этого она придумывает собственную религию, где во главе стоит некая богиня природы.
Спустя некоторое время Диана открывает двери бункера, после чего выходцы основывают поселение "Матери-близнецы" и поклоняются Диане, считая ее своей богиней.
Сама же Диана закрывает убежище, оставляя его лишь для некоторых технических нужд (пополнение запасов воды, база для роботов-охранников и роботов-помощников).
Считается, что одним из жителей и выходце в данного убежища был наш старый знакомый Гарольд, который попал туда еще будучи ребенком.
Появление: Fallout 76
Убежище 31, 32, 33
Убежища 31, 32 и 33 представляют собой целую взаимосвязанную систему. Данный проект является любимым творением менеджера Vault-Tec Боба Аскинса.
Цель: Убежища 32 и 33 представляли собой по сути обычные контрольные убежища со своим стандартным бытом. Разве что данные убежища могли контактировать друг с другом. Более того, некоторые жители одного убежища приходили в другое убежище, при этом не выходя в пустоши.
Жители убежищ 32 и 33 думали, что убежище 31 точно такое же как и их бункер, но на самом деле в нем находились замороженные (в криогенных капсулах) перед началом войны члены правления и менеджеры Vault-tec, которые после разморозки переходили в одно из двух других убежищ, никому не рассказывая о своем настоящем происхождении.
Результат: Узнав о том, что на самом деле скрывает убежище 31, жители убежища 32 взбунтовались. Они буквально посходили с ума, в результате чего стали убивать даже друг друга.
Позднее в убежище 32 проникли рейдеры. Переодевшись в жителей 32 убежища, они (под предлогом свадьбы) проникли в убежище 33, убив немалое количество жителей, и похитив смотрителя. Собственно, с этого и начинается завязка сериала "Fallout".
Появление: сериал "Fallout"
Убежище 34
Данное убежище буквально было напичкано оружием, доступ к которому имел абсолютно каждый житель.
Цель: посмотреть на поведение людей, у которых будет беспрепятственный доступ к оружию.
Результат: несмотря на то, что дверь в оружейную не была заперта, жители убежища долгие годы жили в мире и согласии, не прибегая к легко доступному оружию.
Но спустя некоторое время начали происходить конфликты. Одна женщина, не желая мириться с запретами смотрителя прихватила часть оружия и вместе с единомышленниками ушла из убежища, основав группировку, которая известна как "Бомбисты".
Спустя некоторое время стали происходить новые конфликты. В частности на это повлияло перенаселение и запреты смотрителя на рождаемость и беспрепятственный доступ к оружию. Часть несогласных покинули убежище, а другая часть напала на сотрудников службы безопасности, чтобы заполучить оружие.
В результате этого была повреждена система вентиляции, из-за чего радиация стала проникать в убежище. Со временем все оставшиеся жители убежища стали гулями.
Появление: Fallout - New Vegas
Убежище 51
В данном убежище находилось всего 50 обитателей. Смотрителя при этом не было.
Цель: Исследование пределов человеческого трайбализма. Суперкомпьютер ЗАКС должен выбрать идеального смотрителя по определенной процедуре.
Результат: Суперкомпьютер объявил обитателям, что должность смотрителя получит тот, кто останется последним. В результате всего жители просто перебили друг друга в надежде занять данный пост.
Появление: Fallout 76
Убежище 70
По задумке создателей синтезатор одежды в данном убежище должен был выйти из строя через полгода.
Цель: Посмотреть, как будут вести себя люди, лишенные одежды. Причем, для этого эксперимента специально были отобраны мормоны с пуританскими взглядами.
Результат: После открытия убежища жители основали город Новый Иерусалим на руинах города Солт-Лэйк Сити.
Появление: Fallout Van Buren (недоделанная третья часть от Interplay)
Убежище 75
Данное убежище было расположено в подвале одной из средних школ. По некоторым данным эксперименты в данном убежище должны были проводиться над детьми.
Цель: Специальная селекционная программа, созданная для улучшения генома человека. Дети в убежище подвергались гормональной терапии и модификации организма. Также, детишки должны были усиленно тренироваться, чтобы стать идеальными солдатами.
Результат: По наступлению 18-летнего возраста детей отправляли во внешний мир. По крайней мере так об этом говорили жителям убежища. На деле же их просто убивали, чтобы исследовать их геном и передать их следующему поколению.
В итоге подопытные узнали о проводимых экспериментах и подняли восстание. В конце концов данное убежище заняли стрелки.
Появление: Fallout 4
Убежище 76
Данное убежище являлось контрольным, но вмещало в себя не 1000, а 500 человек.
Цель: Выйти на поверхность спустя годы и начать возрождать мир. Правда, был один нюанс. В данном убежище отсутствовал ГЭКК, поэтому обитатели должны были отстраивать новый мир исключительно своими силами.
Результат: Двери убежища были открыты через 25 лет, хотя планировалось, что дверь будет открыта через 20 лет. После выхода последнего обитателя двери заблокировались навсегда, а спустя сутки были отключены все системы жизнеобеспечения.
Появление: Fallout 76
Убежище 77
Само убежище 77 не появляется ни в одной игре серии, но в игре "Fallout 3" можно найти костюм жителя убежища 77 ,а также голодиск, на котором работорговец просит сжечь костюм, так как опасается, что человек с номером 77 вернется и убьет его.
Тем не менее, по этим данным был создан комикс "One man, and crate of puppets", где подробно рассказывается об эксперименте данного убежища. Пусть это и не канон, но история интересная.
Цель: посмотреть, как воздействие полного одиночества и изоляции будет воздействовать на психику человека. Данное убежище было заселено всего одним человеком.
Результат: тот самый одиночка, ошарашенный тем ,что остался один, начал разговаривать с куклами, которые находились в отдельном ящике у входа. А со временем кукла стала разговаривать с ним, что свидетельствовало о том, что он сошел с ума.
Спустя почти полтора года одиночка выбрался из убежища, прихватив с собой одну из кукол. Но недалеко от убежища житель 77-го был схвачен двумя бандитами. Но сам псих оказался не промах, и в итоге он сам напал на бандитов с ножом, убив одного из них, после чего разделся догола и убежал со своей куклой.
Убежище 79
Данное убежище было рассчитано на 120 человек, которые являлись правительственными агентами. Данное убежище было предназначено для хранения золота страны.
Цель: восстановление экономики США
Появление: Fallout 76
Убежище 81
Цель: разработка единого лекарства от всех болезней. Эксперименты проводились в основном на животных, но ученым разрешалось использовать в качестве испытуемых и самих жителей убежища.
Результат: Выбранная смотрительница О. Оливетт саботировала работу системы оповещения и вывела из строя систему вентиляции. Из-за этого ученые оказались заперты и больше не смогли проводить эксперименты на людях. Тем не менее, сама Оливетт не стала сообщать жителям про истинное предназначение убежища.
Со временем ученые погибли, а лабораторная зона была полностью заброшена. Но один из запертых ученых успел модифицировать робота-помощника "Мисс Няня", чтобы та продолжила исследования.
На момент попадания выжившего в данное убежище, оно все еще функционирует. Более того, жители убежища активно ведут торговлю с торговцами из внешнего мира.
Появление: Fallout 4
Убежище 87
Данное убежище было заселено несколькими сотнями людей еще до войны.
Цель: Испытание вируса рукотворной эволюции (ВРЭ) на людях с целью создания из них армии суперсолдат.
Результат: Благодаря использованию ВРЭ испытуемые превратились в мощных и крепких супермутантов. Их внешний вид был изменен до неузнаваемости. Но был один недостаток. Вирус сильно повредил мозг испытуемых, из-за чего они стали не только глупыми, но и агрессивными. Также, у супермутантов наблюдались проблемы с пищеварением и сном.
Лишь немногие из них смогли сохранить свой рассудок. Одним из таких мутантов стал Фокс, который является нашим потенциальным напарником.
В последствии супермутанты захватили убежище 87, перебив всех ученых. Ну а Фокс, который благодаря сохранению рассудка и памяти оставался добрым малым, был посажен сородичами в отдельную тюрьму, в которой он провел несколько лет, пока не был освобожден выходцем из убежища 101.
Источник:
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они как будто доверяют придумывать очередной сюжет людям которые вообще не читали сюжет предыдущих игр(даже своих собственных) и потом когда получается не стыковка с сюжете они такие "Упс... ну тогда просто сделаем вид что ранее этого не было в играх..."
хотя Леонард Баярский и Крис Авелон продумали изначально очень гармоничный и продуманный мир, но потом за дело взялась Бесезда...
а Бесезда... Бесездна не меняется
Вроде грамотный режиссер и картинка шикарная, но сценарий говно, фемповесточка рулит.
В общем мутно, хотя дебильные подростки будут в восторге
- твоя реклама сериала через "эффект Стрейзанд" удалась