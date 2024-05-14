Российские игры под DOS, в которые мы и наши родители люто рубились в начале 90-х

В начале 90-х на компьютерах IBM PC 286 выходило немало культовых игр, в которые мы могли играть часами. Но самое интересное, что и наши отечественные разработчики также не сидели на месте и создавали весьма интересные (пусть и простенькие) компьютерные игры.
Color Lines (1992)
Логическая игра "Color lines" от компании "Gamos" стала настоящим офисным убийцей времени. Я не знаю, были ли в учреждениях начала 90-х компьютеры, на которых не была бы установлена данная игра.
Перед игроком расстилается квадратное поле размером 9x9 с несколькими цветными шариками на нем. Игрок должен передвинуть шарик к другому шарику того же цвета. При этом у шарика должен быть полностью свободен его путь к другому шарику, иначе ход нельзя будет произвести.
Если не менее 5 шариков выстроятся в одну линию (по вертикали, по горизонтали или по диагонали), то вся линия исчезнет, что пойдет нам на пользу.
Но проблема заключается в том, что после каждого нашего хода компьютер генерирует на поле еще три шарика. И чем больше у нас будет пустых ходов, тем больше шариков появится на поле. После того, как шарики заполнят всё поле, игра будет проиграна.
Игра была создана Олегом Деминым, Игорем Ивкиным и Геннадием Денисовым в 1992 году. Но так как по условиям трудового договора Олег Демин не мог больше нигде работать, он выступил под псевдонимом Ольга Дёмина.
Игра стала нереально популярной среди населения всего постсоветского пространства, но сами разработчики и компания "Gamos" практически ничего с нее не заработали. Дело в том, что игру покупали мало. А если кто-то и покупал дискету с игрой, то он непременно ее копировал и раздавал своим друзьям и знакомым.
Поле чудес (1993)
"Поле чудес" - это забавная игра, созданная по мотивам одноименной телеигры. Суть игры была точно такой же как и в телеигре. Мы крутили барабан, угадывали буквы или слово целиком, угадывали шкатулки и т.д. А нарисованный ведущий Леонид Якубович бодро задавал тему для игры и комментировал все наши действия.
В качестве соперников выступали герои советского мультфильма "Винни Пух" и неожиданно Карлсон.
После каждой угаданной буквы выходила нарисованная фигуристая ассистентка, которая открывала букву на табло и уходила в закат. И если мы отгадывали слово, то переходили в следующий раунд.
Кстати, еще в детстве меня дико смутил задний фон, ведь эти синие стены в точности напоминали стены из культового шутера "Wolfenstein 3D". И как оказалось, разработчик действительно использовал фон из этой игры, а портрет Якубовича позаимствовал из газеты "Speed info".
Но самое интересное, что данная игра была неофициальной. Ее разработал программист Вадим Башуров, который даже оставил свои контактные данные в самой игре. Самой же разработкой игры он занимался в свободное от работы время, и на всё про всё у него ушла примерно неделя.
Получить деньги за игру Башурову так и не удалось, хотя он пытался пропихнуть игру в массы на коммерческой основе. Тем не менее, в некоторых выпусках передачи "Поле чудес" данную игру давали участникам в качестве приза.
Единственное, Вадим Башуров получил 500 долларов за попытку перенести игры на приставку "Dendy". Но эта попытка так и не увенчалась успехом.
Перестройка (1989-1990)
"Перестройка" - это даже не российская, а еще советская игра, которая была создана Никитой Скрипкиным в 1989 году, то есть во время самой "Перестройки". Поэтому, собственно, на обложке и красуется Михаил Горбачев.
Правда, в самой игре Горбачева не будет. Мы играем за муху по имени Демократ, которая должна переместиться из левого верхнего в правый нижний угол по постоянно исчезающим листочкам (законы и постановления).
Также, на законах и постановлениях могут появляться шарики различных цветов, которые олицетворяют собой товары народного потребления, валютные операции, прогрессивный налог и авантюры.
Демократ имеет троих соратников (жизней). Если соратников больше не останется, то игра будет проиграна.
Но если по началу игра довольно простая, то начиная с пятого уровня появляется жук Бюрократ, который гонится за нашим Демократом. И если они пересекутся, то Демократ погибнет.
После того как Демократ потеряет всех соратников, на экране появится надпись "Примите наши соболезнования". В общем, довольно веселая логическая игрушка, в которую я также активно рубился в детстве. Правда, в то время я не знал, что такое демократ, бюрократ и налоги. Я просто наслаждался игрой.
Санька
"Санька" - это малоизвестная отечественная игра, созданная программистом Дмитрием Евстигнеевым.
Нам предстоит взять на себя роль простого парня по имени Санька, который живет в Москве, населенной сказочными существами. Саня печтает купить себе компьютер IBM PC 486, поэтому он отправляется добывать деньги на улицу, применяя ко всем физическую силу.
Санька вооружен топором, благодаря которому он может совершать два типа ударов по противникам ,которых в игре ой как много. Тут нам встречаются различные Ильюшки, бугаи, змеи, скелеты, инопланетные хищники (как в фильме), панки, живые пни и многие другие персонажи.
Из убитых врагов выпадают различные предметы, которые Санька может запихнуть в свой инвентарь. Правда, инвентарь нерезиновый и ограничен всего 30 ячейками. Зато эти предметы можно продать или использовать для выполнения квестов.
В общем, несмотря на простенькую графику и сюжет (который, кстати, довольно забавный), игра получилась довольно продуманной. Но признаюсь честно, в детстве я про нее не слышал, и поиграл в нее я уже гораздо позже.
Морской бой (1992)
"Морской бой" - это еще одна игра от Вадима Башурова, ответственного за "Поле чудес". Но вышла она несколько раньше.
В центре сюжета гипотетическая война между Россией (Сочи, Новороссийск и почему-то Батуми) и Украиной (Керчь, Севастополь, Николаев и Одесса). А я напомню, что игра вышла в 1992 году.
Цель игры - разгромить весь украинский флот на Черном море во всех четырех городах. Ну а правила всем известны: расставляем 10 кораблей с разным количеством палуб (от одной до четырех), после чего наугад стреляем по квадрату соперника.
Вот только компьютер здесь будто играет нечестно (скорее всего так прописано), ведь если он попадет по нашему кораблю, то с вероятностью 90% в следующий свой выстрел он не промахнется.
По хорошему счету перед нами самый обычный преферанс. Перед началом игры нас встречает старичок, который спустя год будет сопровождать нас в игре "Морской бой", о которой я только что рассказывал.
Лично я в детстве не понимал как в нее играть, но почему-то играл. Уже даже и не помню, удавалось ли мне победить, так как кроме этого нарисованного деда я больше ничего не помню.
Но все же могу отметить, что это не очередная скучная игра, а довольно забавный проект с веселыми карикатурными лицами.
Тетрис (1984)
Ну и на закуску я оставил культовую игру "Тетрис", которую придумал советский программист Алексей Пажитнов еще в 1984 году на компьютере "Электроника-60".
Но в первоначальной примитивной версии не было ни звуков, ни подсчета очков, ни уровней - вообще ничего кроме фигур, которые нужно было выстраивать в полноценные линии.
Коллега Пажитнова Дмитрий Павловский нашел эту игру крайне интересной, поэтому он порекомендовал разработчику связаться с 16-летним школьником Вадимом Герасимовым, который стажировался в академии наук, чтобы тот портировал ее на персональные компьютеры IBM PC.
В итоге Герасимов за несколько недель не только перенес "Тетрис" на IBM PC, сделав ее приятнее на вид (и в цвете), но и добавил такие элементы как уровни, музыка и подсчет очков.
Ну а про игровой процесс не мне вам рассказывать. Думаю вы и так все знаете ,в чем суть. Случайным образом сверху падают фигуры, которые состоят из четырех квадратов, но которые различаются своей формой. Такие фигуры называются "тетрамино". Именно поэтому Пажитнов и назвал свою игру тетрисом.
Фигуры можно переворачивать на 90 градусов, чтобы они удобнее ложились в нужное нам место. И если внизу образуется четкая линия, то она исчезнет, а мы получим за это очки. Но если стакан заполнется доверху, то игра будет проиграна.
Игра "Тетрис" стала настолько популярной, что со временем стало появляться все больше и больше тетрисов на разных игровых платформах. Да и количество тетрисоподобных игр просто зашкаливало.
На сегодняшний момент игра "Тетрис" находится на третьем месте в списке самых продаваемых компьютерных игр в мире. Всего же за все время существования игры было продано более 100 миллионов копий. Обогнали "Тетрис" по продажам лишь "GTA V" и "Minecraft".
Конечно, DOS-игр от российских разработчиков было гораздо больше. Но я решил взять лишь самые популярные на мой взгляд игры. Напишите в комментариях ,какие из этих игр нравились вам.
Источник:
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