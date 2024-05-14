Российские игры под DOS, в которые мы и наши родители люто рубились в начале 90-х

Перед игроком расстилается квадратное поле размером 9x9 с несколькими цветными шариками на нем. Игрок должен передвинуть шарик к другому шарику того же цвета. При этом у шарика должен быть полностью свободен его путь к другому шарику, иначе ход нельзя будет произвести.

Если не менее 5 шариков выстроятся в одну линию (по вертикали, по горизонтали или по диагонали), то вся линия исчезнет, что пойдет нам на пользу.