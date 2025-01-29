Самое странное, необычное и абсурдное оружие в 12 популярных играх

Иногда компьютерные игры преподносят нам весьма необычное вооружение, которое выглядит весьма странно, а порой и абсурдно.
Boogerman (продукты собственной жизнедеятельности)
Игра "Boogerman" была довольно популярна в середине 90-х. Многие из нас рубились в этот необычный платформер на приставке "Sega mega drive 2".
Нашему герою предстоит отправиться через унитаз в измерение Экс-кремент, чтобы победить главного злодея и его подручных, которые хотят устроить глобальное загрязнение.
Но самое интересное заключается в вооружении самого Бугермэна, ведь ему на помощь приходят продукты его же жизнедеятельности, которые он генерирует изо всех щелей.
Идея создать игру про персонажа, который то и дело испускает газы, родилась у разработчиков игры благодаря их коллеги, который страдал метеоризмом. Но сам процесс разработки сопровождался некоторыми трудностями, так как создатели игры не могли спокойно сконцентрироваться на игре из-за того, что они постоянно смеялись над своим детищем и безумными идеями, которые обильно приправлялись сортирным юмором.
Кстати, когда-то я делал отдельный небольшой ролик про создание игры "Boogerman" и ее особенности. Рекомендую вам посмотреть его. Много времени у вас это не отнимет.
Earthworm Jim (Хлыст)
"Червяк Джим" - это еще одна забавная игра, в которую многие из нас играли на приставке Sega Mega Drive 2. Хотя, кто-то познакомился с ней уже на персональных компьютерах или на приставке SNES.
История разработки данной игры весьма забавная и интересная. И если вам интересно, как это все происходило, то рекомендую вам почитать мою отдельную статью на эту тему. Я скажу лишь, что сам персонаж Червяк Джим появился случайно. Все началось с того, что на собеседовании главный геймдизайнер Дэйв Перри попросил аниматора Дугласа ТенНейпла нарисовать от балды какого-нибудь персонажа прямо на салфетке, и аниматор тут же выдал червяка в скафандре, который в итоге и стал главным персонажем игры.
В самой игре Джим орудует своим пистолетом, но в качестве дополнительного оружия можно использовать хлыст, которым является сам Джим. Сама идея использовать в качестве оружия самого себя выглядит весьма забавно. Более того, этим самым хлыстом Джим еще и может зацепляться за разные блестящие крючки, что добавляет в игру немного дополнительного юмора.
Comix Zone (Бумажный самолет)
"Comix Zone" - это просто прекрасная, яркая и интересная, но в то же время довольно сложная игра. Путешествовать по миру комиксов, избивая до смерти своих врагов, было настоящим наслаждением.
В основном нашему герою предстоит рассчитывать только на свои руки и ноги в бою. Но помимо этого он может воспользоваться и найденным оружием ,например ножами или взрывчаткой.
Но также не стоит забывать и про весьма интересное оружие, а именно бумажный самолетик, который Скетч Тернер создает из вырванного им же куска бумаги. Самолетик настолько мощный, что пролетая, наносит огромный урон соперникам, а затем возвращается назад. Правда, стоит учесть, что создание самолетика потребует от вас затрат некоторого количества вашей жизненной энергии.
Cyberpunk 2077 (Пистолет Скиппи)
В нашумевшей игре "Cyberpunk 2077" также имеется интересное и необычное оружие, а именно пистолет с искусственным интеллектом "Skippy", который может производить стрельбу в двух режимах: пацифизм (стрельба по конечностям) и хладнокровный убийца (выстрел в голову).
Ну а необычность этого оружия заключается еще и в том, что пистолет то и дело будет с вами разговаривать. Все таки в него вшит искусственный интеллект, поэтому будьте готовы к тому, что ваше оружие будет без умолку болтать. Например, когда вы будете перезаряжать "Скиппи", то он будет произносить фразу "О, да-а-а! Не останавливайся". И я уже молчу про то, что пистолет будет заваливать вас тонной интересных фактов, которые так или иначе касаются убийств.
Также стоит учесть, что если вы выберите режим "Хладнокровный убийца", то спустя 50 убийств Скиппи навсегда изменит свой режим на "Пацифизм и щеночки". Ну а если вы выберете мирный режим (пацифизм и щеночки), то вы можете либо оставить этот режим навсегда, либо же пройти проверку на хладнокровие и заменить данный режим на "хладнокровного убийцу".
Postal 2 (кошка-глушитель)
"Postal 2" - это очень и очень безумная игра, где нет места серьезности, и где поход в магазин за пакетом молока или поход в библиотеку может обернуться большой зарубой с перестрелками, пожарами и взрывами.
В игре имеется полно обычного оружия, такого как пистолет, дробовик, автомат и т.д. Но есть пару приблуд, которые мне хотелось бы отметить. В частности речь идет про кошку, подобрав которую, можно использовать ее как временный глушитель для оружия. Да, это не оружие, а по сути лишь временный модификатор, но не отметить его я не мог.
Ну и конечно же нельзя не отметить тот факт, что наш герой может справлять естественные надобности, распугивая людей. Вроде и не оружие, но смотрится странно и весьма трэшово.
Duke Nyukem 3D (Уменьшитель)
Уменьшитель - это весьма забавное не наносящее урон оружие в игре "Duke Nyukem 3D". А суть его заключается в том, что пушка уменьшает вашего соперника на 12 секунд до размеров мыши. Все, что от вас требуется, это подойти поближе к уменьшенному монстру и раздавить его как клопа.
Blood (Кукла Вуду)
В культовом шутере от первого лица "Blood" в качестве оружия можно использовать куклу Вуду. Все, что вам нужно сделать - это направить куклу на монстра и начать тыкать в нее иголками, после чего монстр начнет испытывать дикую боль, а потом и вовсе скопытится.
По сути кукла Вуду - это обычное дальнобойное оружие, но само исполнение выглядит весьма забавным.
Rune (Конечности)
Помнится мне, что именно диск с игрой "Rune" был самым первым, который купил после приобретения своего первого компьютера в 2002 году. Лично я просто обожал эту игру, и благодаря ей я даже немного увлекся скандинавской мифологией.
В принципе, если вы проходите сюжетку, то ничего необычного в данной игре вы для себя не обнаружите. Да, оружия здесь полно (мечи, топоры, булавы), и все они в принципе логичны.
Но если вы вдруг захотите поиграть в режиме сетевой игры с друзьями, то обнаружите кое-что интересное. В данном режиме головы и руки, которые вы сносите своим соперникам, можно подбирать и использовать в качестве оружия. Довольно эпично выглядела ситуация, когда я, играя в игру с друзьями по сети, добил одного из своих друзей его же собственной рукой, когда тот бежал к заветной лечилке, чтобы восстановить свою конечность.
Prince of Persia: Warrior within (Плюшевый мишка и др.)
Игра "Принц Персии: Схватка с судьбой" - это продолжение игры "Принц Персии: Пески времени". И в отличие от первой части игры вооружение здесь куда разнообразнее. И я уже молчу про дополнительное оружие, которое можно отобрать у врагов, и которое носит лишь временный характер, так как быстро приходит в негодность.
Но помимо стандартных мечей в игре можно раздобыть и различные секретные виды вооружения, которые явно не вписываются в антураж игры. Чего только стоит игрушечный плюшевый мишка, которого можно раздобыть в локации с Механической башней в комнате с камином. Данный выглядит весьма абсурдным, да и наносит очень слабый урон врагам. Зато после каждого удара по врагам принц восстанавливает себе небольшую часть здоровья.
Помимо этого в игре можно найти и другие необычные виды оружия, например статуя фламинго, хоккейная клюшка и даже перчатка Микки Мауса, которая сбивает противника с ног с одного удара. Предполагается, что данная перчатка - это некий укол в сторону студии "Дисней" за то, что они когда-то слизали несколько идей из оригинальной игры "Принц Персии" (1989), используя их в мультфильме Аладдин (большие песочные часы, злой визирь Джафар, который хочет стать правителем, и т.д.).
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse(Свой организм)
В необычной комедийной игре "Stubbs the Zombie" мы должны будет взять на себя роль зомби, который вылез из земли с целью отомстить тем, кто его убил, а также вернуть любовь всей своей жизни.
Здесь мы по сути играем за отрицательного персонажа, который убивает обычных людей и заражает их. Причем, как такового оружия у нашего зомбяка нет. Вместо него он использует возможности своего тела...а также чужих тел.
Так, например, в качестве оружия Стаббс может использовать конечности убитых им врагов, либо же использовать в качестве оружия кишечную гранату. Не буду вдаваться в подробности, а то выглядит все это не очень эстетично.
На худой конец Стаббс может использовать свою голову подобно шару для боулинга, что бы атаковать своих противников. Да, эта игра явно не претендует на серьезность, так что не ищите этого здесь.
Worms
Серия игр "Worms" построена на противостоянии нескольких отрядов боевых червячков, которые используют в бою самое разнообразное оружие. И если пистолеты, автоматы, гранаты, напалм и ракеты в принципе не выглядят как-то странно, то другие виды вооружения весьма необычны и интересны.
Чего только стоит выпускаемая взрывающаяся овца или банановая бомба. Ну и конечно же нельзя вспомнить святую гранату, которая наносит весьма значительный урон, и которая при активации выдает нам "Аллилуйя!".
The Elder Scrolls V: Skyrim (Вабберджек)
Ну а завершить свою сегодняшнюю статью я хотел таким необычным оружием как Вабберджек из игры "The elder scrolls V: Skyrim".
Вабберджек представляет собой посох, который является даэдрическим артефактом. На вид это просто посох, с помощью которого можно стрелять в своих врагов, но его эффект весьма непредсказуем, и игрок не сможет предугадать, что именно случится после его использования.
В 50% случая посох нанесет противнику урон огнем, холодом или молнией. То есть по сути ничего необычного в рамках данной игры. Но в остальных 50% случаях посох может выдать что-то очень необычное.
Например, есть шанс, что посох превратит противника в кролика, курицу, крысу, краба или даже в дремора. Также, есть 5%-ный нанс, что посох и вовсе исцелит вашего противника.
Также есть небольшой шанс (2%) на то, что цель превратится в горстку пепла, оставив вместо себя сладкий рулет или 50 золотых монет.
Но самое опасное, что существует мизерный шанс (2%) на то, что при использовании посоха мгновенно умрете и вы сами. Так что будьте осторожны при его использовании.
Источник:
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