Самое странное, необычное и абсурдное оружие в 12 популярных играх

Но самое интересное заключается в вооружении самого Бугермэна, ведь ему на помощь приходят продукты его же жизнедеятельности, которые он генерирует изо всех щелей.

Идея создать игру про персонажа, который то и дело испускает газы, родилась у разработчиков игры благодаря их коллеги, который страдал метеоризмом. Но сам процесс разработки сопровождался некоторыми трудностями, так как создатели игры не могли спокойно сконцентрироваться на игре из-за того, что они постоянно смеялись над своим детищем и безумными идеями, которые обильно приправлялись сортирным юмором.

Кстати, когда-то я делал отдельный небольшой ролик про создание игры "Boogerman" и ее особенности. Рекомендую вам посмотреть его. Много времени у вас это не отнимет.

Earthworm Jim (Хлыст)

"Червяк Джим" - это еще одна забавная игра, в которую многие из нас играли на приставке Sega Mega Drive 2. Хотя, кто-то познакомился с ней уже на персональных компьютерах или на приставке SNES.