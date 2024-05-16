Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами

Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году. Ее автор — подросток по имени Анхел Кенмор, которого некоторые местные медиа ранее идентифицировали как Анхеля Гомеса.

В кадре зафиксирована таинственная фигура под забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как высокое, худое, длинное существо с серо-зеленоватым цветом кожи.

Кенмор позвонил в службу спасения "911" около 23:50. Именно в это время один из сотрудников полиции Лас-Вегаса сообщил о неизвестном объекте в небе, который очень быстро двигался.