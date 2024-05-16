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Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами

Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами

Автор:
16 мая 2024 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Пришельцы   в мире   криминалист   нло   новости   
2986
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В кадре зафиксирована таинственная фигура над забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как высокое, худое, длинное существо с серо-зеленоватым цветом кожи.

Резонансное видео, на котором якобы показана встречи с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не фальшивое.

"Как только вы это увидите, то не сможете возразить. Мы пытались узнать правду и найти какие-то следы постороннего вмешательства в запись, но результаты проверки показали, что она аутентичная. Там нет монтажа", — утверждает Родер.

Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году. Ее автор — подросток по имени Анхел Кенмор, которого некоторые местные медиа ранее идентифицировали как Анхеля Гомеса.

В кадре зафиксирована таинственная фигура под забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как высокое, худое, длинное существо с серо-зеленоватым цветом кожи.

Кенмор позвонил в службу спасения "911" около 23:50. Именно в это время один из сотрудников полиции Лас-Вегаса сообщил о неизвестном объекте в небе, который очень быстро двигался.

Эксперт Бен Хансен, ведущий программы "Свидетель НЛО" на телеканале Discovery+, предположил, что странное движение было вызвано отражением фонарика. Однако очевидец непоколебим в своей правоте — он твердо убежден, что собственными глазами видел пришельцев.

"Я не понимаю, как тень могла создать такой силуэт под забором. Убежден на все 100%, что это не люди", — добавил он, опубликовав стенограмму своего звонка в полицию.

По словам Анхела, внеземные существа очень большие (8-10 футов высотой), имеют большие рты и блестящие глаза. Даже офицеры полиции, прибывшие на вызов, были напуганы.

"У меня сердце вырывается из груди, брат, я только что видел, как падает звезда, а теперь эти люди говорят, что у них во дворе инопланетяне", — сказал один из них.

Американское метеорное общество сообщило, что вспышку НЛО видели аж в Калифорнии и Юте. После инцидента правоохранители установили веб-камеры в резиденции Кенмора и заявили, что пока не нашли никаких доказательств того, что это розыгрыш.


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Метки: Видео   Пришельцы   в мире   криминалист   нло   новости   
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25  комментариев
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515
mosazer 2 часа назад
у меня такие "пришельцы" регулярно в полисаднике закладки ищут...
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 41 секунду назад
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30k
Егор 4 минуты назад
НЛО - это миллионеры с других планет
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6k
Руслан 15 минут назад
Пришелец летел в другую галактику, но пришлось сделать срочную остановку на Земле, чтобы посрать под забором (приспичило), а искал в траве лопухи, чтобы подтереться. А что, вполне логично. Дело раскрыто.
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701
Guilty Pleasure 20 минут назад
чушь компьютерная
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54k
smakido 43 минуты назад
Лично я не буду ничего не утверждать, ни отрицать. Но у меня вопрос: почему. всегда, когда предъявляют публике подобные видеоматериалы или фото, то это всегда в плохом или очень плохом качестве изображения. Это при том, что в продаже и на руках у людей много качественной и разной видеотехники? Меня терзают смутные сомнения!
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309
Slayergod 44 минуты назад
Карта, где чаще всего видели НЛО.
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11k
vasilykopkov 47 минут назад
Судя по движениям - компьютерная модель.
Причем не из лучших.
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11k
vasilykopkov 50 минут назад
Ну, конечно это пришелец.
Всем известно, что они голые к нам прилетают, у них же там дефицит одежды.
И сразу начинают искать закладки по кустам...
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9k
perekrestok 58 минут назад
очень на обезьяну похоже. И по повадкам и по тому, что еду ищет в траве.
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11k
Zhora Час назад
Агент Малдер одобряет!

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11k
Билли Час назад
В новостных телеканалах в ULTRA HD качестве будут показывать крупным планом как соседская собака насрала на чужом участке, но видео с пришельцами и НЛО мы будем даже в 2050-м году смотреть в качестве Сони Эриксон 2006 года! Так сложилось!
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11k
ScorpionDS Час назад
Он там закладку искал? Но видимо планету попутал ...
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10k
Роман Час назад
Вы представитель цивилизации, которая освоила межзвездные путешествия. Прилетаете на другую планету. Ваши действия?

- Буду в кустах за забором срать ...
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7
S.P.Q.R. Час назад
Ну и конечно это было в США, Других-то стран иноприлетяне не знают.

Кстати, вроде они продвинутые , корабль там все дела, а сами голышом ходят. Хоть бы вшивый дезинтегратор какой...
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148k
parallax 2 часа назад
Пришелец сидит на корточках. Видимо инопланетный гопник.
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459
Dima 2 часа назад
уже не знают как Байдена преподнести)))
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25k
Shtoppi 2 часа назад
от какой херни на этот раз там внимание общественности на пришельцев отвлечь решили?
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311
ГТА Форевер 2 часа назад
Это чупокабра
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

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