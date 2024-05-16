Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами

В кадре зафиксирована таинственная фигура над забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как высокое, худое, длинное существо с серо-зеленоватым цветом кожи.
Резонансное видео, на котором якобы показана встречи с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не фальшивое.
"Как только вы это увидите, то не сможете возразить. Мы пытались узнать правду и найти какие-то следы постороннего вмешательства в запись, но результаты проверки показали, что она аутентичная. Там нет монтажа", — утверждает Родер.
Видеозапись, о которой идет речь, снята в ночь с 30 апреля на 1 мая в 2023 году. Ее автор — подросток по имени Анхел Кенмор, которого некоторые местные медиа ранее идентифицировали как Анхеля Гомеса.
В кадре зафиксирована таинственная фигура под забором. Лицо незнакомца не видно, но автор описал его как высокое, худое, длинное существо с серо-зеленоватым цветом кожи.
Кенмор позвонил в службу спасения "911" около 23:50. Именно в это время один из сотрудников полиции Лас-Вегаса сообщил о неизвестном объекте в небе, который очень быстро двигался.
Эксперт Бен Хансен, ведущий программы "Свидетель НЛО" на телеканале Discovery+, предположил, что странное движение было вызвано отражением фонарика. Однако очевидец непоколебим в своей правоте — он твердо убежден, что собственными глазами видел пришельцев.
"Я не понимаю, как тень могла создать такой силуэт под забором. Убежден на все 100%, что это не люди", — добавил он, опубликовав стенограмму своего звонка в полицию.
По словам Анхела, внеземные существа очень большие (8-10 футов высотой), имеют большие рты и блестящие глаза. Даже офицеры полиции, прибывшие на вызов, были напуганы.
"У меня сердце вырывается из груди, брат, я только что видел, как падает звезда, а теперь эти люди говорят, что у них во дворе инопланетяне", — сказал один из них.
Американское метеорное общество сообщило, что вспышку НЛО видели аж в Калифорнии и Юте. После инцидента правоохранители установили веб-камеры в резиденции Кенмора и заявили, что пока не нашли никаких доказательств того, что это розыгрыш.
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Причем не из лучших.
Всем известно, что они голые к нам прилетают, у них же там дефицит одежды.
И сразу начинают искать закладки по кустам...
- Буду в кустах за забором срать ...
Кстати, вроде они продвинутые , корабль там все дела, а сами голышом ходят. Хоть бы вшивый дезинтегратор какой...