Контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами

В последнее время много совершенно безумных заявлений об НЛО. Например, из Мексики, где якобы нашли окаменелые останки целой исследовательской группы пришельцев.

Естественно, вскоре этих пришельцев разоблачили - обычные муляжи. Ещё и слеплены кое-как.

Но об НЛО всё говорят и говорят. То ли это кому-то нравится - думать, что планету контролируют высшие и непонятные силы, т ли просто пудрят мозги и уводят от реальных проблем.