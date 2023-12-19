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Контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами

Контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами

Автор:
19 декабря 2023 15:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: admiral   Видео   Илон Маск   Пришельцы   США   инопланетяне   нло   
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Он утверждает это на полном серьёзе.

В последнее время много совершенно безумных заявлений об НЛО. Например, из Мексики, где якобы нашли окаменелые останки целой исследовательской группы пришельцев.

Естественно, вскоре этих пришельцев разоблачили - обычные муляжи. Ещё и слеплены кое-как.

Но об НЛО всё говорят и говорят. То ли это кому-то нравится - думать, что планету контролируют высшие и непонятные силы, т ли просто пудрят мозги и уводят от реальных проблем.

Одно из последних заявлений о «зелёных человечках» сделал бывший контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет. Далеко не последний человек в армейской иерархии. После отставки, он также успел поработать администратором Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Он утверждает, что американское правительство «находится в контакте с нечеловеческим разумом». Связь наладили по-тихому, чтобы никто не догадался.

 (Тим, вы публично заявили, что считаете НЛО – историей века). Нас посещает нечеловеческий разум. С технологиями, которых мы не понимаем. И с намерениями, которых мы тоже не понимаем. (Это действительно удивило меня – услышать такое от бывшего флагмана ВМС США очень высокого ранга, да еще и категорически заявить, что вы верите в реальность нечеловеческого разума). Абсолютно точно. (Очевидно, что вы верите в то, что это скрывают, но почему они это скрывают? Я имею в виду, что вы, вероятно, один из самых высокопоставленных государственных чиновников, служивших в прошлом в армии, который публично заявил, что вы считаете, что это реально).

Адмирал объясняет такую таинственность следующим образом: якобы в распоряжении американцев попали какие-то сверхсекретные и непонятные технологии. Они дадут Штатам «преимущество в любом военном конфликте», поэтому их не хотят раскрывать.

Это технология, о которой мы все еще пытаемся узнать. И она может дать нам преимущество в любом военном конфликте. И это хорошая причина не раскрывать природу технологии. Мы не хотим обнародовать и раскрывать все технологии, которые мы нашли. Однако я думаю, настало время раскрыть информацию о том, что мы находимся в контакте с нечеловеческим разумом. Это то, чему пора стать достоянием общественности.

Как и в любой истории с пришельцами - много тумана и никаких фактов. Лишь заявления очень влиятельного в прошлом военного. Ну такое…

Скептически смотрит на НЛО и Илон Маск. Он считает, что в нашей части галактики Млечный путь (в ней находится Солнечная система), никакими инопланетянами и не пахнет. А на большие расстояния человечество и не долетит. По крайней мере, в обозримые пару сотен лет. Да и к нам пришельцы тоже не рвутся - маленькая планета на отшибе галактики никому не интересна.

Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в этой части Галактики мы - единственные существа, наделённые сознанием. Сознание - это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла.

Тяжело, конечно, с этим прагматичным миллиардером. Не верит ни в НЛО, ни в привидения, ни в секретные технологии. Вон, даже адмирала ни во что не ставит. Может поэтому и стал самым богатым человеком в мире.

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Метки: admiral   Видео   Илон Маск   Пришельцы   США   инопланетяне   нло   
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5  комментариев
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2k
Иван Иванов 47 минут назад
Маск вообще выбивается из американского лекала homo sapiens

Всё по существу и здраво.
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667
Борис Колесниченко 2 минуты назад
Так, я чет не понял, это пиндосы на нас хохлов натравливают, или это инопланетяне пиндосов на нас натравливают?)
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13k
ron 4 минуты назад
Он опоздал лет на 30-40. Возможно, в 80-е это могло стать бомбой. А сейчас это уже ни для кого не секрет. Сейчас из глобальных тайн осталась только гибель группы Дятлова. )))
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Друг Полчаса назад
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August

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