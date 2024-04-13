Следы НЛО и "космическая медуза" перепугали жителей Ирана, Ирака, Израиля и России

Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)

Один из участников экспедиции, которая нашла «инопланетян», опубликовал новые фото «внеземных...

Контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами

«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между...

"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса

После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль