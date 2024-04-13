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Следы НЛО и "космическая медуза" перепугали жителей Ирана, Ирака, Израиля и России

Следы НЛО и "космическая медуза" перепугали жителей Ирана, Ирака, Израиля и России

Автор:
13 апреля 2024 07:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Израиль   Иран   Пришельцы   Россия   ирак   испытание балистической ракеты   нло   
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Действительно, не каждый день в небе можно увидеть подобную непонятную красоту.

Вот такими красивыми кадрами делились вчера многие зарубежные граждане.


Подозревали, что это НЛО, некоторые более скептически настроенные любители ночного неба утверждали, что это комета. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

На полигоне Капустин Яр проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса.



В Минобороны подтвердили, что да, действительно, ракету испытывали, а вот медуз космических в наличии пока не имеем.


Все задачи пуска МБР выполнены в полном объеме, результаты подтверждают высокую надежность российских ракет.

Год назад с полигона Капустин Яр в северо-восточной части Астраханской области также испытывали межконтинентальную баллистическую ракету. Тогда, как писали в Минобороны, «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане».


Для справки: космическая медуза появляется, когда свет отражается от выхлопных газов ракеты.

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Метки: Видео   Израиль   Иран   Пришельцы   Россия   ирак   испытание балистической ракеты   нло   
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28k
Влад 55 минут назад
А где перепуганные граждане?
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9k
Джонатан Свифт 2 минуты назад
Если увидите в небе несколько десятков таких следов, позвоните близким - попрощайтесь.
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
Отголоски будут... Механический-самодвижущийся Джо еще лично поздоровается с экипажем "этого" на какой то сцене. Точно-точно
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1k
Вик Тор 20 минут назад
Ну когда такая хрень одна в небе видна то боятся нечего.
А вот если сразу несколько,то скорее всего земле кирдык и можно только помолится.
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