Роботы-мехи уже созданы в Японии

Японцы просто с ума сходят по мехам – гигантским пилотируемым роботам. Про них миллион аниме уже сняли, так что логично, что они создали первого меху тут же, как только технологии достигли достаточного уровня.
Вся сила и мощь для отаку
Компания Tsubame Industries воплотила в жизнь мечту всех фанатов «мальчуковых» аниме – создала Archax. Робот высотой в 4,5 метра, внутри которого есть кабина для человека-пилота.
Как там говорилось? «Полезай в гребаного робота, Синдзи». А теперь и правда придется полезть, отговорок больше нет.
Внутри каждой гигантской ноги робота есть колесные механизмы, чтобы ездить на всех четырех (так устойчивее для новичков-пилотов).
Но самое шикарное, что он настоящий робот-трансформер (да, как в детстве у нас были такие игрушки). При нажатии кнопки в кабине, он может менять конфигурацию с колесной и человекоподобную.
Разработчики Archax выложили уже массу роликов про их меху, но вот только летать он не сможет. Пока что.
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А все потому что весит первая официальная меха 3,5 тонны. Это даже больше, чем гигантский грузовик Ford F-150. Его и так пытались облегчить за счет сплава железе и алюминия, плюс – снаружи его покрыли для стильности армированным волокном FRP.
Как это – управлять мехой изнутри
Внутри похоже на место программиста, если честно. Геймерское кресло, три монитора, несколько джойстиков. Правда вместо клавиатуры еще множество педалей для управления и ногами тоже.
По всему роботу встроено 26 видеокамер, чтобы максимально видеть окружение и положение робота в пространстве. И не дай бог не задеть что-то такой махиной.
Движется в позе «стоя» такая меха неспешно – около 2 километров в час. А вот в формате «на 4 колесах» уже может разогнаться до 10 километров.
У него полностью рабочие подвижные руки, точнее – громадные пальцы, которыми можно поднимать камни, поддерживать мосты, спасать народ от падения со скалы. Все, что нужно начинающему герою общества.
Конечно, это только первый меха – показать, что сделать его возможно. Далее будут искать более легкие материалы, чтобы тратить меньше энергии и ездить быстрее.
А то не серийная модель мехи Archax стоит безумных денег - 2,75 миллиона долларов. Но миллиардеры-фанаты уже очень заинтересованы покупкой.
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