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Роботы-мехи уже созданы в Японии

Роботы-мехи уже созданы в Японии

Автор:
16 мая 2024 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   в мире   новости   роботы   фото   
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Японцы просто с ума сходят по мехам – гигантским пилотируемым роботам. Про них миллион аниме уже сняли, так что логично, что они создали первого меху тут же, как только технологии достигли достаточного уровня.

Вся сила и мощь для отаку

Компания Tsubame Industries воплотила в жизнь мечту всех фанатов «мальчуковых» аниме – создала Archax. Робот высотой в 4,5 метра, внутри которого есть кабина для человека-пилота.

Как там говорилось? «Полезай в гребаного робота, Синдзи». А теперь и правда придется полезть, отговорок больше нет.

Внутри каждой гигантской ноги робота есть колесные механизмы, чтобы ездить на всех четырех (так устойчивее для новичков-пилотов).

Но самое шикарное, что он настоящий робот-трансформер (да, как в детстве у нас были такие игрушки). При нажатии кнопки в кабине, он может менять конфигурацию с колесной и человекоподобную.

Разработчики Archax выложили уже массу роликов про их меху, но вот только летать он не сможет. Пока что.

А все потому что весит первая официальная меха 3,5 тонны. Это даже больше, чем гигантский грузовик Ford F-150. Его и так пытались облегчить за счет сплава железе и алюминия, плюс – снаружи его покрыли для стильности армированным волокном FRP.

Как это – управлять мехой изнутри

Внутри похоже на место программиста, если честно. Геймерское кресло, три монитора, несколько джойстиков. Правда вместо клавиатуры еще множество педалей для управления и ногами тоже.

По всему роботу встроено 26 видеокамер, чтобы максимально видеть окружение и положение робота в пространстве. И не дай бог не задеть что-то такой махиной.

Движется в позе «стоя» такая меха неспешно – около 2 километров в час. А вот в формате «на 4 колесах» уже может разогнаться до 10 километров.

У него полностью рабочие подвижные руки, точнее – громадные пальцы, которыми можно поднимать камни, поддерживать мосты, спасать народ от падения со скалы. Все, что нужно начинающему герою общества.

Конечно, это только первый меха – показать, что сделать его возможно. Далее будут искать более легкие материалы, чтобы тратить меньше энергии и ездить быстрее.

А то не серийная модель мехи Archax стоит безумных денег - 2,75 миллиона долларов. Но миллиардеры-фанаты уже очень заинтересованы покупкой.

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Метки: Видео   Япония   в мире   новости   роботы   фото   
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3  комментария
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25k
Shtoppi 14 минут назад
а какой-нить полезный функционал у этих поделок есть или на визуальном эффекте всё заканчивается?
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3k
Дмитрий 7 минут назад
Только вот Синдзи во сюжету не совсем в робота залазил.
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8k
Евгений Д 55 минут назад
Дорогая но медленная и неповоротливая игрушка
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GoodNeon
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  • 2362 поста (2321 в горячем)

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