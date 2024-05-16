Роботы-мехи уже созданы в Японии

Внутри каждой гигантской ноги робота есть колесные механизмы, чтобы ездить на всех четырех (так устойчивее для новичков-пилотов).

Но самое шикарное, что он настоящий робот-трансформер (да, как в детстве у нас были такие игрушки). При нажатии кнопки в кабине, он может менять конфигурацию с колесной и человекоподобную.

Разработчики Archax выложили уже массу роликов про их меху, но вот только летать он не сможет. Пока что.