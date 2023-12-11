Гигантский череп ископаемого «морского монстра» нашли в Великобритании

Целый череп плиозавра нашли в скалах юрского периода на побережье Великобритании.
Череп гигантского «морского монстра» извлекли из скал времен юрского периода в графстве Дорсет на юго-западе Англии. Окаменелость принадлежит плиозавру — свирепой морской рептилии, господствовавшей в океанах около 150 млн лет назад. Двухметровый череп — один из наиболее полных когда-либо обнаруженных экземпляров останков этого древнего хищника.
Это одна из лучших окаменелостей, над которыми я когда-либо работал. Ее уникальность в том, что она целая. Нижняя челюсть и верхняя часть черепа соединены вместе, как при жизни. Во всем мире вряд ли когда-либо находили экземпляры с таким уровнем детализации.
Стив Этчес, палеонтолог и основатель частного музея Etches Collection
Удивительное открытие началось со случайной находки во время прогулки исследователя Фила Джейкобса по пляжу. Ученый наткнулся на лежащий в гальке кончик морды древней рептилии. Даже отколовшийся фрагмент оказался слишком крупным для одного человека: Джейкобс позвал Стива Этчеса, и вместе палеонтологи перенесли образец на носилках в лабораторию.
Обследовав окружающую скалу с помощью дронов, ученые определили вероятное местоположение оставшейся части черепа древней рептилии. Чтобы извлечь окаменелость, несколько месяцев исследователи работали на высоте 15 м над пляжем, свисая со скалы и постепенно отчищая останки рептилии.
Сохранившийся экземпляр поможет больше узнать о рептилиях, которые главенствовали в океанах во время юрского периода. Длина черепа составляет 2 м, а общую длину рептилии исследователи оценивают в 10-12 м. Челюсть «украшают» 130 острых как бритва зубов, что намекает на способность плиозавра убивать одним укусом. Размер мышц, управляющих челюстями, предполагает укус силой 33 кН. Это в два раза больше, чем у современных морских крокодилов.
Источник:
Сохранившийся череп также содержит указание на острые и развитые органы чувств у плиозавра. Морда ископаемого усеяна небольшими ямками, в которых, как полагают ученые, располагались железы, помогающих обнаруживать изменения давления воды, указывающие на добычу. А на его голове есть отверстие, в котором располагался теменной глаз. Подобные образования есть у ящериц, лягушек и некоторых современных рыб.
Исследователи отмечают, что некоторые признаки указывают на то, что части окаменелости, в том числе, большая часть тела могли сохраниться в скале. Палеонтологи продолжат исследовать череп и искать другие части древней рептилии. Сам череп по планам исследователей будет выставлен в музее Etches Collection уже в следующем году.
Источник:
- Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки
- Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне
- В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой
- Контрабандисты пытались провезти через границу России 250 кг янтаря
- Кондитеры выпустили мармелад со вкусом выдуманного фрукта