Гигантский череп ископаемого «морского монстра» нашли в Великобритании

Череп гигантского «морского монстра» извлекли из скал времен юрского периода в графстве Дорсет на юго-западе Англии. Окаменелость принадлежит плиозавру — свирепой морской рептилии, господствовавшей в океанах около 150 млн лет назад. Двухметровый череп — один из наиболее полных когда-либо обнаруженных экземпляров останков этого древнего хищника.

Это одна из лучших окаменелостей, над которыми я когда-либо работал. Ее уникальность в том, что она целая. Нижняя челюсть и верхняя часть черепа соединены вместе, как при жизни. Во всем мире вряд ли когда-либо находили экземпляры с таким уровнем детализации.

Стив Этчес, палеонтолог и основатель частного музея Etches Collection

Удивительное открытие началось со случайной находки во время прогулки исследователя Фила Джейкобса по пляжу. Ученый наткнулся на лежащий в гальке кончик морды древней рептилии. Даже отколовшийся фрагмент оказался слишком крупным для одного человека: Джейкобс позвал Стива Этчеса, и вместе палеонтологи перенесли образец на носилках в лабораторию.