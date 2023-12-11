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Гигантский череп ископаемого «морского монстра» нашли в Великобритании

Гигантский череп ископаемого «морского монстра» нашли в Великобритании

Автор:
11 декабря 2023 11:11
Сообщество : Наука
Метки: Видео   в мире   науа   новости   плиозавр   ученые   фото   череп   
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Целый череп плиозавра нашли в скалах юрского периода на побережье Великобритании.


Череп гигантского «морского монстра» извлекли из скал времен юрского периода в графстве Дорсет на юго-западе Англии. Окаменелость принадлежит плиозавру — свирепой морской рептилии, господствовавшей в океанах около 150 млн лет назад. Двухметровый череп — один из наиболее полных когда-либо обнаруженных экземпляров останков этого древнего хищника.


Это одна из лучших окаменелостей, над которыми я когда-либо работал. Ее уникальность в том, что она целая. Нижняя челюсть и верхняя часть черепа соединены вместе, как при жизни. Во всем мире вряд ли когда-либо находили экземпляры с таким уровнем детализации.

Стив Этчес, палеонтолог и основатель частного музея Etches Collection


Удивительное открытие началось со случайной находки во время прогулки исследователя Фила Джейкобса по пляжу. Ученый наткнулся на лежащий в гальке кончик морды древней рептилии. Даже отколовшийся фрагмент оказался слишком крупным для одного человека: Джейкобс позвал Стива Этчеса, и вместе палеонтологи перенесли образец на носилках в лабораторию.

Обследовав окружающую скалу с помощью дронов, ученые определили вероятное местоположение оставшейся части черепа древней рептилии. Чтобы извлечь окаменелость, несколько месяцев исследователи работали на высоте 15 м над пляжем, свисая со скалы и постепенно отчищая останки рептилии.

Сохранившийся экземпляр поможет больше узнать о рептилиях, которые главенствовали в океанах во время юрского периода. Длина черепа составляет 2 м, а общую длину рептилии исследователи оценивают в 10-12 м. Челюсть «украшают» 130 острых как бритва зубов, что намекает на способность плиозавра убивать одним укусом. Размер мышц, управляющих челюстями, предполагает укус силой 33 кН. Это в два раза больше, чем у современных морских крокодилов.


Сохранившийся череп также содержит указание на острые и развитые органы чувств у плиозавра. Морда ископаемого усеяна небольшими ямками, в которых, как полагают ученые, располагались железы, помогающих обнаруживать изменения давления воды, указывающие на добычу. А на его голове есть отверстие, в котором располагался теменной глаз. Подобные образования есть у ящериц, лягушек и некоторых современных рыб.


Исследователи отмечают, что некоторые признаки указывают на то, что части окаменелости, в том числе, большая часть тела могли сохраниться в скале. Палеонтологи продолжат исследовать череп и искать другие части древней рептилии. Сам череп по планам исследователей будет выставлен в музее Etches Collection уже в следующем году.

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Метки: Видео   в мире   науа   новости   плиозавр   ученые   фото   череп   
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Fat Lynx 2 часа назад
Драконы... они существовали!
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manul74 Час назад
Крутая находка.
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