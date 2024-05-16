18 сумасшедших дизайнов очков, создатели которых дали волю своему творчеству

Мы привыкли, что очки представляют собой преимущественно полезный аксессуар, который заботится о нашем зрении, защищая его от солнца или других вредных факторов. Однако модники решили, что две линзы, обрамлённые в оправу — это слишком скучно.
Поэтому они начали активно экспериментировать с дизайнами как для корригирующих, так и для солнцезащитных очков, благодаря чему мода затронула и их. Дизайнеры стали делать аксессуары из различных материалов и выдумывать для них необычные декоративные элементы. Так, в результате мир увидел круглые, квадратные, вытянутые, узкие и многие другие типы очков. А самые необычные из них вы сможете увидеть ниже.
Некоторые из представленных в материале очков не создавались для того, чтобы защитить от яркого света или стать частью образа. Они — скорее арт-проекты, позволяющие дизайнеру выразить себя и удивить публику.
Кажется, эти очки совсем не защищают от солнца, но до чего же они милы!
Пользователи сети отмечают, что форма этих очков вдохновлена мультфильмом про покемонов.
Кажется, на изготовление этого аксессуара дизайнера вдохновили старые CD-диски. Единственным не до конца понятным элементом конструкции является перемычка около рта. Интересно, есть ли у неё практическое применение?
Очень жизнеутверждающая оправа. Сколько бы туч нам не встретилось, между ними всегда будет радуга.
Кстати, такие же точно очки носил Джуни Кортес в фильме «Дети шпионов».
Источник:
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