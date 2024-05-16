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18 сумасшедших дизайнов очков, создатели которых дали волю своему творчеству

18 сумасшедших дизайнов очков, создатели которых дали волю своему творчеству

Автор:
16 мая 2024 09:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: глаза   дизайн   забавно   креатив   очки   фантазия   фото   
1351
19

Мы привыкли, что очки представляют собой преимущественно полезный аксессуар, который заботится о нашем зрении, защищая его от солнца или других вредных факторов. Однако модники решили, что две линзы, обрамлённые в оправу — это слишком скучно.

Поэтому они начали активно экспериментировать с дизайнами как для корригирующих, так и для солнцезащитных очков, благодаря чему мода затронула и их. Дизайнеры стали делать аксессуары из различных материалов и выдумывать для них необычные декоративные элементы. Так, в результате мир увидел круглые, квадратные, вытянутые, узкие и многие другие типы очков. А самые необычные из них вы сможете увидеть ниже.

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Некоторые из представленных в материале очков не создавались для того, чтобы защитить от яркого света или стать частью образа. Они — скорее арт-проекты, позволяющие дизайнеру выразить себя и удивить публику.

Кажется, эти очки совсем не защищают от солнца, но до чего же они милы!

Пользователи сети отмечают, что форма этих очков вдохновлена мультфильмом про покемонов.

Кажется, на изготовление этого аксессуара дизайнера вдохновили старые CD-диски. Единственным не до конца понятным элементом конструкции является перемычка около рта. Интересно, есть ли у неё практическое применение?

Очень жизнеутверждающая оправа. Сколько бы туч нам не встретилось, между ними всегда будет радуга.

Кстати, такие же точно очки носил Джуни Кортес в фильме «Дети шпионов».

Источник:

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Метки: глаза   дизайн   забавно   креатив   очки   фантазия   фото   
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3k
Сергей Час назад
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38
roltehengin 39 минут назад
Очки для полного сохранения конфиденциальности - это маска сварщика
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11k
vasilykopkov 42 минуты назад
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25k
Shtoppi Час назад
Rammstein Style Glasses ))))
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20k
Голос Вселенной Час назад
Вот классные очки! Сразу вспомнилось!..

Ссылка youtu.be
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Очки ЛГБТ персонажа.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3438 постов (3138 в горячем)

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