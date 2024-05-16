18 сумасшедших дизайнов очков, создатели которых дали волю своему творчеству

Поэтому они начали активно экспериментировать с дизайнами как для корригирующих, так и для солнцезащитных очков, благодаря чему мода затронула и их. Дизайнеры стали делать аксессуары из различных материалов и выдумывать для них необычные декоративные элементы. Так, в результате мир увидел круглые, квадратные, вытянутые, узкие и многие другие типы очков. А самые необычные из них вы сможете увидеть ниже.