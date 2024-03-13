16 крыш домов, дизайн и исполнение которых выглядит как феерия абсурда

В поисках оригинальности и практичности, некоторые строители прибегают к нестандартным решениям при оформлении крыш на домах и зданиях. Однако порой они забывают, что у креатива есть свои рамки, которые очень легко перешагнуть, если не суметь вовремя остановиться. В результате на свет появляются довольно экстравагантные объекты архитектуры, которые вызывают оживлённые споры относительно своей пользы и эстетической ценности. В некоторых случаях постройка необычных крыш обусловлена традиционными особенностями конкретной страны, что не отменяет факта того, что они выглядят, как минимум, непривычно для большинства людей.