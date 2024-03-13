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16 крыш домов, дизайн и исполнение которых выглядит как феерия абсурда

16 крыш домов, дизайн и исполнение которых выглядит как феерия абсурда

Автор:
13 марта 2024 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: абсурд   дизайн   забавно   креатив   крыши   подборка   фантазия   фото   
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Ниже вы сможете увидеть несколько примеров запоминающихся и необычных крыш, которые стали предметом бурного обсуждения в сети.

В поисках оригинальности и практичности, некоторые строители прибегают к нестандартным решениям при оформлении крыш на домах и зданиях. Однако порой они забывают, что у креатива есть свои рамки, которые очень легко перешагнуть, если не суметь вовремя остановиться. В результате на свет появляются довольно экстравагантные объекты архитектуры, которые вызывают оживлённые споры относительно своей пользы и эстетической ценности. В некоторых случаях постройка необычных крыш обусловлена традиционными особенностями конкретной страны, что не отменяет факта того, что они выглядят, как минимум, непривычно для большинства людей.

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Домик поклонника игры «Minecraft».

В Норвегии частенько можно встретить дома с подобной крышей. Она отлично сохраняет тепло и защищает от непогоды. В прошлом норвежцы использовали подобную технику строительства крыши, чтобы маскировать свои жилища от врагов.

Мы все спешим за чудесами, Но нет чудесней ничего, Чем унитаз под небесами На крыше дома своего.

Интересный вариант кокошника для дома.

Интересно, чем руководствовался человек, строивший этот дом?

В городе Чжучжоу катастрофически мало места, поэтому людям приходится выкручиваться из ситуации вот таким вот интересным способом. А что? И места много, и вид из окна, наверное, открывается просто потрясающий!

О! Санаторий для лечения перфекционизма!

Чистить этот дымоход, наверное, одно удовольствие!

Какова красота!

Такие странные дома можно по-прежнему встретить в Дании, в деревне на острове Лэсо. Почему его жители не строили крыши из древесины? Более ста лет назад на острове были большие проблемы с деревьями — они нещадно уничтожались из-за наличия предприятий, добывавших соль. Местные жители нашли вот такой вот необычный способ постройки крыш.

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Метки: абсурд   дизайн   забавно   креатив   крыши   подборка   фантазия   фото   
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