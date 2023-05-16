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16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень

16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень

Автор:
16 мая 2023 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   дизайн   забавно   креатив   удивително   фантазия   фото   
781
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Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но как же здорово, что маркетинг бывает не только надоедливым и раздражающим, но и креативным. Некоторые виды рекламы настолько необычны и интересны, что их авторам можно только поаплодировать.

Их подход к «раскрутке» товара ничто иное, как настоящее творчество, пройти мимо которого попросту невозможно. Собрали примеры креативной рекламы от маркетологов, знающих своё дело.


Даже выглядит освежающе

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Взрывной вкус


Неожиданный поворот. Реклама внутри печеньки с предсказаниями


Рекламные щиты кока-колы, указывающие на ближайший мусорный бак

Сделали креативную рекламу и не забыли о хороших манерах. Все бы так!


Всё логично

Двойной рекламный борд

Реклама телефона

Возят только свежие овощи

Реклама пекарни

Реклама яблочного эля

Реклама McDonald’s, которую как будто кто-то откусил

Хочется тоже подойти и попробовать на зуб.


Лови каплю счастья


И лестницу украсили, и рекламу сделали


Проблемы случаются, а ты не готов? Страховое агентство придёт на помощь

Эти ребята знают, как надавить на больное. Сразу начали с козырей.


Реклама супермаркетов в Северной Каролине

Креативный маркетинг с ограниченным бюджетом

Шокирует? Да! Привлекает внимание? Да!

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Метки: Прикол   дизайн   забавно   креатив   удивително   фантазия   фото   
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2  комментария
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6k
vasilykopkov 13 минут назад
На четвертой картинке, где реклама колы, создаётся впечатление, что рука указывает, где на самом деле место этой самой колы - в мусорном ведре.
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Больше 50% стоимости товара платим за упаковку и рекламу. Плюс огромные кучи мусора от этой упаковки, это для меня важнее. Реклама мне нахрен не нужна.
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