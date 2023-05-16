16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень

Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но как же здорово, что маркетинг бывает не только надоедливым и раздражающим, но и креативным. Некоторые виды рекламы настолько необычны и интересны, что их авторам можно только поаплодировать.
Их подход к «раскрутке» товара ничто иное, как настоящее творчество, пройти мимо которого попросту невозможно. Собрали примеры креативной рекламы от маркетологов, знающих своё дело.
Даже выглядит освежающе
Взрывной вкус
Неожиданный поворот. Реклама внутри печеньки с предсказаниями
Рекламные щиты кока-колы, указывающие на ближайший мусорный бак
Сделали креативную рекламу и не забыли о хороших манерах. Все бы так!
Всё логично
Двойной рекламный борд
Реклама телефона
Возят только свежие овощи
Реклама пекарни
Реклама яблочного эля
Реклама McDonald’s, которую как будто кто-то откусил
Хочется тоже подойти и попробовать на зуб.
Лови каплю счастья
И лестницу украсили, и рекламу сделали
Проблемы случаются, а ты не готов? Страховое агентство придёт на помощь
Эти ребята знают, как надавить на больное. Сразу начали с козырей.
Реклама супермаркетов в Северной Каролине
Креативный маркетинг с ограниченным бюджетом
Шокирует? Да! Привлекает внимание? Да!
Источник:
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