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Инженерные решения в Индии, от которых больше вопросов, чем ответов

Инженерные решения в Индии, от которых больше вопросов, чем ответов

Автор:
23 июня 2024 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   забавно   инженерные решения   креатив   умора   фантазия   фото   
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Японские инженеры, безусловно, сумрачные гении человечества. Зонтики для ботинок и палочки для еды, которые бьются током – все это вне конкуренции. Но если японцы любят решать повседневные проблемы максимально странным, технологичным, но неудобным способом, то индийские инженеры любят делать работу, не представляя себе ее итоговый функционал.

Это два совершенно разных подхода к работе. И каждый стоит ценить за свою уникальность, предлагаю подборку зловещих решений индийских инженеров, претворенных непосредственно в жизнь.

Пешеходный переход с лежачими полицейскими. От мотоциклов, скажете вы. Но нет, для этого успешно используются бордюры. Это чтобы коляски и велосипеды не чувствовали, что равны с двуногими.

×

Лестница, которую вы видели на картинах сюрреалистов. Сначала люди думали, что это концептуальное воплощение постмодернистского рисунка. Но оказалась, что это реальная лестница в строящемся доме.

А вот здание и сад Верховного суда Индии, кажется, проектировали лазутчики от Британии. Слишком уж с издевкой он смотрится с воздуха.

Индия бережет любое живое существо (кроме людей, похоже). Потому что дорог с деревьями прямо посредине, еще и без забора и предупредительных знаков – довольно частое явление в Индии.

Остается вздохнуть: тут так заведено. И никогда не садиться за руль в Индии в сумерках.

Культура отношения к железным дорогам там тоже особая. Их в стране не хватает, население растет быстро, индустриализация требует рабочих рук в городах, до которых надо добираться на переполненных поездах.

А переполнены они потому, что некоторые инженеры погубили проекты еще на этапе строительства.

Туалет

Тут не могу винить индусов. С туалетами у них очень напряженная ситуация, особенно с общественными.

Никакого уважения к человеческому достоинству, а тут видно желание обеспечить хоть какую-то приватность «братьям по унитазу».

А это, наверное, все же шутка. Но никогда нельзя быть уверенным до конца!

Тут должна сказать, что и в России такие раковины случаются. Когда раковина новая, модная, а смеситель решили поставить старый, отечественный. Наоборот тоже верно.

Голь на выдумку хитра. Как пролазить внутрь? С трудом.

В целом японцы пока побеждают, но и у индусов большой потенциал изобретательности. Только у японцев от переизбытка такая выдумка, а у индусов от недостатка и нехватки ресурсов.

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Метки: Индия   забавно   инженерные решения   креатив   умора   фантазия   фото   
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Olxi
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