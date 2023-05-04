FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1522 поста • 587 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались

17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались

Автор:
04 мая 2023 09:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   дизайн   забавно   креатив   фантазия   фото   
597
17

Дизайнеры предметов интерьера из сегодняшней подборки зашли в желании выделиться, пожалуй, даже слишком далеко.

Некоторые люди очень сильно хотят, чтобы их жильё несло в себе особый отпечаток. Что-то, чтобы сразу чувствовалась особая атмосфера уюта. Или же вы, наоборот, хотите, чтобы ваша обитель выделялась, и вся мебель в ней буквально кричала о том, какая вы оригинальная и необычная личность.


Суши-диван

×
×

Надеюсь, он не пахнет рыбой.


Нарисованный ковёр


И его не нужно снимать, чтобы почистить. Как удобно!


Ковёр со следами


Лампа-бактерия или светящийся морской огурец?


Морские огурцы намного красивее, чем эта штука.


Очень странный унитаз


Для тех кто одновременно обожает и ненавидит попугаев.


Стул для самых нелюбимых гостей


Стильный почтовый ящик


Зубная раковина и тумочка в ванную комнату


Надеюсь, что это предназначено для кабинета стоматолога. Иначе это слишком странно.


Столы с ногами


Котостул


Он выглядит ужасно, но почему я так хочу забрать его себе?


Деревянный стол со змеёй


Это очень непрактично, но как же круто сделано.


Музыкальная ванная


Ручконожковый стол

Постарайтесь не думать о том, что эти конечности будут двигаться сами по себе, когда вы не смотрите. Спокойной ночи.


Ковёр с сюрпризом

Если бы у меня был такой, я бы постоянно спотыкался о него.


Кресло и пуфик в форме ковбойского сапога

Столик-гопник

Это настолько плохо, что я неиронично хочу это себе.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Прикол   дизайн   забавно   креатив   фантазия   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
602
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Залить эпоксидом и будет практично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
74k
Доктор Джонс Час назад
Блевотина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37633



Другие посты автора
Популярное в сообществах
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет
Умер модельер Валентин Юдашкин - ему было 59 лет
Набирающие популярность в сообществах
Наши легкие "сохранили" атмосферу древней земли
Наши легкие "сохранили" атмосферу древней земли
Компания Bayer распространяла ВИЧ по всему миру
Компания Bayer распространяла ВИЧ по всему миру
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Деливери-клад

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#история#позитив#улыбнуло#в мире#США#забавно#Прошлое
#Юмор#интересное#автомир#аварии#авто аварии#шоу бизнес#кот#кошка#знакомства#соцсети
#Прикол#автомобили#машина#дтп#подборка#природа#полиция#маразм#люди#факты
Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет Одна из девушек на этом фото дожила до 100 лет 13 будильников с безумным дизайном и способами отключения 13 будильников с безумным дизайном и способами отключения 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 очень креативных маникюров 17 очень креативных маникюров Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков Вещицы, которые словно специально создавались для опустошения людских кошельков

На что жалуетесь?

Вернуться