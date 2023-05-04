17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались

Некоторые люди очень сильно хотят, чтобы их жильё несло в себе особый отпечаток. Что-то, чтобы сразу чувствовалась особая атмосфера уюта. Или же вы, наоборот, хотите, чтобы ваша обитель выделялась, и вся мебель в ней буквально кричала о том, какая вы оригинальная и необычная личность.

Суши-диван