17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались

Дизайнеры предметов интерьера из сегодняшней подборки зашли в желании выделиться, пожалуй, даже слишком далеко.
Некоторые люди очень сильно хотят, чтобы их жильё несло в себе особый отпечаток. Что-то, чтобы сразу чувствовалась особая атмосфера уюта. Или же вы, наоборот, хотите, чтобы ваша обитель выделялась, и вся мебель в ней буквально кричала о том, какая вы оригинальная и необычная личность.
Суши-диван
Надеюсь, он не пахнет рыбой.
Нарисованный ковёр
И его не нужно снимать, чтобы почистить. Как удобно!
Ковёр со следами
Лампа-бактерия или светящийся морской огурец?
Морские огурцы намного красивее, чем эта штука.
Очень странный унитаз
Для тех кто одновременно обожает и ненавидит попугаев.
Стул для самых нелюбимых гостей
Стильный почтовый ящик
Зубная раковина и тумочка в ванную комнату
Надеюсь, что это предназначено для кабинета стоматолога. Иначе это слишком странно.
Столы с ногами
Котостул
Он выглядит ужасно, но почему я так хочу забрать его себе?
Деревянный стол со змеёй
Это очень непрактично, но как же круто сделано.
Музыкальная ванная
Ручконожковый стол
Постарайтесь не думать о том, что эти конечности будут двигаться сами по себе, когда вы не смотрите. Спокойной ночи.
Ковёр с сюрпризом
Если бы у меня был такой, я бы постоянно спотыкался о него.
Кресло и пуфик в форме ковбойского сапога
Столик-гопник
Это настолько плохо, что я неиронично хочу это себе.
Источник:
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