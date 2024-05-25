22 хоккеиста, которые получали травмы лица

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Хоккей — один из самых травмоопасных видов спорта. Трудно представить, но долгое время в него играли без какой-либо защиты головы: защитные маски не были стандартной частью снаряжения до 60-х годов. Даже сегодня, несмотря на надежную защиту, спортсмены регулярно получают повреждения. Взглянем на нескольких хоккеистов из прошлого и настоящего, которые получали травмы лица.
1. Канадский хоккеист Жак Плант был одним из первых игроков, которые надевали защитную маску во время матчей. Это случилось в 1959 году после того, как сломал нос
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3. У канадского хоккеиста Мэттью Барнаби были серебряные зубы с эмблемой своей команды "Баффало Сейбрз" во время серии плей-офф 1997 года
9. Канадский хоккеист Терри Савчук. Вот как он выглядел до того, как защитные маски стали стандартным игровым снаряжением, 1966 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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