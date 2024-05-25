22 хоккеиста, которые получали травмы лица

Хоккей — один из самых травмоопасных видов спорта. Трудно представить, но долгое время в него играли без какой-либо защиты головы: защитные маски не были стандартной частью снаряжения до 60-х годов. Даже сегодня, несмотря на надежную защиту, спортсмены регулярно получают повреждения. Взглянем на нескольких хоккеистов из прошлого и настоящего, которые получали травмы лица.