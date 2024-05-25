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22 хоккеиста, которые получали травмы лица

22 хоккеиста, которые получали травмы лица

Автор:
25 мая 2024 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: Разное   Спорт   Фотографии   Хоккеист   люди   подборка   спортсмены   фото   хоккеисты   хоккей   
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Хоккей — один из самых травмоопасных видов спорта. Трудно представить, но долгое время в него играли без какой-либо защиты головы: защитные маски не были стандартной частью снаряжения до 60-х годов. Даже сегодня, несмотря на надежную защиту, спортсмены регулярно получают повреждения. Взглянем на нескольких хоккеистов из прошлого и настоящего, которые получали травмы лица.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Спорт   Фотографии   Хоккеист   люди   подборка   спортсмены   фото   хоккеисты   хоккей   
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4  комментария
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37k
Юрий 36 минут назад
Трус не играет в хоккей.
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Viktor 3 минуты назад
Зато футболисты у нас падают на поле как подкошенные, после лёгкого касания!

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1k
DuckTales 4 минуты назад
Ну тогда в НХЛ даже не думали играть в масках, это считалось позором, такие были нравы. а фотка Терри Савчука это постановка для журнала Life. Но в любом случае это был железный вратарь. Эти парни и в суперсерии гоняли без шлемов, но правда не все и только полевые игроки. В то время хоккей не был таким контактным, сейчас без современной защиты просто вынесут ногами вперед.
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52k
Элек Мек 9 минут назад
Лучше иметь спортивную фигуру чем спортивное лицо.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1727 постов (1670 в горячем)

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