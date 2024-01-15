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25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов

25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов

Автор:
15 января 2024 14:49
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   арендодатели   жилье   квартиры   люди   подборка   ситуации   смешно   фото   
2339
26

Некоторые арендодатели не знают, что такое ответственность. Им наплевать, насколько комфортно чувствуют себя жильцы их квартир и домов, и в каком состоянии находится само жильё. В этой подборке пользователи сети поделились забавными и странными вещами, которые вытворили арендодатели.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   арендодатели   жилье   квартиры   люди   подборка   ситуации   смешно   фото   
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11  комментариев
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5k
Тамара Час назад
Это не гвоздь.
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1k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
Американский высер.
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795
Ваня Пупкин Полчаса назад
"16. Почему бы не закрасить ГВОЗДЬ"
-----------------------------------
Эти люди ОБЯЗАНЫ страдать!
:D
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4k
SmartCat101 Полчаса назад
заключай договр чрез фирму (real estate agency)и такого не будет!
одно письмо и агенство направит к вам мастера а стоимость ремонта вычтут с хозяина
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58k
dima423 50 минут назад
Так делали бы сами...че они по всяким пустякам арендодателя беспокоят))
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6k
Трям Час назад
Даже комментировать этот высер нет желания...
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
не забываем это в 90% америца там шизиков уже давно не лечат вот они и гуляют.
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62k
pynh Час назад
Кто-то заставляет жильцов арендовать это?
Не нравится - съезжайте, делов то.
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