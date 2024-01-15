25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов

Некоторые арендодатели не знают, что такое ответственность. Им наплевать, насколько комфортно чувствуют себя жильцы их квартир и домов, и в каком состоянии находится само жильё. В этой подборке пользователи сети поделились забавными и странными вещами, которые вытворили арендодатели.