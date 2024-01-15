25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов

2339
26
Некоторые арендодатели не знают, что такое ответственность. Им наплевать, насколько комфортно чувствуют себя жильцы их квартир и домов, и в каком состоянии находится само жильё. В этой подборке пользователи сети поделились забавными и странными вещами, которые вытворили арендодатели.
×
×
2. "Хозяин квартиры, которую мы снимаем, продолжает говорить, что с душем всё нормально..."
5. "Арендодатель решил пройтись газонокосилкой по саду, который я высадил у дома. Спасибо"
7. "Мы сказали хозяину дома заменить наш газовый камин, потому что там была утечка. Вот что он поставил в гостиной вместо камина"
8. "Наш домовладелец сказал, что вымоет крыльцо мойкой высокого давления.. Такого мы не ожидали"
11. "А хозяин нашей квартиры установил микроволновку. Мы радовались, пока не обнаружили, что она открывается только до такой степени, и врезается в стену"
19. "Попросили хозяйку заменить сломанное сиденье для унитаза. Она принесла овальное вместо квадратного"
21. "У нас облупилась краска на подоконнике в арендованной квартире. Оказывается, это белый мрамор, который зачем-то покрасили белой краской"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 людей, чей день определённо не задался
- 20 курьёзных вещей, которые заметили на публике
- 30 людей, которые пережили неудачный день — но не потеряли чувство юмора
- 25 бесячих фото, которые слегка вызывают раздражение
- 20 любопытных кадров с просторов сети
Новости партнёров
реклама
-----------------------------------
Эти люди ОБЯЗАНЫ страдать!
:D
одно письмо и агенство направит к вам мастера а стоимость ремонта вычтут с хозяина
Не нравится - съезжайте, делов то.