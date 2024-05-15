Нью-Йорк и Дублин соединили через "портал" — и люди уже успели всё испортить

На прошлой неделе, 8 мая, в Дублине (Ирландия) и Нью-Йорке (США) установили "порталы", или круглосуточные виртуальные видео-мосты. Это сделали в рамках арт-проекта, чтобы жители двух стран могли больше общаться онлайн и узнавать о жизни друг друга. Когда портал открыли, толпы людей из обеих стран собрались вокруг него с табличками «Привет из Нью-Йорка» и «Добро пожаловать в Дублин!». Но почти сразу нашлись и те, кто наплевал на благородные намерения создателей проекта.