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Нью-Йорк и Дублин соединили через "портал" — и люди уже успели всё испортить

Нью-Йорк и Дублин соединили через "портал" — и люди уже успели всё испортить

Автор:
15 мая 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Жизнь   Разное   в мире   истории   люди   мир   новости   общество   события   фото   
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На прошлой неделе между Нью-Йорком и Дублином, Ирландия, установили круглосуточный виртуальный мост или "портал". Всё начиналось хорошо: сначала жители двух стран обменивались приветствиями и общались в режиме онлайн, а потом случилось вполне ожидаемое — люди начали творить непотребства перед порталом.

На прошлой неделе, 8 мая, в Дублине (Ирландия) и Нью-Йорке (США) установили "порталы", или круглосуточные виртуальные видео-мосты. Это сделали в рамках арт-проекта, чтобы жители двух стран могли больше общаться онлайн и узнавать о жизни друг друга. Когда портал открыли, толпы людей из обеих стран собрались вокруг него с табличками «Привет из Нью-Йорка» и «Добро пожаловать в Дублин!». Но почти сразу нашлись и те, кто наплевал на благородные намерения создателей проекта.

В соцсетях множество роликов, на которых хулиганы обнажают свои пятые точки перед жителями другой страны, другие - например, показывают телефон с изображением горящих башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября. В Нью-Йорке местная жительница в состоянии алкогольного опьянения тёрлась об экран, и её пришлось оттаскивать полицейским. Другой мужчина нарисовал на своем телефоне свастику, и показал зрителям из другой страны средний палец.

Порталы будут работать до осени - но такими темпами, как сейчас, возможно, их закроют и раньше. Вот что про них пишут создатели проекта:


"Порталы - это приглашение встретиться с людьми из других стран, преодолев границы и различия, и ощутить наш мир таким, какой он есть на самом деле - единым и цельным. Живая трансляция открывает окно между далёкими друг от друга местами, позволяя людям встретиться за пределами своих культур".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   в мире   истории   люди   мир   новости   общество   события   фото   
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13  комментариев
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1k
Шпиц 2 часа назад
Всего лишь люди...
Эксперимент наглядно доказал, что "нужные ", и неосознанные самим человеком эмоции (злоба, ненависть, нетерпимость, равно как и положительные эмоции), в сознаниях масс легко культивируются средствами массовой дебилизации населения (масс-медиа) того или иного государства. Индивидумы просто воспроизводят то, что в их сознаниях насаждено часто транслируемыми в этой стране передачами, в соответствующем ключе.
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10k
Заводной апельсин 2 минуты назад
Глупая затея, при таком количестве идиотов.
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4k
Психологическая поддержка 3 минуты назад
"встретиться с людьми из других стран, преодолев границы и различия, и ощутить наш мир таким, какой он есть" - именно это и происходило, ванильные долб**бы прозрели
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15k
Artem 37 минут назад
Вот поэтому, инопланетяне не хотят с нами общаться
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8k
Marlboro 44 минуты назад
Как идея - очень классная. Но вот некоторые "люди" - низкого социального уровня - все испортили. Осмелюсь предположить, что все курьезы шли по большей части из Дублина. Там рабочий класс особым интеллектом не блещет, а когда выпьют (делают это минимум несколько раз в неделю, если не сказать каждый день) творят вот такую дичь.
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1k
Элик Горский Час назад
Люди, такие люди
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17k
куджо Час назад
Тема прикольная, а люди везде одинаковые...
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Даю пендосам их же в разработку в память, Чатрулетка. Больше возможностей. меньше трудозатрат, что-то похерить 0%
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5k
Наталья 2 часа назад
Ничего необычного, к сожалению
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3k
Andy Birkin 2 часа назад
Ещё раз доказывает, что пиндосов в мире не любят, потому показывают им пятые точки и пр. Так что это не русские злые, а Пиндосы - м#даки
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286
Ден Andy Birkin 51 минуту назад
Дело не в нации,а в людях. М#даков везде много
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1708 постов (1648 в горячем)

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