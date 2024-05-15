Нью-Йорк и Дублин соединили через "портал" — и люди уже успели всё испортить

На прошлой неделе между Нью-Йорком и Дублином, Ирландия, установили круглосуточный виртуальный мост или "портал". Всё начиналось хорошо: сначала жители двух стран обменивались приветствиями и общались в режиме онлайн, а потом случилось вполне ожидаемое — люди начали творить непотребства перед порталом.
На прошлой неделе, 8 мая, в Дублине (Ирландия) и Нью-Йорке (США) установили "порталы", или круглосуточные виртуальные видео-мосты. Это сделали в рамках арт-проекта, чтобы жители двух стран могли больше общаться онлайн и узнавать о жизни друг друга. Когда портал открыли, толпы людей из обеих стран собрались вокруг него с табличками «Привет из Нью-Йорка» и «Добро пожаловать в Дублин!». Но почти сразу нашлись и те, кто наплевал на благородные намерения создателей проекта.
В соцсетях множество роликов, на которых хулиганы обнажают свои пятые точки перед жителями другой страны, другие - например, показывают телефон с изображением горящих башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября. В Нью-Йорке местная жительница в состоянии алкогольного опьянения тёрлась об экран, и её пришлось оттаскивать полицейским. Другой мужчина нарисовал на своем телефоне свастику, и показал зрителям из другой страны средний палец.
Порталы будут работать до осени - но такими темпами, как сейчас, возможно, их закроют и раньше. Вот что про них пишут создатели проекта:
"Порталы - это приглашение встретиться с людьми из других стран, преодолев границы и различия, и ощутить наш мир таким, какой он есть на самом деле - единым и цельным. Живая трансляция открывает окно между далёкими друг от друга местами, позволяя людям встретиться за пределами своих культур".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Эксперимент наглядно доказал, что "нужные ", и неосознанные самим человеком эмоции (злоба, ненависть, нетерпимость, равно как и положительные эмоции), в сознаниях масс легко культивируются средствами массовой дебилизации населения (масс-медиа) того или иного государства. Индивидумы просто воспроизводят то, что в их сознаниях насаждено часто транслируемыми в этой стране передачами, в соответствующем ключе.