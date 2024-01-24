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30 эпичных неудач, которые испортили людям весь день

30 эпичных неудач, которые испортили людям весь день

Автор:
24 января 2024 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   люди   неудачи   неудачные моменты   плохой день   подборка   смешно   фейлы   фото   
2087
31

Когда жизнь даёт тебе лимоны — сделай из них лимонад. Или опубликуй свою неудачу в соцсетях, чтобы хоть как-то посмеяться над собой и разделить печаль с другими, что и сделали герои этой подборки. Никто не застрахован от моментов, которые могут испортить всё настроение. Но жизнь всё равно продолжается!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   люди   неудачи   неудачные моменты   плохой день   подборка   смешно   фейлы   фото   
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12  комментариев
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5k
Харон Час назад
Вот где проблема, а не вот это вот всё...
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20k
anpetrof 2 минуты назад
Комментарий к фото
Хорошо, что не соседский бульдозер...
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20k
anpetrof 4 минуты назад
Комментарий к фото
Зубная фея придёт.
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20k
anpetrof 5 минут назад
Комментарий к фото
Тоже мне проблема, ничего не стоит ножом или вилкой вытащить.
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20k
anpetrof 7 минут назад
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Как-то в 90-е у моего приятеля тоже вот так с текло разбили. У него был ржавый Москвич и на сидении лежала тряпка, так разбили стекло, палкой подняли тряпку, увидели, что под тряпкой нет ничего, бросили палку в салоне и ушли ни с чем...
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91k
Доктор Джонс 7 минут назад
Опять у пиндосов "Bad Day"...
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91k
Доктор Джонс 7 минут назад
Опять у пиндосов "Bad Day"...
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14
genymam 19 минут назад
В подборке с переломанными руками и деревьями упавшими на машину, особенно переживаешь за тех у кого тесто в пицце толстое и за "уведенный" в магазине предмет мебели. )))
Кот Твикс отчего то на ум приходит (хотя котиков я конечно люблю, уважаю и никогда не обижаю)
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14k
KotSkripaley 58 минут назад
Пиндосяцкие страдания жопоболиков...
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35k
Teodor Час назад
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Вот потеря потерь - остался и без тунца, и без слива. Теперь надо 911 звонить, чтоб отогнули просто ложкой крышку и за нее вытащили...
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2k
Rom Час назад
99% хрень, а не проблемы
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59k
dima423 2 часа назад
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А у тех кто живет богато, в машинах чемоданы с деньгами и драгоценностями чтоль лежат?)))
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