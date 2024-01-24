30 эпичных неудач, которые испортили людям весь день

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Когда жизнь даёт тебе лимоны — сделай из них лимонад. Или опубликуй свою неудачу в соцсетях, чтобы хоть как-то посмеяться над собой и разделить печаль с другими, что и сделали герои этой подборки. Никто не застрахован от моментов, которые могут испортить всё настроение. Но жизнь всё равно продолжается!
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6. "Уже неделю присматриваю за собакой брата. Сегодня она решила залезть на полку с кроссовками в поисках вкусняшек"
7. "А у меня вышел камень из почки - в мой первый рабочий день, прямо перед встречей по технике безопасности, где я должен был со всеми познакомиться"
10. "Воры разбили окно моей машины. Но я живу бедно, поэтому внутри ничего не было. Зря разбили, получается"
14. "Арендовали с женой домик в лесу. На окне - мусорный пакет, зато есть бесплатное вино для одного"
30. "Собиралась купить этот шкафчик, и пока фоткала для мужа, эта женщина забрала ценник и купила его"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кот Твикс отчего то на ум приходит (хотя котиков я конечно люблю, уважаю и никогда не обижаю)