30 эпичных неудач, которые испортили людям весь день

Когда жизнь даёт тебе лимоны — сделай из них лимонад. Или опубликуй свою неудачу в соцсетях, чтобы хоть как-то посмеяться над собой и разделить печаль с другими, что и сделали герои этой подборки. Никто не застрахован от моментов, которые могут испортить всё настроение. Но жизнь всё равно продолжается!