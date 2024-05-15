30 милых и трогательных фото из жизни ветеринаров

Работа ветеринара — крайне непростое и благородное дело. Эти люди каждый день работают с животными, лечат их от разных недугов, и никогда не знают, каким окажется их следующий пациент. Вдруг это будет коала, пострадавшая от пожара, или гигантский немецкий дог? Взглянем на трогательные и милые кадры из жизни ветеринаров и их пушистых пациентов.