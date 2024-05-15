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30 милых и трогательных фото из жизни ветеринаров

30 милых и трогательных фото из жизни ветеринаров

Автор:
15 мая 2024 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Питомцы   Разное   ветеринары   врачи   домашние животные   животные   лечение животных   мило   фото   
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Работа ветеринара — крайне непростое и благородное дело. Эти люди каждый день работают с животными, лечат их от разных недугов, и никогда не знают, каким окажется их следующий пациент. Вдруг это будет коала, пострадавшая от пожара, или гигантский немецкий дог? Взглянем на трогательные и милые кадры из жизни ветеринаров и их пушистых пациентов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ветеринар   Питомцы   Разное   ветеринары   врачи   домашние животные   животные   лечение животных   мило   фото   
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Лютый вам Бетховен 2 часа назад
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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