30 милых и трогательных фото из жизни ветеринаров

956
31
Работа ветеринара — крайне непростое и благородное дело. Эти люди каждый день работают с животными, лечат их от разных недугов, и никогда не знают, каким окажется их следующий пациент. Вдруг это будет коала, пострадавшая от пожара, или гигантский немецкий дог? Взглянем на трогательные и милые кадры из жизни ветеринаров и их пушистых пациентов.
×
2. "У моего котенка в последнее время раздулся живот. Сводила ее к врачу, сделали кучу анализов... Чтобы просто обнаружить, что она толстенькая"
7. "Совет от моей собаки - если не хочешь спать в клетке после операции, устрой истерику. Тебе организуют место рядом с клеткой, и медсестра уснёт с тобой рядом"
18. Вот куда помещают кенгурят ветеринары, если малыши потеряли маму. Сумка из флиса, которая имитирует сумку мамы-кенгуру
24. У этого пёсика - неврологическое заболевание, из-за которого он должен быть в гипсе до операции. Ветеринары решили сделать ему креативный гипс
28. "Пять лет назад я проходил практику в зоопарке и мечтал о том, что когда-нибудь буду заниматься зоомедициной. Теперь я сам принимаю пациентов в зоопарке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
- "Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным
- Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям
- Время летит: 30 трогательных фото повзрослевших собак
- 30 милейших спящих животных, при виде которых клонит в сон
Метки: Ветеринар Питомцы Разное ветеринары врачи домашние животные животные лечение животных мило фото
Новости партнёров
реклама