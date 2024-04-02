Время летит: 30 трогательных фото повзрослевших собак

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Они для нас — страница в жизни, а мы для них — и есть вся жизнь. Время летит очень быстро, и к сожалению, наши питомцы тоже крайне быстро растут. Фотографии из этой подборки наглядно это показывают: на них пользователи сети поделились, как выросли их питомцы за несколько лет или месяцев. Не забудьте обнять своего пушистика после просмотра.
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