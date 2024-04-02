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Время летит: 30 трогательных фото повзрослевших собак

Время летит: 30 трогательных фото повзрослевших собак

Автор:
02 апреля 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   домашние питомцы   животные   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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Они для нас — страница в жизни, а мы для них — и есть вся жизнь. Время летит очень быстро, и к сожалению, наши питомцы тоже крайне быстро растут. Фотографии из этой подборки наглядно это показывают: на них пользователи сети поделились, как выросли их питомцы за несколько лет или месяцев. Не забудьте обнять своего пушистика после просмотра.

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   домашние питомцы   животные   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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Сергей 6 минут назад
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1653 поста (1596 в горячем)

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