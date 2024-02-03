FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15886 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям

Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям

Автор:
03 февраля 2024 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   мило   собака   собаки   трогательно   фото   
379
15

Иногда найти съёмную квартиру, если у вас питомец — уже сложная задача. А если животных 31? Всё ещё больше усложняется. Одна семья из Чили отчаялась: они так долго не могли найти дом, где бы разрешили разместить их животных, что решили попросить помощи в соцсетях. Удивительно, на что они иногда способны!

Семья из Чили переехала в новый город из-за работы, но никак не могла оставить своих питомцев, которых у них целых 31. После нескольких дней безуспешных поисков подходящего места, они решили — а может соцсети помогут? Они опубликовали ролик, в котором объяснили ситуацию и попросили помощи с поиском дома, и фотографии своей большой четвероногой семьи. Видео и фото быстро набрали популярность и распространились — и уже через несколько часов семья объявила, что дом найден!

×
×

Главная любимица семьи и самая старшая четвероногая дама — Бабу, 8-летний пудель (на фото ниже). С неё всё началось: сначала хозяева взяли для неё компаньона, а затем начали спасать собак, нуждающихся в помощи и уходе. Сейчас в семье 24 собаки, две кошки, две козы и ягненок. Как содержать такое количество животных? Семья сотрудничает с несколькими брендами, которые поддерживают их финансово, а также они получают денежные пожертвования от неравнодушных людей.

Новый дом семьи находится в тихом месте на окраине крупного мегаполиса Сантьяго. У дома есть большая территория с множеством фруктовых деревьев, и просторными лужайками, где животным есть где разгуляться. Вот такие чудеса иногда творят соцсети!


"Помимо нашей истории, мы хотим донести до людей, что домашние животные — это члены вашей семьи. Это жизненный выбор, а не обязанность, и поэтому с того момента, как вы решили взять питомца, вы заключаете договор о любви на всю жизнь. Нет никаких оправданий или предлогов, чтобы бросить их или отдать кому-то, потому что они любят вас и дарят вам безусловную любовь. Мы — их мир," — пишет семья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   мило   собака   собаки   трогательно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете
10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Набирающие популярность в сообществах
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизнь с домашним животным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#факты#Автовсячина#история#забавно#подборка#истории
#Прикол#машина#интересно#ДТП#аварии#Разное#полиция#улыбнуло#кот#маразм
#автомобили#животные#интересное#позитив#авто аварии#люди#США#Ynews#Госдума#дети
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Семья чудом воссоединилась с собакой, которая пропала 3 года назад Семья чудом воссоединилась с собакой, которая пропала 3 года назад Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк

На что жалуетесь?

Вернуться