Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям

Иногда найти съёмную квартиру, если у вас питомец — уже сложная задача. А если животных 31? Всё ещё больше усложняется. Одна семья из Чили отчаялась: они так долго не могли найти дом, где бы разрешили разместить их животных, что решили попросить помощи в соцсетях. Удивительно, на что они иногда способны!
Семья из Чили переехала в новый город из-за работы, но никак не могла оставить своих питомцев, которых у них целых 31. После нескольких дней безуспешных поисков подходящего места, они решили — а может соцсети помогут? Они опубликовали ролик, в котором объяснили ситуацию и попросили помощи с поиском дома, и фотографии своей большой четвероногой семьи. Видео и фото быстро набрали популярность и распространились — и уже через несколько часов семья объявила, что дом найден!
Главная любимица семьи и самая старшая четвероногая дама — Бабу, 8-летний пудель (на фото ниже). С неё всё началось: сначала хозяева взяли для неё компаньона, а затем начали спасать собак, нуждающихся в помощи и уходе. Сейчас в семье 24 собаки, две кошки, две козы и ягненок. Как содержать такое количество животных? Семья сотрудничает с несколькими брендами, которые поддерживают их финансово, а также они получают денежные пожертвования от неравнодушных людей.
Новый дом семьи находится в тихом месте на окраине крупного мегаполиса Сантьяго. У дома есть большая территория с множеством фруктовых деревьев, и просторными лужайками, где животным есть где разгуляться. Вот такие чудеса иногда творят соцсети!
"Помимо нашей истории, мы хотим донести до людей, что домашние животные — это члены вашей семьи. Это жизненный выбор, а не обязанность, и поэтому с того момента, как вы решили взять питомца, вы заключаете договор о любви на всю жизнь. Нет никаких оправданий или предлогов, чтобы бросить их или отдать кому-то, потому что они любят вас и дарят вам безусловную любовь. Мы — их мир," — пишет семья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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