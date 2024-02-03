Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям

Новый дом семьи находится в тихом месте на окраине крупного мегаполиса Сантьяго. У дома есть большая территория с множеством фруктовых деревьев, и просторными лужайками, где животным есть где разгуляться. Вот такие чудеса иногда творят соцсети!

"Помимо нашей истории, мы хотим донести до людей, что домашние животные — это члены вашей семьи. Это жизненный выбор, а не обязанность, и поэтому с того момента, как вы решили взять питомца, вы заключаете договор о любви на всю жизнь. Нет никаких оправданий или предлогов, чтобы бросить их или отдать кому-то, потому что они любят вас и дарят вам безусловную любовь. Мы — их мир," — пишет семья.