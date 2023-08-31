В желудке бульдога обнаружили 11 резиновых уточек

Любопытным собакам всегда нужно что-то пожевать! Недавно французский бульдог из Китая побил все собачьи рекорды — он проглотил целых 11 резиновых уточек. К счастью, хозяйка вовремя заметила неладное.
Жительница Китая Мисс Лю, как её назвали в китайских СМИ, недавно поделилась историей своей собаки. Впервые хозяйка заметила неладное, когда внезапно пропал красный резиновый утёнок, один из нескольких в её коллекции. Решив, что утят съел её пёс, девушка сразу отвезла его к врачу. Результаты оказались неутешительными: рентген выявил, что в желудке собаки по меньшей мере пять резиновых уточек.
Пса срочно доставили в отделение неотложной помощи, где ветеринары провели срочную операцию, и вытащили из его желудка целых 11 уточек. Проглатывание резины может быть крайне опасным для собак, будь то резиновые уточки или простые резиновые игрушки из зоомагазина. В большинстве случаев она может вызвать удушье или закупорку пищеварительного тракта. Если вы заподозрили, что ваша собака проглотила что-то резиновое, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Признаки включают повышенное волнение, учащённое дыхание, вздутие живота. По словам врачей, французскому бульдогу повезло - хозяйка вовремя заметила неладное.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Парализованной собаке помог встать на лапы 3D-имплант
- Бизнесмен из Китая возвёл особняк для своих собак
- Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов
- 30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам
- Зачем собаке солнечные очки
Ну давайте посмотрим. Тони?
Что?
Посмотри в собаке.
Что значит «посмотри в собаке»?
В смысле, открой её.
*** твою мать, это не консервная банка с бобами, что значит «открой её»?
Если щенок сожрал резиновых уточек, то возможно в организме не хватает серого вещества.