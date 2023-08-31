В желудке бульдога обнаружили 11 резиновых уточек

Пса срочно доставили в отделение неотложной помощи, где ветеринары провели срочную операцию, и вытащили из его желудка целых 11 уточек. Проглатывание резины может быть крайне опасным для собак, будь то резиновые уточки или простые резиновые игрушки из зоомагазина. В большинстве случаев она может вызвать удушье или закупорку пищеварительного тракта. Если вы заподозрили, что ваша собака проглотила что-то резиновое, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Признаки включают повышенное волнение, учащённое дыхание, вздутие живота. По словам врачей, французскому бульдогу повезло - хозяйка вовремя заметила неладное.