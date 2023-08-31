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В желудке бульдога обнаружили 11 резиновых уточек

В желудке бульдога обнаружили 11 резиновых уточек

Автор:
31 августа 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Питомцы   ветеринары   домашние животные   домашние любимцы   животные   инциденты   операции   операция   фото   
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Любопытным собакам всегда нужно что-то пожевать! Недавно французский бульдог из Китая побил все собачьи рекорды — он проглотил целых 11 резиновых уточек. К счастью, хозяйка вовремя заметила неладное.

Жительница Китая Мисс Лю, как её назвали в китайских СМИ, недавно поделилась историей своей собаки. Впервые хозяйка заметила неладное, когда внезапно пропал красный резиновый утёнок, один из нескольких в её коллекции. Решив, что утят съел её пёс, девушка сразу отвезла его к врачу. Результаты оказались неутешительными: рентген выявил, что в желудке собаки по меньшей мере пять резиновых уточек.

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Пса срочно доставили в отделение неотложной помощи, где ветеринары провели срочную операцию, и вытащили из его желудка целых 11 уточек. Проглатывание резины может быть крайне опасным для собак, будь то резиновые уточки или простые резиновые игрушки из зоомагазина. В большинстве случаев она может вызвать удушье или закупорку пищеварительного тракта. Если вы заподозрили, что ваша собака проглотила что-то резиновое, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Признаки включают повышенное волнение, учащённое дыхание, вздутие живота. По словам врачей, французскому бульдогу повезло - хозяйка вовремя заметила неладное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ветеринар   Питомцы   ветеринары   домашние животные   домашние любимцы   животные   инциденты   операции   операция   фото   
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5  комментариев
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378
Денис Веселов Час назад
Собака... Это наверняка собака его сожрала.
Ну давайте посмотрим. Тони?
Что?
Посмотри в собаке.
Что значит «посмотри в собаке»?
В смысле, открой её.
*** твою мать, это не консервная банка с бобами, что значит «открой её»?
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7k
Pravednik84 10 минут назад
Если кошка ест траву, то возможно ей в организме не хватает клетчатки.
Если щенок сожрал резиновых уточек, то возможно в организме не хватает серого вещества.
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47k
Aleksandr 44 минуты назад
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2k
Dimon 59 минут назад
У моих знакомых лабрадор проглотил так плюшевую игрушку. Как результат: операция стоимостью три щенка!
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3k
kca-opa Час назад
Голодный, небось, всегда был, у меня кобель лайка хрень всякую не глотал, все уточки были-бы тщательно разорваны на мелкие кусочки, когда ему где-то год был, дал ему хоккейную шайбу поиграться, зачётную, реально с турнира "Известия", год не помню, 85-й чоли, ну и всё, раскиданные по полу куски чёрной резины только и остались
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