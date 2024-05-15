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Утконос: здесь каждый факт — чудо природы

Утконос: здесь каждый факт — чудо природы

Автор:
15 мая 2024 09:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   природа   утконос   фото   чудо природы   
963
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Знаете, что самое удивительное в утконосах? Нет, не морда с клювом. Не бобриный хвост. И даже не способность откладывать яйца. А то, что они вообще ещё живы.


Согласно молекулярным и генетическим исследованиям, ветки развития привычных нам плацентарных и чуть менее привычных нам сумчатых млекопитающих разошлись с утконосовыми предками около 187 миллионов лет назад. Чтобы вы понимали, в те времена на планете как раз был расцвет всяких завров, а Южная Америка и Австралия были единым материком. И с тех самых пор эти звери почти не изменились!

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Переезд утконоса с земель Южной Америки состоялся где-то 167-110 миллионов лет назад. Условия Австралии оказались настолько комфортными, что на новых землях звери перестали эволюционировать! Утконосы сохранили кучу примитивных приколов, от которых другие млекопитающие давным-давно отказались. Более того, звери выживают с ними уже миллионы лет! Что это за особенности такие? Сейчас расскажем.

Начнем с самого заметного: с внешности. Хоть на фотографиях утконосы и выглядят размером как минимум с бобра, на самом деле, это довольно мелкие животинки. Взрослый и упитанный носик весит до 2,4 килограмм, а его длина — не больше полуметра.

Если вам повезёт погладить зверька, вы почувствуете мягкую шерстку, как у крота или кролика. А если направите на утконоса ультрафиолетовые лучи, то увидите, что он светится! Нет, это не метафора, шерсть животного под УФ буквально сияет сине-зелёным светом. Зачем это нужно? Учёные пока не знают. Зато биологи поняли, что утконосы видят ультрафиолетовое излучение. Хотя глаза — далеко не главный их орган чувств. А что же тогда? Нос!

Если вы потрёте нос утконоса, то убедитесь, что с птичьим клювом он не имеет ничего общего. Нос покрыт мягкой и эластичной кожей, похожей на резину. А внутри него скрыты электро- и механорецепторы. Вообще, таким способом мироощущения пользуются рыбы и акулы. А среди современных млекопитающих электрорецепция известна только у гвианских дельфинов. Суть в том, что утконос своим носом чувствует электрические поля других живых существ. Теоретически, они воспринимаются как прикосновение.

Электрорецепция помогает утконосам находить еду в мутной воде. Поднимая ил со дна, зверёк шустро собирает червей, моллюсков и личинок. Правда, съесть наловленное добро сразу животина не может — эволюционный баг, утконосы не умеют жевать под водой. Поэтому добычу они складывают в защёчные мешки и затем тщательно пережёвывают на суше.

На вышеописанную процедуру утконос тратит как минимум 12 часов. Несмотря на скромные габариты, зверьки очень прожорливы — чтобы не помереть от голода, в день они съедают до 20% от собственного веса. Каждый день ловить по полкило червей — задачка не из лёгких. Чтобы находить в себе силы плавать полдня, утконосы умеют разгонять обмен веществ в три раза (!). Правда, сам по себе обмен веществ у утконосов очень медленный — средняя температура тела не выше 32 °С. Это ещё одна приколюха древних лет, когда млекопитающие были частично-холоднокровными. То есть температура их тела могла меняться от температуры окружающей среды.

Заплывы отнимают у носиков кучу сил. Чтобы во время отдыха их точно никто не потревожил, звери роют гигантские норы — до 10 метров в глубину! Перепонки на лапах во время рытья подгибаются, а наружу выставляются крепкие когти. Очень эффективное решение!

Ну а размножение этих зверушек так вообще заслуживает отдельной статьи. С июня по октябрь самцы активно ищут подружку. На одной единственной пассии сердцеед не останавливается: он занимает как можно большую территорию, покрывающую владения нескольких самок. За право на лучший участок с утконосихами самцы отчаянно дерутся. Вы не смотрите на милую мордочку, беззубый клюв и пухлые щёчки. Разборки происходят с доисторической жестокостью: каждый самец вооружен парой ядовитых заточек.

На внешней стороне задних лап у взрослых утконосов есть пяточные шпоры, через которые выделяется яд. Токсичных млекопитающих можно пересчитать по пальцам одной руки. А тех зверей, что выделяют яд самостоятельно, а не перерабатывают его из полученной пищи — и того меньше. Отрава состоит из дефензин-подобных белков. У других млекопитающих эти вещества отвечают за борьбу с бактериями, вирусами и воспалением, а у наших героев они ещё и как яд работают!

Для человека токсин утконоса не смертелен, но весьма вреден. Место укола опухает и очень болит. Особенно хитро то, что у пострадавших может развиться гипералгезия — излишняя чувствительность к боли. Порой она настолько сильная, что не помогают даже наркотические анальгетики! Но это нам ещё повезло: мелких млекопитающих, вроде собак, яд утконоса вообще убивает.

После брачных поединков на ядовитых шпорах победитель спаривается с самкой и отправляется за хлебом. Никакой помощи супруга от него не дождётся. За месяц беременности она успеет сама вырыть яму и построить гнездо из всякой всячины. Отложив парочку кожистых яиц, утконосомама будет насиживать их следующие 10 дней, свернувшись клубочком.

Думаю, не стоит пояснять, что яйца — штука примитивная. Но почему утконосы вообще сохранили этот способ воспроизведения потомства? Учёные объяснили это тем, что за яйцепроизводство в организме отвечает 3 гена вителлогенина. У птиц и рептилий они сохранены полностью. У млекопитающих — они исчезли. А утконосы сохранили 1 из 3 генов. Поэтому их кладка не похожа ни на птичьи, ни на рептилии. А ещё из-за отсутствия 2 генов в яйцах утконоса нет сформированных белков и желтков. И это понятно: ведь проклюнувшиеся малыши начнут пить молоко!

Утконосята появляются на свет голенькие, беспомощные и зубастые! Правда, с возрастом зубы выпадут. Следующие 4 месяца малышня проведёт в норе, слизывая материнское молоко из специальных бороздок на её животе. У утконосов нет привычных молочных желез, вместо этого звери буквально потеют молоком из всех пор на пузе. Из норы носики выползут лишь спустя пару месяцев. А половой зрелости мелочь достигает на первый год жизни.

В дикой природе находили зверей в преклонном 10-ти летнем возрасте. В неволе же утконосы празднуют семнадцатый день рождения. Помимо условий окружающей среды, жизнь утконосам укорачивают змеи и вараны, что иногда появляются в реках. К счастью, человек в списке угроз для древних млекопитающих пока не стоит на первом месте: утконос — хоть и редкий зверь, но вымирать от нашего воздействия пока не собирается. Даже наоборот — в Австралии есть много специализированных программ по спасению и разведению утконосов.

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Метки: животные   интересно   природа   утконос   фото   чудо природы   
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Unda 13 минут назад
впомнилось начало фильма Догма )))
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1772 поста (1746 в горячем)

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