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13 животных со странными носами, которые были подарены природой не просто так

13 животных со странными носами, которые были подарены природой не просто так

Автор:
03 мая 2024 08:26
Сообщество : Животные
Метки: Странные   животные   интересно   нос   природа   удивительно   фото   
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Животные с длинными носами представляют особый интерес для натуралистов. Ведь в дикой природе их насчитывается не так уж и много. Вы можете подумать, что большой нос — это странно и жутко неудобно. Однако природа знает, что делает.

Для некоторых животных это очень полезный инструмент, позволяющий им адаптироваться к окружающей среде и закрывать свои потребности. Благодаря своим большим носам, они находят пищу, привлекают партнёров, маскируются и делают многое другое. Предлагаем вам полюбоваться этими необычными представителями фауны прямо сейчас.

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Эта лягушка интересна не только строением своего носа. Она в целом имеет довольно нетипичный вид и окрас. Пурпурная лягушка большую часть своей жизни обитает под землёй. Нос служит ей инструментом, помогающим прокладывать подземные тоннели и отлавливать термитов, которые заползают в узкие щели.

Столь длинный и выдающийся нос носят только самцы этого вида змей. У самок он тоже необычный — плоский, напоминающий лист. Учёные до сих пор точно не уверены в назначении необычного отростка. Существуют предположения, что он предназначен для брачных игр или помогает детёнышам змей выбираться из яйца.

Трубкозуб похож на поросёнка с заячьими ушами. Это животное является обладателем поистине удивительного носа, который имеет больше носовых раковин, чем любое другое млекопитающее на планете, а это влияет на чувствительность обоняния.

Своё имя землеройка получила за счёт длинного, подвижного носа, который напоминает хоботок. Он окружён пучками чувствительных вибриссов, позволяющих животному моментально улавливать любые запахи и предчувствовать приближение врагов.

Длинный нос необходим триониксу для поиска пищи и охоты. Также он помогает черепахе дышать воздухом, лишь слегка высунув мордочку из воды.

Небольшая по размеру летучая мышь может похвастаться крайне странно устроенным носом. Он помогает животному в поисках фруктов и членистоногих.

Эта чудная рыба обитает в тропических морях и питается коричневыми водорослями. Учёные до сих пор не выяснили, какую именно функцию выполняет необычный отросток, напоминающий нос.

Глубоководная акула, прославившаяся своим крайне жутким внешним видом. Её морда заканчивается длинными клювовидным выростом, который крайне чувствителен, поэтому помогает хищнику ориентироваться в темноте и чувствовать добычу.

Семейство насекомых, чья главная отличительная черта — гигантские наросты, напоминающие нос.

Два необычных нароста на носу мурены — дополнительные ноздри. Благодаря их наличию существо имеет безупречное обоняние, позволяющее успешно охотиться.

Столь необычный отросток есть только у самцов анолисов. В нём нет ни мышц, ни костей. Его размер регулируется приливом крови. Он используется для привлечения самок.

Суперсила дикдика кроется в его носу. Кровь проходит по увеличенной слизистой оболочке носовой полости и естественным образом охлаждается, благодаря чему мордочка и голова животного не перегреваются.

Визитная карточка грызуна — нос-пятачок, отличающийся сверхчувствительностью. Им животное ищет себе пропитание в виде различных насекомых.

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Метки: Странные   животные   интересно   нос   природа   удивительно   фото   
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Константин Котов 7 минут назад
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kσρβγς 48 секунд назад
Скорпионница.

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GoodNeon
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