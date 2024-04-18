Все жабы ядовитые, но их яд — весьма своеобразный

В нашей полосе есть ещё две амфибии, похожие на жаб, но ими не являющиеся. Первая из них — чесночница. В интернете поговаривают, что она куда опасней настоящих жаб. Мол, один лишь её запах вызывает кашель и резь в горле. А если отрава попадёт на кожу, то человек ещё долго будет мучаться от боли. Это не так. Кожная слизь чесночницы ядовита, но концентрация токсинов настолько низка, что они способны погубить лишь насекомых.