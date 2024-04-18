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Все жабы ядовитые, но их яд — весьма своеобразный

Все жабы ядовитые, но их яд — весьма своеобразный

Автор:
18 апреля 2024 09:18
Сообщество : Животные
Метки: жаба   животные   интересно   лягущка   природа   фото   яд   
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Вот вам внезапный факт: все жабы планеты являются пассивно-ядовитыми животными. Это значит, что сознательно амфибии отравить никого не могут, но покрывающая их тела слизь не только защищает кожу от высыхания, но и щедро сдобрена токсинами.

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Ядовитая защита для амфибий не прихоть, а насущная необходимость. Жабы — посредственные бойцы даже в своей весовой категории. Они медленные, быстро выдыхаются, а их боевые навыки сильно зависят от температуры окружающей среды. Поэтому животные больше полагаются на маскировку, запугивание и яды.

Всего в России обитает 6 видов настоящих жаб (амфибий из семейства буфонид): Обыкновенная серая, зеленая, кавказская, дальневосточная, камышовая и монгольская. Но лишь первые 2 распространены достаточно широко. Обыкновенная жаба обитает в полях, лесах и парках от Калининграда до Байкала. Зелёную жабу легко встретить вплоть до Урала, но в последние годы она начала колонизировать и Западную Сибирь.

Все вышеперечисленные амфибии активно выделяют буфотоксин — яд, вызывающий судороги, учащение пульса и даже фибрилляцию желудочков сердца, способную привести к смертельному исходу. Правда, если ты размером с ласку или молодого хорька. Концентрация яда слишком низка, чтобы навредить человеку. Но если у вас есть дурная кошка или собака с больным сердцем, то они могут серьёзно пострадать при попытке скушать жабу.

В нашей полосе есть ещё две амфибии, похожие на жаб, но ими не являющиеся. Первая из них — чесночница. В интернете поговаривают, что она куда опасней настоящих жаб. Мол, один лишь её запах вызывает кашель и резь в горле. А если отрава попадёт на кожу, то человек ещё долго будет мучаться от боли. Это не так. Кожная слизь чесночницы ядовита, но концентрация токсинов настолько низка, что они способны погубить лишь насекомых.

А вот слизь краснобрюхой жерлянки может вызвать сильное жжение. Правда, для этого ей нужно попасть на вашу слизистую. Тогда бактерицидные ферменты на её коже начнут активно растворять ткани и доставят несколько неприятных минут. Но это не опасно. Жерлянка хоть и похожа на жабу, но ей не является. Синтезировать отраву она тоже не умеет. Её вы можете есть спокойно. Если готовы терпеть жжение во рту, конечно.


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Метки: жаба   животные   интересно   лягущка   природа   фото   яд   
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