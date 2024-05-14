Прокуратура выявила хищения бюджетных средств разработчиком отечественного электрокара Zetta

В Тольятти создателей электромобиля Zetta обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура Центрального района рассказала, что ООО «Зетта», основателями которого выступают Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер, с 2016 года занималось разработкой массового отечественного электромобиля Zetta. Однако проект закрыли в апреле текущего года, но транспортное средство так и не было выпущено.

Более того, стало известно, что с декабря 2017-го по декабрь 2019 года на счет производителя из федерального бюджета выделили средства на компенсацию части затрат на проведение работ по созданию электромобиля на сумму свыше 284 млн рублей. Однако условия соглашения так и не были выполнены в срок.