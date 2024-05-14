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Прокуратура выявила хищения бюджетных средств разработчиком отечественного электрокара Zetta

Прокуратура выявила хищения бюджетных средств разработчиком отечественного электрокара Zetta

Автор:
14 мая 2024 23:15
Сообщество : Автомир
Метки: Zetta   Прокуратура   проверка   разработка   хищения   электрокар   
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После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами, выделенными тольяттинскому ООО «Зетта». Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

В Тольятти создателей электромобиля Zetta обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура Центрального района рассказала, что ООО «Зетта», основателями которого выступают Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер, с 2016 года занималось разработкой массового отечественного электромобиля Zetta. Однако проект закрыли в апреле текущего года, но транспортное средство так и не было выпущено.

Более того, стало известно, что с декабря 2017-го по декабрь 2019 года на счет производителя из федерального бюджета выделили средства на компенсацию части затрат на проведение работ по созданию электромобиля на сумму свыше 284 млн рублей. Однако условия соглашения так и не были выполнены в срок.

«Объем исполнения работ составляет от 21% до 47%»,— отметили в прокуратуре.

В результате против создателей электромобиля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года, потом сроки несколько раз переносились. В марте 2021 года во время визита в Тольятти Мантуров совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. В ходе тест-драйва глава Минпромторга он заявил, что серийный выпуск Zetta, получившего свыше 300 млн рублей госфинансирования в виде субсидий на НИОКР, начнется до конца 2021-го.

Автомобиль Zetta планировали выпускать в Тольятти.

Это должен был быть небольшой трехдверный хетчбэк с электроприводом. Максимальная скорость машины достигала (в плане) 120 км/ч.

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Метки: Zetta   Прокуратура   проверка   разработка   хищения   электрокар   
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14k
Алексей 2 часа назад
Место проклятое?
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32k
Григорий Час назад
Ажно 2,8 миллиона долларов на разработку электромобиля за 2,5 года для всей фирмы. Илон Маск поперхнулся - это его дневной бюджет только на траву.
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41k
АнтонПолднев Час назад
Уж сколько в Тольятти украли, это даже космодрому Восточный не снилось...
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мёртворожденный уродец...
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1483 поста (1412 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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