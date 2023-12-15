В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

И уже есть парочка кандидатов для «отмены».
Стримы - это онлайн трансляции. Ведут их блогеры, популярные и не очень. За это получают донаты (от donation - пожертвование). Налогом эти деньги не облагаются. Ну а чтобы аудитория донатила активней, многие стримеры вытворяют всякое: кто-то пытается раскачать людей интересным контентом, например, на историческую тему. Ну а другие вытворяют всякие непотребства: бухают, орут и дерутся в прямом эфире. Это называется треш-стримы. И многие за такое платят.
Теперь халявную лавочку могут прикрыть.
В Госдуму внесли законопроект о запрете трешака. Вот что считает один из авторов инициативы:
Поэтому вскоре многим любителям треша придётся подыскать себе новое занятие. Ну а пока закон не принят, в дело вступает прокуратура: в Челябинске могут запретить деятельность двух персонажей, которые наводят локальный шухер в сети - некто Габзавра и Людмурика. Они же мать и сын, Людмила и Андрей Яшины.
В отношении этого Гобзавра в 2019 году уже проводили полицейскую проверку - тогда он подрался с матерью в прямом эфире. Но в тот раз обошлось, стример извинился, а его мать заявила, что претензий не имеет.
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Но теперь на них ополчилось несколько десятков пользователей сети - они обратились в прокуратуру и потребовали запретить парочке «трешеров» стримить. По мнению общественников, блогеры подрывают основы семейных отношений и нравственно растлевают подростков.
Блогер Гобзавр в ответ на это заявил:
Мы не треш-стримеры. У нас обычные стримы, где анекдоты, бывают с ненормативной лексикой. Бывает, выпиваем алкогольные напитки, но это не запрещено законом. Мы против насилия. У нас контент строго 18+. То есть даже нужно подтверждать аккаунт. У нас контент не нарушает никаких законов.
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Вероятно, их деятельность всё же запретят. Тогда начнут снимать видео с котиками, не иначе.
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