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В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

Автор:
15 декабря 2023 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Гобзавр   Прокуратура   блогеры   донаты   запрет   проверка   трансляция   треш-стрим   челябинск   
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И уже есть парочка кандидатов для «отмены».

Стримы - это онлайн трансляции. Ведут их блогеры, популярные и не очень. За это получают донаты (от donation - пожертвование). Налогом эти деньги не облагаются. Ну а чтобы аудитория донатила активней, многие стримеры вытворяют всякое: кто-то пытается раскачать людей интересным контентом, например, на историческую тему. Ну а другие вытворяют всякие непотребства: бухают, орут и дерутся в прямом эфире. Это называется треш-стримы. И многие за такое платят.

Теперь халявную лавочку могут прикрыть.

В Госдуму внесли законопроект о запрете трешака. Вот что считает один из авторов инициативы:

Поэтому вскоре многим любителям треша придётся подыскать себе новое занятие. Ну а пока закон не принят, в дело вступает прокуратура: в Челябинске могут запретить деятельность двух персонажей, которые наводят локальный шухер в сети - некто Габзавра и Людмурика. Они же мать и сын, Людмила и Андрей Яшины.

В отношении этого Гобзавра в 2019 году уже проводили полицейскую проверку - тогда он подрался с матерью в прямом эфире. Но в тот раз обошлось, стример извинился, а его мать заявила, что претензий не имеет.

Но теперь на них ополчилось несколько десятков пользователей сети - они обратились в прокуратуру и потребовали запретить парочке «трешеров» стримить. По мнению общественников, блогеры подрывают основы семейных отношений и нравственно растлевают подростков.

Блогер Гобзавр в ответ на это заявил:

Мы не треш-стримеры. У нас обычные стримы, где анекдоты, бывают с ненормативной лексикой. Бывает, выпиваем алкогольные напитки, но это не запрещено законом. Мы против насилия. У нас контент строго 18+. То есть даже нужно подтверждать аккаунт. У нас контент не нарушает никаких законов.

Вероятно, их деятельность всё же запретят. Тогда начнут снимать видео с котиками, не иначе.

Источник:

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Метки: Видео   Гобзавр   Прокуратура   блогеры   донаты   запрет   проверка   трансляция   треш-стрим   челябинск   
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17  комментариев
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16k
ss Час назад
А я бы ещё заинтересовался их подписчиками и вообще всеми теми кто об этих блогерах знает.
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55k
Мойша 5 минут назад
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38k
Алексей Полчаса назад
ммм а кто эту дичь мерить будет? мизулина? одна уже в маразме, другая догоняет?) есть нормы закона уже просто пусть работают, а то ук рф все больше а преступников все меньше)
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60k
Олег Полчаса назад
Ладно придурки беснуются, но настоящая вавка в голове у тех, кто на них подписывается и платит
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3k
Daimos 36 минут назад
Они делают контент для своего зрителя. Тут больше вопросов к таким зрителям.
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2k
Николай 37 минут назад
ТАК! я пошел в магнит и там былодин вид яиц по 119р! Пока эти 3,14доры с этой проблемой не разберутся, я считаю им свой хавальники раскрывать не стоит!
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0
КроликСморковкой 37 минут назад
Если бы ты не написал про этих "персонажей" - я бы про них никогда бы и не узнал.
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1M
Великий Немой 49 минут назад
Лично мне НАСР@ТЬ не этих "блохеров", а те, кто на них подписан, потенциальный пациент дурки!
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376
ДедМаздай 52 минуты назад
Да, в эпоху интернета и ютуба, домашние дурочки становятся звездами. остановите землю.
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5k
Григорий 53 минуты назад
мне просто интересно, эти в.ы.б.л.я.д.к.и на улицу выходят? в какой среде живут, почему ещё живы?
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146
Топор плывёт 2 часа назад
Содружество блогеров потребовало запретить депутатов Гос. Думы, требующих дичь на своих заседаниях.
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345
iskra Топор плывёт 2 часа назад
Нелегкий выбор..Что лучше - жаба или гадюка?
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146
Топор плывёт iskra Час назад
Есть же уже куча законов ограничивающих ненормативную лексику, публичное распитие спиртных напитков, и др. Зачем нужен отдельный закон по блогерам? Какой смысл?
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August

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