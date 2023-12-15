В Госдуме потребовали запретить блогеров, творящих дичь на своих трансляциях

Стримы - это онлайн трансляции. Ведут их блогеры, популярные и не очень. За это получают донаты (от donation - пожертвование). Налогом эти деньги не облагаются. Ну а чтобы аудитория донатила активней, многие стримеры вытворяют всякое: кто-то пытается раскачать людей интересным контентом, например, на историческую тему. Ну а другие вытворяют всякие непотребства: бухают, орут и дерутся в прямом эфире. Это называется треш-стримы. И многие за такое платят.

Теперь халявную лавочку могут прикрыть.

В Госдуму внесли законопроект о запрете трешака. Вот что считает один из авторов инициативы: