«Для кого это сделано?»: общественники попросят прокуратуру проверить IPhone за 500 тысяч рублей, выпущенный ко Дню Победы

Дорогущий смартфон с Георгиевской лентой вызвал вопросы у «Ветеранов России».
Компания CAVIAR делает кастомизированные версии гаджетов. Золотые чехлы для айфонов, драгоценные вставки в часы и всё в этом духе. А к предстоящему Дню Победы, они подготовили премиальную версию iPhone 15.
Стоимость девайса - от 524 000 рублей.
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Ожидаю, что подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию у определенных сил в сегодняшнем мире, но считаю необходимым отдать дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах, - сообщил гендиректор Caviar Сергей Китов.
Так и случилось - председатель общества «Ветераны России» назвал гаджет неуместным.
Для кого это сделано? Этот телефон стоит больше 500 тыс. Я считаю, эту компанию можно привлечь к ответственности. В советское время это была бы спекуляция определенно. Там используют российскую символику, на коробке изображен российский герб. Это не соответствует действительности, потому что Apple - иностранная фирма. Ради Бога, это общедоступно. Зарубежная компания, в принципе, может это делать, но они должны были все согласовать. Но когда все это торгуется и продается иностранным брендом, который даже запрещен к использованию в Российской Федерации, мы считаем, что это неуместно.
Мы отправим в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы проверили данную компанию, которая занимается торговлей данными изделиями с изображением герба, то есть - российской символики.
Высказался и председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов:
Может быть, я нехорошую аналогию проведу, но в девяностые годы бандиты, извините, на храмы скидывались. Это не отменяло криминальную сущность их деяний. Многие жертвовали на благотворительность, в том числе. Я не хочу никого ни в чем обвинять и не говорю, что эта компания замешана в чем-то криминальном, но такие поступки не являются индульгенцией. Если что-то неуместно, то даже благие намерения ведут туда, куда они обычно ведут - в ад.
Вероятно, теперь компанию ждёт проверка. Пока её представители это никак не прокомментировали.
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Ну, мы же клеим на китайские авто наши шильдики и продаём их в 3 раза дороже.
Странный вопрос. Для ивановых...