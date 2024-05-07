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«Для кого это сделано?»: общественники попросят прокуратуру проверить IPhone за 500 тысяч рублей, выпущенный ко Дню Победы

«Для кого это сделано?»: общественники попросят прокуратуру проверить IPhone за 500 тысяч рублей, выпущенный ко Дню Победы

Автор:
07 мая 2024 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: iPhone   Видео   Прокуратура   айфон   ветераны России   проверка   
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Дорогущий смартфон с Георгиевской лентой вызвал вопросы у «Ветеранов России».

Компания CAVIAR делает кастомизированные версии гаджетов. Золотые чехлы для айфонов, драгоценные вставки в часы и всё в этом духе. А к предстоящему Дню Победы, они подготовили премиальную версию iPhone 15.

Стоимость девайса - от 524 000 рублей.

Ожидаю, что подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию у определенных сил в сегодняшнем мире, но считаю необходимым отдать дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах, - сообщил гендиректор Caviar Сергей Китов.

Так и случилось - председатель общества «Ветераны России» назвал гаджет неуместным.

Для кого это сделано? Этот телефон стоит больше 500 тыс. Я считаю, эту компанию можно привлечь к ответственности. В советское время это была бы спекуляция определенно. Там используют российскую символику, на коробке изображен российский герб. Это не соответствует действительности, потому что Apple - иностранная фирма. Ради Бога, это общедоступно. Зарубежная компания, в принципе, может это делать, но они должны были все согласовать. Но когда все это торгуется и продается иностранным брендом, который даже запрещен к использованию в Российской Федерации, мы считаем, что это неуместно.

Мы отправим в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы проверили данную компанию, которая занимается торговлей данными изделиями с изображением герба, то есть - российской символики.

Высказался и председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов:

Может быть, я нехорошую аналогию проведу, но в девяностые годы бандиты, извините, на храмы скидывались. Это не отменяло криминальную сущность их деяний. Многие жертвовали на благотворительность, в том числе. Я не хочу никого ни в чем обвинять и не говорю, что эта компания замешана в чем-то криминальном, но такие поступки не являются индульгенцией. Если что-то неуместно, то даже благие намерения ведут туда, куда они обычно ведут - в ад.

Вероятно, теперь компанию ждёт проверка. Пока её представители это никак не прокомментировали.

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Метки: iPhone   Видео   Прокуратура   айфон   ветераны России   проверка   
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13  комментариев
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123
Бывалый Трус 36 минут назад
"Там используют российскую символику, на коробке изображен российский герб. Это не соответствует действительности, потому что Apple - иностранная фирма."

Ну, мы же клеим на китайские авто наши шильдики и продаём их в 3 раза дороже.
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70
pilot52 11 минут назад
«Для кого это сделано?» - странный вопрос - для депутатов ГД. Неужели, чтобы проявить свой патриотизм они пожалеют каких-то 500 т.р.?
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8k
Neo 12 минут назад
Чтобы отдать дань уважения лучше уделить внимание и улучшить быт тех, кто действительно причастен к данному празднику, а не кидать понты и улучшать благосостояние какого-то ателье.
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6k
sumrаknn 22 минуты назад
Похоже на рекламу. С одной стороны безусловно вражеская фирма с вражеской техникой, убивающей наших сограждан. С другой - наша символика - это хорошо, на трофеях например вообще прекрасно. короче нейтрально отношусь, думаю реклама.
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12k
MPEG-8 23 минуты назад
Это тюнинг как я понимаю, Апл и знать не знает про это я думаю.
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701
DuckTales Полчаса назад
Да это сделали не для продажи, а для понтов, в здравом уме этот телефон никто не купит ...
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12k
Ligov 43 минуты назад
"Для кого это сделано?"
Странный вопрос. Для ивановых...
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123
Бывалый Трус Ligov 36 минут назад
Вот сейчас стало немножко обидно за почти 2 миллиона Ивановых, проживающих в России.
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141
ПИВОнер Бывалый Трус 21 минуту назад
Уточняю : для служащих "Фрунзенского военного округа"..
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2889 постов (2843 в горячем)

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