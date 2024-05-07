«Для кого это сделано?»: общественники попросят прокуратуру проверить IPhone за 500 тысяч рублей, выпущенный ко Дню Победы

Ожидаю, что подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию у определенных сил в сегодняшнем мире, но считаю необходимым отдать дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах, - сообщил гендиректор Caviar Сергей Китов.

Так и случилось - председатель общества «Ветераны России» назвал гаджет неуместным.

Для кого это сделано? Этот телефон стоит больше 500 тыс. Я считаю, эту компанию можно привлечь к ответственности. В советское время это была бы спекуляция определенно. Там используют российскую символику, на коробке изображен российский герб. Это не соответствует действительности, потому что Apple - иностранная фирма. Ради Бога, это общедоступно. Зарубежная компания, в принципе, может это делать, но они должны были все согласовать. Но когда все это торгуется и продается иностранным брендом, который даже запрещен к использованию в Российской Федерации, мы считаем, что это неуместно.

Мы отправим в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы проверили данную компанию, которая занимается торговлей данными изделиями с изображением герба, то есть - российской символики.