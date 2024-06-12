Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата Максима Галкина*

Силовики пришли с обысками к крупнейшему поставщику Минобороны РФ и по совместительству старшему брату иногента Максима Галкина* Дмитрию. Всё это неспроста. Родственника беглого юмориста, как сообщают СМИ, подозревают в хищениях на военных подрядах.
У Дмитрия Галкина (старшего брата Максима Галкина*) проходят обыски в связи с делом о хищении в Минобороны. Силовики обыскали дом предпринимателя на Рублевке и офис его компании, занимающейся среди прочего переоснащением БТР. Об этом со ссылкой на источники сообщают «112», РБК и другие СМИ.
По данным из открытых источников, Галкин-старший является генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК), снабжающей армию РФ вооружением.
Под управлением компании находятся ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и АО «Завод корпусов». Также Дмитрий числится учредителем ООО «Оружейные мастерские», основной вид деятельности которой — производство оружия и боеприпасов.
Также заинтересовавшая следователей компания специализируется на ремонте бронетранспортеров. Из офиса организации после обысков изъяли носители информации и офисную технику.
К осени 2022 года ООО «Военная промышленная компания» (ВПК) Дмитрия Галкина заключила с Минобороны госконтрактов на 18 млрд рублей, писал тогда Life.
Ранее Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, позже занимался продюсированием. Потом он стал подрядчиком Минобороны.
Его младший брат Максим 16 сентября 2022 года был добавлен в реестр «иноагентов» из-за своей антивоенной позиции.
* — признан в РФ иноагентом
Источник:
- Гендиректор Wildberries рассказала, что на складах компании работают только легальные мигранты
- Прокуратура выявила хищения бюджетных средств разработчиком отечественного электрокара Zetta
- В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков
- СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны
- Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны
что он может "похитить" на собственных предприятиях? что за бред?
коррупционные схемы там да, могут быть, так это не он чиновников Минобороны заставлял с самого себя откаты тянуть. опять же имхо.
=====
По данным системы «СПАРК», полный тезка брата Галкина Галкин Дмитрий Александрович входит в состав совета директоров ООО.....
=====
Кто тезка, да еще и полный? Кому?
вова, скорбим.
Салом завоняло
Владимира Владимировича, такими темпами, скоро в Киеве повесят!
А вот во Львове не повесят - в туалете на стенку обычно вешают календарь с китаянкой за 1993 год.
Хорошо хоть ее стали разгонять.
Брат ишшо.
Наверное не просто так.
Да еще Суворов говаривал:
«Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда»