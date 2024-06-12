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Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата Максима Галкина*

Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата Максима Галкина*

Автор:
12 июня 2024 22:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Дмитрий Галкин   гособоронзаказ   максим галкин   минобороны   обыски   силовики   хищения   
1587
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Силовики пришли с обысками к крупнейшему поставщику Минобороны РФ и по совместительству старшему брату иногента Максима Галкина* Дмитрию. Всё это неспроста. Родственника беглого юмориста, как сообщают СМИ, подозревают в хищениях на военных подрядах.

У Дмитрия Галкина (старшего брата Максима Галкина*) проходят обыски в связи с делом о хищении в Минобороны. Силовики обыскали дом предпринимателя на Рублевке и офис его компании, занимающейся среди прочего переоснащением БТР. Об этом со ссылкой на источники сообщают «112», РБК и другие СМИ.

По данным из открытых источников, Галкин-старший является генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК), снабжающей армию РФ вооружением.

Под управлением компании находятся ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и АО «Завод корпусов». Также Дмитрий числится учредителем ООО «Оружейные мастерские», основной вид деятельности которой — производство оружия и боеприпасов.

Также заинтересовавшая следователей компания специализируется на ремонте бронетранспортеров. Из офиса организации после обысков изъяли носители информации и офисную технику.

К осени 2022 года ООО «Военная промышленная компания» (ВПК) Дмитрия Галкина заключила с Минобороны госконтрактов на 18 млрд рублей, писал тогда Life.

Ранее Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, позже занимался продюсированием. Потом он стал подрядчиком Минобороны.

Его младший брат Максим 16 сентября 2022 года был добавлен в реестр «иноагентов» из-за своей антивоенной позиции.


* — признан в РФ иноагентом

Источник:

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Метки: Дмитрий Галкин   гособоронзаказ   максим галкин   минобороны   обыски   силовики   хищения   
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29  комментариев
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7k
hhwost Час назад
имхо, очередной делёж мест у пирога гособоронзаказа. с толканием локтями и наступанием на ноги.
что он может "похитить" на собственных предприятиях? что за бред?
коррупционные схемы там да, могут быть, так это не он чиновников Минобороны заставлял с самого себя откаты тянуть. опять же имхо.
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54
*вший 56 секунд назад
Воровать, будучи родным братом иноагента Галкина - это самоубийство в квадрате. Он вообще на что расчитывал?
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5k
Elen Elen 8 минут назад
Я вот это не могу понять. Ura.ru пишет:
=====
По данным системы «СПАРК», полный тезка брата Галкина Галкин Дмитрий Александрович входит в состав совета директоров ООО.....
=====
Кто тезка, да еще и полный? Кому?
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29
Kostiantyn Yeryhin 20 минут назад
Этой ночью повесился Владимир Путин. RIP
вова, скорбим.
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41k
albedo Полчаса назад
Сыновья уже отставного генерал-полковника (братья Галкины) - ну и мафия в Армии.
Хорошо хоть ее стали разгонять.
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12k
Juli Полчаса назад
обыск конечно хорошо. А дальше-то что?

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9k
Allmaster Полчаса назад
О как... комик галкин. На старой пугачихе женат. Думаешь что тут такого. А тут вона что...
Брат ишшо.
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6k
Руслан 40 минут назад
Хз, виновен конкретный персонаж или нет, но то, что начались чистки среди тыловиков (финансисты, ответственные за снабжение) очень обнадеживает. Похоже, что Кажугетович сохранил преемственность линии Сердюкова в плане воровства денег и неумение распоряжаться ими для должного обеспечения боеспособности армии. Ангары защитные на аэродромах до сих пор не строят. Хотя из-за этого просёра потеряли не один самолет уже. А отвечал за это в том числе и арестованный Иванов. Про недостаточное комплектование индивидуальными средствами РЭБ говорят тоже давно. Видел сюжет в одном из ТГ-каналов (наших, патриотических), где дешевая китайская рация презентовалась как наша и стоила на пару порядков дороже, чем её можно купить на иаркетплейсе. И так по многим позициям. Крысы тыловые хапали как не в себя, суки. На бутылку их или в расход, тварей.
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16k
Ёшкин кот 42 минуты назад
Брат Галкина. Не. Иноагенчества не хватает. Надо было написать деверь Пугачевой. Вот так лучше.
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8k
Neo 43 минуты назад
Кто бы мог подумать?
Жирные контракты на откатах и держатся. Ну а так то молодцы канеш, с коррупцией нужно бороться.
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34k
Юрьевич 46 минут назад
Кажется внезапно нашли порядочного, умного и деятельного министра обороны... С двумя предыдущими как-то не заладилось...
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54
*вший Юрьевич 5 минут назад
При назначении, их всех представляли нам как порядочных, честных, умных и деятельных.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1523 поста (1451 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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102016



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