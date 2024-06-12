Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата Максима Галкина*

У Дмитрия Галкина (старшего брата Максима Галкина*) проходят обыски в связи с делом о хищении в Минобороны. Силовики обыскали дом предпринимателя на Рублевке и офис его компании, занимающейся среди прочего переоснащением БТР. Об этом со ссылкой на источники сообщают «112», РБК и другие СМИ.