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В Свердловской области подросток скатился с деревянной горки и нашёл себе проблему на пятую точку

В Свердловской области подросток скатился с деревянной горки и нашёл себе проблему на пятую точку

Автор:
01 января 2024 12:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Капинск   Прокуратура   деревянная горка   заноза   проверка   свердловская область   щепа   
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В филейной части ребёнка застряла гигантская заноза. Фото не для слабонервных!

12-летний мальчик проткнул себе ягодицу огромной деревянной занозой - кусок щепы откололся во время катания с горки в городе Карпинске Свердловской области.



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На место ЧП прибыли медики. Ребёнка госпитализировали с рваной раной.



После этого инцидента горку закрыли, но каникулы у пацана, конечно, начались не очень удачно.


Прокуратура проводит проверку этого инцидента. Представители ведомства сообщают, что на этой горке ранее травму получил 5-летний мальчик.



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Метки: Капинск   Прокуратура   деревянная горка   заноза   проверка   свердловская область   щепа   
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3  комментария
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Если предыдущий случай был похож на этот (ну или хотя бы связанный с плохой доской, или плохим её креплением), то стоило вписать, но что то мне подсказывает, что первый пострадавший получил травму по другой причине. Почему у меня такая чуйка? Да потому, что как обычно отсутствие прямой связи обчно маскируют недостаточностью информации.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Почему вдоль волокон постелили, а не поперек?
А еще лучше не застелили фанерой или оргалитом? Да и заливать нужно более толстым слоем льда.
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34k
Юр21 Час назад
Дэ-э-э... Теперь дети шагу не могут шагнуть что бы не "пострадать"...
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