В Свердловской области подросток скатился с деревянной горки и нашёл себе проблему на пятую точку

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В филейной части ребёнка застряла гигантская заноза. Фото не для слабонервных!
12-летний мальчик проткнул себе ягодицу огромной деревянной занозой - кусок щепы откололся во время катания с горки в городе Карпинске Свердловской области.
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На место ЧП прибыли медики. Ребёнка госпитализировали с рваной раной.
Осторожно! Не рекомендуется для просмотра впечатлительным и беременным!
После этого инцидента горку закрыли, но каникулы у пацана, конечно, начались не очень удачно.
Прокуратура проводит проверку этого инцидента. Представители ведомства сообщают, что на этой горке ранее травму получил 5-летний мальчик.
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А еще лучше не застелили фанерой или оргалитом? Да и заливать нужно более толстым слоем льда.