В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника

Извращенца скрутили и передали полицейским.
Инцидент случился на территории ЖК «Коренёвский Форт» возле Люберец. Девушка вышла на пробежку и возле леса на неё накинулся неадекват. Повалил её на землю, стал раздевать и целовать.
Дама отбилась от него старым и проверенным приёмом - вмазала коленом между ног. Пока извращенец охал и таращил глаза, женщина вырвалась и бросилась домой.
Когда насильник оклемался - пошёл за ней. Вероятно, он действительно был в полном неадеквате.
Возле ЖК девушка повстречала соседей и рассказала о попытке изнасилования. Тогда один из неравнодушных граждан побежал за преступником, поймал его и дождался приезда полицейских.
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Те уже скрутили мужика и повезли в отдел. Там он стал юлить и рассказывать, что никого насиловать не собирался, а напал на девушку для того чтобы ограбить. Вот только с собой у неё был только телефон, который мужчина не тронул. А позже, жители этого ЖК рассказали, что днём ранее уже видели неадеквата - он следил за другой женщиной, но напасть тогда не решился.
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