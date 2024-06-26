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В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника

В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника

Автор:
26 июня 2024 16:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   извращенец   люберцы   нападение   насильник   
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Извращенца скрутили и передали полицейским.

Инцидент случился на территории ЖК «Коренёвский Форт» возле Люберец. Девушка вышла на пробежку и возле леса на неё накинулся неадекват. Повалил её на землю, стал раздевать и целовать.

Дама отбилась от него старым и проверенным приёмом - вмазала коленом между ног. Пока извращенец охал и таращил глаза, женщина вырвалась и бросилась домой.

Когда насильник оклемался - пошёл за ней. Вероятно, он действительно был в полном неадеквате.

Возле ЖК девушка повстречала соседей и рассказала о попытке изнасилования. Тогда один из неравнодушных граждан побежал за преступником, поймал его и дождался приезда полицейских.

Те уже скрутили мужика и повезли в отдел. Там он стал юлить и рассказывать, что никого насиловать не собирался, а напал на девушку для того чтобы ограбить. Вот только с собой у неё был только телефон, который мужчина не тронул. А позже, жители этого ЖК рассказали, что днём ранее уже видели неадеквата - он следил за другой женщиной, но напасть тогда не решился.

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Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   извращенец   люберцы   нападение   насильник   
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4  комментария
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Иван Иванов 58 минут назад
Свозить бы таких и подобных ему извращенцев на отдельный остров, где пусть варятся в "собственном соку".
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