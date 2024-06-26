В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника

Инцидент случился на территории ЖК «Коренёвский Форт» возле Люберец. Девушка вышла на пробежку и возле леса на неё накинулся неадекват. Повалил её на землю, стал раздевать и целовать.

Дама отбилась от него старым и проверенным приёмом - вмазала коленом между ног. Пока извращенец охал и таращил глаза, женщина вырвалась и бросилась домой.

Когда насильник оклемался - пошёл за ней. Вероятно, он действительно был в полном неадеквате.

Возле ЖК девушка повстречала соседей и рассказала о попытке изнасилования. Тогда один из неравнодушных граждан побежал за преступником, поймал его и дождался приезда полицейских.