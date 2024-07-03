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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1543 поста • 64 подписчика подписаться
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В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой

В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой

Автор:
03 июля 2024 17:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Шаурма   взрыв   кубинка   палатка   пожар   
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Возможно, в лавке не соблюдали правила пожарной безопасности.

Возле железнодорожной станции Кубинка рванула палатка с шаурмой. Сначала люди увидели дым и языки пламени, потом уже громыхнуло. Предварительно, взорвался газовый баллон.

Приехал на электричке, услышал взрыв, и пошел сильный дым. Спустился посмотреть, а там пожар. Горит лавка Шаурма-Выпечка. Лавка хорошая часто брал выпечку. Скорее всего, в палатке не соблюдали правила пожарной безопасности, - рассказал очевидец.

Сообщают, что пострадавших нет. Но на видео есть человек, лежащий на асфальте, рядом с горящей палаткой.

На место ЧП приехали экстренные службы и пожар быстро потушили.

По мнению местных жителей, шаурмячная работала с нарушениями:

Она там все равно незаконно стояла и суды по ней в завершающей стадии вроде были.

По факту взрыва Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


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Метки: Видео   Подмосковье   Шаурма   взрыв   кубинка   палатка   пожар   
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7  комментариев
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24k
hebpat 50 минут назад
стоят снимают, когда рвануло побежало, соображать надо, могло и не хило прилететь, место то открытое
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12k
Доктор 3 минуты назад
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5k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Походу пердели и не проветривали, а после решили закурить.
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683
Шурман 24 минуты назад
Что движет теми людьми которые знают что там баллоны и все равно продолжают снимать ?
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
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16k
Владимир 38 минут назад
Шаурма на огне вкуснее.
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5k
Алекс Лом 44 минуты назад
О класс , а на бис ?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3076 постов (3028 в горячем)

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