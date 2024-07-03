В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой

Возможно, в лавке не соблюдали правила пожарной безопасности.
Возле железнодорожной станции Кубинка рванула палатка с шаурмой. Сначала люди увидели дым и языки пламени, потом уже громыхнуло. Предварительно, взорвался газовый баллон.
Приехал на электричке, услышал взрыв, и пошел сильный дым. Спустился посмотреть, а там пожар. Горит лавка Шаурма-Выпечка. Лавка хорошая часто брал выпечку. Скорее всего, в палатке не соблюдали правила пожарной безопасности, - рассказал очевидец.
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Сообщают, что пострадавших нет. Но на видео есть человек, лежащий на асфальте, рядом с горящей палаткой.
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На место ЧП приехали экстренные службы и пожар быстро потушили.
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По мнению местных жителей, шаурмячная работала с нарушениями:
Она там все равно незаконно стояла и суды по ней в завершающей стадии вроде были.
По факту взрыва Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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