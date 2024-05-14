Коротко о том, какие бывают ветра в Патагонии

Патагония — часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили. Сильные ветра – символ Патагонии. Здесь можно познать на себе выражение «сбивающий с ног ветер».
На свете есть множество удивительных и необычных мест. И поражают они не только своей красотой, но и порой экстремальными погодными условиями. И одно из таких мест — регион Патагония.
Здесь располагаются захватывающие дух красоты дикой природы и дуют одни из самых сильных ветров в мире. Убедиться в этом достаточно легко. Нужно лишь посмотреть на окружающую растительность и постараться не упасть, столкнувшись с «легким» ветерком этого края, как герои из этого видео.
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