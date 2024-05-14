Коротко о том, какие бывают ветра в Патагонии

На свете есть множество удивительных и необычных мест. И поражают они не только своей красотой, но и порой экстремальными погодными условиями. И одно из таких мест — регион Патагония.

Здесь располагаются захватывающие дух красоты дикой природы и дуют одни из самых сильных ветров в мире. Убедиться в этом достаточно легко. Нужно лишь посмотреть на окружающую растительность и постараться не упасть, столкнувшись с «легким» ветерком этого края, как герои из этого видео.