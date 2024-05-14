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Коротко о том, какие бывают ветра в Патагонии

Коротко о том, какие бывают ветра в Патагонии

Автор:
14 мая 2024 07:45
Метки: Патагония   Прикол   в мире   ветер   интересно   люди   
1938
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Патагония — часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили. Сильные ветра – символ Патагонии. Здесь можно познать на себе выражение «сбивающий с ног ветер».

На свете есть множество удивительных и необычных мест. И поражают они не только своей красотой, но и порой экстремальными погодными условиями. И одно из таких мест — регион Патагония.

Здесь располагаются захватывающие дух красоты дикой природы и дуют одни из самых сильных ветров в мире. Убедиться в этом достаточно легко. Нужно лишь посмотреть на окружающую растительность и постараться не упасть, столкнувшись с «легким» ветерком этого края, как герои из этого видео.

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Метки: Патагония   Прикол   в мире   ветер   интересно   люди   
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7  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
А сколько бензина есть авто при таком ветре даже представить сложно.)
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5k
grigorenko vladislav 4 минуты назад
Ахтыжбл#тьужостакакой. В Якутии это кино патагонское покажите - вот они напугаются!
Ссылка youtu.be
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1k
Flint 18 минут назад
С таким ветром даже ветрянные электростанции улетят в страну Оз)
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9k
Гвоздь 36 минут назад
показалось, что на знаке нарисован человек, намотавшийся на этот же знак
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55k
Aleksandr 58 минут назад
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55k
Андрей Час назад
Хорошо бы если ветром сдуло всю Пентагонию.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3672 поста (3580 в горячем)

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