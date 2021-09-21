Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности

Иногда жизнь подкидывает сюрпризы и на снимках остаётся не совсем то, что ожидает фотограф. Перед вами подборка случаев, когда фотографии благодаря случайности получились совсем не такими, какими задумывались.
Для чего ещё нужен фотоаппарат, если не для того, чтобы сохранять самые памятные и яркие моменты? Есть только одно «но» — иногда эти кадры оказываются совсем не такими, как задумывалось. Почему-то именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, всё идёт не так: кто-то влетает в кадр, падает, что-то роняет… А некоторые везунчики получают эффектный снимок, которого вовсе и не задумывали. Но разве кто-то скажет, что эти фото не удались?
Это мы с дочкой получаем важный урок о кормлении козликов в зоопарке
За секунду до того, как моему мужу прилетит бутылка в лицо
С качелями всегда надо быть настороже
На этом фото явно кого-то не хватало!
Хотела сфотографировать вид из окна в том месте, где остановилась
Именно в этот момент ко мне прилетела колибри!
Случайно сделал самое эпичное фото своих собак
Увидел в чужом фейсбуке фото, как я прыгаю в бассейн с шариками
Пчела тоже захотела быть на нашей фотографии
Моя дочь наступает на лего
Случайный кадр моей мамы
Мне кажется, это идеальная заготовка для мема.
Как я потерял свой улов
Не вписался в поворот
Мы были уверены, что это самая обычная свечка…
Через секунду кто-то очень удивится
Сразу после слов «только смотри, чтобы она не упала в эту лужу»
Делать так было очень плохой идеей
Что ж, поймать тот самый момент — это большая удача, даже если всё пошло не по плану!
Источник:
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