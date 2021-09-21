Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности

Для чего ещё нужен фотоаппарат, если не для того, чтобы сохранять самые памятные и яркие моменты? Есть только одно «но» — иногда эти кадры оказываются совсем не такими, как задумывалось. Почему-то именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, всё идёт не так: кто-то влетает в кадр, падает, что-то роняет… А некоторые везунчики получают эффектный снимок, которого вовсе и не задумывали. Но разве кто-то скажет, что эти фото не удались?

Это мы с дочкой получаем важный урок о кормлении козликов в зоопарке