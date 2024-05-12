Таиланд устраивает жителям городов липкий душ

И тогда на улицы выезжают машины со спринклерами, заправленные баками водой, насыщенной сахаром. По сути это сладкая вода, добавьте пакетик чая и можно подставлять чашки.

Зачем нужен сахар в бочке?

Власти Таиланда считают, что сахар делает обычную воду более вязкой. А значит, она лучше улавливает все частицы из воздуха. То есть, если сравнить с брызгалками в Дели, тут КПД от одной такой машины гораздо выше.

Некоторые ученые, однако, сомневаются в этом «ходе гения». Доктор Вирачай Путтхавонг, профессор органической химии в Университете Касетсарта считает, что сладкая вода мало как поможет в этом деле. Куда важнее оборудование. Оно должно быть таким мощным, чтобы разбивать воду на достаточно мелкие капли, чтобы уловить частицы до 2,5 микрон.