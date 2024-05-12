Таиланд устраивает жителям городов липкий душ

Если в воздухе много грязи и пыли, власти стараются разбрызгать воду в воздух, чтобы хоть часть грязи хоть как-то осела. Такие разбрызгиватели используют в Нью-Дели, где бывает, что нечем дышать от отходов и горящих мусорных куч.
Но Таиланд пошел совершенно новым путем, потому что в Бангкоке ситуация в жару становится реально критической. Уровень загрязнения такой, что люди плохо себя чувствуют. В такие дни надо срочно что-то делать.
И тогда на улицы выезжают машины со спринклерами, заправленные баками водой, насыщенной сахаром. По сути это сладкая вода, добавьте пакетик чая и можно подставлять чашки.
Зачем нужен сахар в бочке?
Власти Таиланда считают, что сахар делает обычную воду более вязкой. А значит, она лучше улавливает все частицы из воздуха. То есть, если сравнить с брызгалками в Дели, тут КПД от одной такой машины гораздо выше.
Некоторые ученые, однако, сомневаются в этом «ходе гения». Доктор Вирачай Путтхавонг, профессор органической химии в Университете Касетсарта считает, что сладкая вода мало как поможет в этом деле. Куда важнее оборудование. Оно должно быть таким мощным, чтобы разбивать воду на достаточно мелкие капли, чтобы уловить частицы до 2,5 микрон.
Однако современные брызгалки могут распылять капли максимум для связывания вредных частиц размером до 10 микрон, то есть просто кусочков пыли. А то, что оседает у нас вредной тяжестью в легких, все равно такие души не удалят.
Зато сахар – это очень благодатная среда для всяких микроорганизмов и бактерий. Видели, как дрожжи растут на сахаре? То же самое будет во всяких стыках плитки, на стенах домов в сыром углу. Вредные организмы получат максимальную подписку, что потом приведет к развитию уже других заболеваний у людей, которые провоцируются плесенью и грибком.
Да и владельцы машин за такое властям Таиланда спасибо не говорят. Ведь их машины омывают липким составом, по сути вода высыхает на солнце, а липкость кузова остается.
И машины пачкаются гораздо быстрее, на них пыль липнет просто кусками. Такое ощущение, что спонсировали этот сладкий душ владельцы городских машинных моек.
Как думаете, лучше ли в этом деле сахарная вода? Или больше вреда, чем пользы. Ведь почему-то раньше этой технологией не пользовались. Сахар дорогой потому что?
Эх, а вот у нас в детстве была мечта, чтобы кока-колу в фонтанах разбрызгивали. Почти сбылось, но не у нас!
Источник:
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Не нужно думать. Нужно брать исследования.