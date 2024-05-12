FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11527 постов • 1471 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Таиланд устраивает жителям городов липкий душ

Таиланд устраивает жителям городов липкий душ

Автор:
12 мая 2024 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Таиланд   в мире   интересно   ипкий душ   люди   фото   
914
5

Если в воздухе много грязи и пыли, власти стараются разбрызгать воду в воздух, чтобы хоть часть грязи хоть как-то осела. Такие разбрызгиватели используют в Нью-Дели, где бывает, что нечем дышать от отходов и горящих мусорных куч.

Но Таиланд пошел совершенно новым путем, потому что в Бангкоке ситуация в жару становится реально критической. Уровень загрязнения такой, что люди плохо себя чувствуют. В такие дни надо срочно что-то делать.

×

И тогда на улицы выезжают машины со спринклерами, заправленные баками водой, насыщенной сахаром. По сути это сладкая вода, добавьте пакетик чая и можно подставлять чашки.

Зачем нужен сахар в бочке?

Власти Таиланда считают, что сахар делает обычную воду более вязкой. А значит, она лучше улавливает все частицы из воздуха. То есть, если сравнить с брызгалками в Дели, тут КПД от одной такой машины гораздо выше.

Некоторые ученые, однако, сомневаются в этом «ходе гения». Доктор Вирачай Путтхавонг, профессор органической химии в Университете Касетсарта считает, что сладкая вода мало как поможет в этом деле. Куда важнее оборудование. Оно должно быть таким мощным, чтобы разбивать воду на достаточно мелкие капли, чтобы уловить частицы до 2,5 микрон.

Однако современные брызгалки могут распылять капли максимум для связывания вредных частиц размером до 10 микрон, то есть просто кусочков пыли. А то, что оседает у нас вредной тяжестью в легких, все равно такие души не удалят.

Зато сахар – это очень благодатная среда для всяких микроорганизмов и бактерий. Видели, как дрожжи растут на сахаре? То же самое будет во всяких стыках плитки, на стенах домов в сыром углу. Вредные организмы получат максимальную подписку, что потом приведет к развитию уже других заболеваний у людей, которые провоцируются плесенью и грибком.

Да и владельцы машин за такое властям Таиланда спасибо не говорят. Ведь их машины омывают липким составом, по сути вода высыхает на солнце, а липкость кузова остается.

И машины пачкаются гораздо быстрее, на них пыль липнет просто кусками. Такое ощущение, что спонсировали этот сладкий душ владельцы городских машинных моек.

Как думаете, лучше ли в этом деле сахарная вода? Или больше вреда, чем пользы. Ведь почему-то раньше этой технологией не пользовались. Сахар дорогой потому что?

Эх, а вот у нас в детстве была мечта, чтобы кока-колу в фонтанах разбрызгивали. Почти сбылось, но не у нас!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Таиланд   в мире   интересно   ипкий душ   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
zloykoyot Час назад
Микроорганизмы это ещё полбеды. Сладкая водичка наверняка придётся по вкусу муравьям и всяко-разным мухам, которых там тоже весьма немало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 17 минут назад
"Как думаете, лучше ли в этом деле сахарная вода?"
Не нужно думать. Нужно брать исследования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий 22 минуты назад
"машины пачкаются гораздо быстрее, на них пыль липнет просто кусками". То есть пыль, после высыхания остается на земле, а не поднимается ветром и транспортом обратно в воздух? Если так, то какие-то плюсы может реально есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1844 поста (1802 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392233



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции
В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции
Российские ученые разработали новый материал
Российские ученые разработали новый материал
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
С добрым утром
С добрым утром
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Россия#забавно#Санкт-Петербург#милота#сарказм#Москва#кот#реклама
#история#животные#интересно#Китай#Еда#мойка#Юмор#фейл#автобус#ученые
#люди#СССР#факты#наука#криминал#преступление#Жизнь#Спасение#конфликт
Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен Масаи: племя, где мужчины пьют кровь с молоком и не ревнуют своих жен Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы? Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы? Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами Кто такие ирландские путешественники, и почему их называют цыганами К чему привела политика одного ребенка в Китае К чему привела политика одного ребенка в Китае Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом Почему голландцы не предлагают гостям никакой еды, мучая их голодом

На что жалуетесь?

Вернуться