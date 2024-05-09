Пользователи сети поделились фаотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Каждый день может стать днём ностальгии, нужно только наткнуться на нужный тред в соцсетях. Русскоязычные пользователи Твиттера (X) поделились фотографиями, на которых изображены образы и предметы, ассоциирующиеся у них с детством. Получившуюся подборку можно назвать «ностальгией миллениала» — детям конца 80-х, 90-х и начала 00-х должно такое понравиться!

«А давайте с каждого по картинке, которая отправляет вас в прекрасный период детства»