Пользователи сети поделились фаотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.
Каждый день может стать днём ностальгии, нужно только наткнуться на нужный тред в соцсетях. Русскоязычные пользователи Твиттера (X) поделились фотографиями, на которых изображены образы и предметы, ассоциирующиеся у них с детством. Получившуюся подборку можно назвать «ностальгией миллениала» — детям конца 80-х, 90-х и начала 00-х должно такое понравиться!
«А давайте с каждого по картинке, которая отправляет вас в прекрасный период детства»
Хочу собрать мини-тред с нашими тёплыми воспоминаниями. Я начну
«Что-то почувствовал от этого фото»
«Разблокировала воспоминание»
«Моё детство:»
Пробовали? Помните?
Как давно вы смотрели «Непутёвые заметки»?
Передача появилась в 1996 году и, кстати, выходит до сих пор!
«Пробовали? Помните?» для ностальгирующих помладше
Играли? Конечно, играли
Выбирайте своего бойца!
Это уже следующая ступень, то есть Sega.
На таком ездили?
«То самое место сбоку, смотреть на водителя и на монетки, собранные столбиками справа от него»
А на таком?
Редко, но катался на таких крокодилах. Было жутко неудобно. Сидишь и не видишь улицу. Всё торопил время, чтобы увидеть. Глупо как-то всё вышло
«Я так завидовал им, когда они ели арбуз зимой!»
«Вот тут тонкая грань от теплоты до почти физической боли»
Я чувствую запах этой програмки
«ГТА моего детства»
«Постоянно в детстве крутилась на таком сидя»
«Вот она жизнь. С утра уже бабуля напекла вафель или оладушек, потом утренние передачи по телеку и вперёд на улицу до заката»
Яркость уровня: детство
Вот эти две штуки и лимонад (сок?) который назывался что-то вроде «Твой друг клоун». С разными вкусами — яблоко, виноград, апельсин и клубника (малина-вишня?) — мама всегда покупала его, когда я болела:) Но у меня ощущение, что я одна их видела, вхвх
Картинка со звуком
Коллаборация столетия
Базовая классика
Источник:
- Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев
- 18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам
- 16 интересных решений, созданных для удобства людей
- 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках
- 15 бесполезных на первый взгляд вещей, которые хочется купить
Вот сейчас!
Ну да, сейчас оно покруче, а нам тогда сравнивать не с чем было ))
Я говорю, что это печально.
Реальный показатель проигранной идеологии.
Весь остальной распад культуры - уже следствие этого проигрыша.
А то, что все эти фотки фигурировали в камментах на фишках за последнюю неделю-чистое совпадение
КГ/АМ
Лиаз имел автоматическую коробку передач