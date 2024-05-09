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Пользователи сети поделились фаотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Пользователи сети поделились фаотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Автор:
09 мая 2024 09:21
Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   ностальгия   подборка   
1197
23

Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.

Каждый день может стать днём ностальгии, нужно только наткнуться на нужный тред в соцсетях. Русскоязычные пользователи Твиттера (X) поделились фотографиями, на которых изображены образы и предметы, ассоциирующиеся у них с детством. Получившуюся подборку можно назвать «ностальгией миллениала» — детям конца 80-х, 90-х и начала 00-х должно такое понравиться!

«А давайте с каждого по картинке, которая отправляет вас в прекрасный период детства»

×

Хочу собрать мини-тред с нашими тёплыми воспоминаниями. Я начну

«Что-то почувствовал от этого фото»

«Разблокировала воспоминание»

«Моё детство:»

Пробовали? Помните?

Как давно вы смотрели «Непутёвые заметки»?

Передача появилась в 1996 году и, кстати, выходит до сих пор!

«Пробовали? Помните?» для ностальгирующих помладше

Играли? Конечно, играли

Выбирайте своего бойца!

Это уже следующая ступень, то есть Sega.

На таком ездили?

«То самое место сбоку, смотреть на водителя и на монетки, собранные столбиками справа от него»

А на таком?

Редко, но катался на таких крокодилах. Было жутко неудобно. Сидишь и не видишь улицу. Всё торопил время, чтобы увидеть. Глупо как-то всё вышло

«Я так завидовал им, когда они ели арбуз зимой!»

«Вот тут тонкая грань от теплоты до почти физической боли»

Я чувствую запах этой програмки

«ГТА моего детства»

«Постоянно в детстве крутилась на таком сидя»

«Вот она жизнь. С утра уже бабуля напекла вафель или оладушек, потом утренние передачи по телеку и вперёд на улицу до заката»

Яркость уровня: детство

Вот эти две штуки и лимонад (сок?) который назывался что-то вроде «Твой друг клоун». С разными вкусами — яблоко, виноград, апельсин и клубника (малина-вишня?) — мама всегда покупала его, когда я болела:) Но у меня ощущение, что я одна их видела, вхвх

Картинка со звуком

Коллаборация столетия

Базовая классика

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Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   ностальгия   подборка   
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13  комментариев
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53
олег Час назад
Последний раз прокатился в ЛиАЗ-677 2 года назад, самое удивительное: специфический запах в салоне сохранился, т.е. запах пластиковой оболочки поручней.
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12k
поручик Ржевский Полчаса назад
Запах игральных карт. Но именно тех карт - Ленинградского полиграфического комбината, по 1руб. 60 коп. за колоду.
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11k
Доктор Полчаса назад
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52k
Элек Мек 38 минут назад
Я на таком работал,только на коротком.


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960
Рома 38 минут назад
Первый раз вижу
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7k
Хачик 39 минут назад
Комментарий к фото
Сейчас, наверное, Супермарио были бы такими...

Ссылка www.youtube.com
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7k
Алекс Крайчек 44 минуты назад
Всё очень печально. У "половины народа" детство ассоциируется с какой-то импортной хренью.
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55k
Aleksandr 45 минут назад
Ага, ну конечно "пользователи поделились"
А то, что все эти фотки фигурировали в камментах на фишках за последнюю неделю-чистое совпадение

КГ/АМ
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22k
иванов дмитрий 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Занимательный факт, вдруг кто не знает.
Лиаз имел автоматическую коробку передач
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3575 в горячем)

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