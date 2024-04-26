Калам: народ, где тяга к украшениям проявляется только у мужчин

Считается, что этот народ чуть ли не самый изолированный из всех других народов на нашей планете. А так уж они горят желанием открыться для других и насколько они дикие?

Им глубоко наплевать на привычный ритм цивилизации. У них свой, привычный уклад жизни, который они не хотят менять ни на что другое. Они счастливы в своем небольшом мирке, огороженном от других горными склонами.

Да они и не знали, что где-то еще живут похожие на них живые существа, о двух ногах и о двух руках, отличающихся от них всего лишь непонятной речью и цветом кожи.

Это племя было представлено миру лишь во второй половине XX века. Сюжет знакомства с этим народом оказался до боли знакомый, словно списанный с кинофильма «Земля Санникова». Правда в фильме герои шли по ледяной пустыне, пока их взору не представилась гряда гор, за которыми оказалась жизнь и незнакомое племя.