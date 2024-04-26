Калам: народ, где тяга к украшениям проявляется только у мужчин

Вот уж на самом деле сложно понять, отчего среди мужской половины племени Калам, которые живут в решительно непривычном для так называемого «цивилизованного» человека ритме, наблюдается такое неравнодушие ко всему красивому и блестящему.
Считается, что этот народ чуть ли не самый изолированный из всех других народов на нашей планете. А так уж они горят желанием открыться для других и насколько они дикие?
Им глубоко наплевать на привычный ритм цивилизации. У них свой, привычный уклад жизни, который они не хотят менять ни на что другое. Они счастливы в своем небольшом мирке, огороженном от других горными склонами.
Да они и не знали, что где-то еще живут похожие на них живые существа, о двух ногах и о двух руках, отличающихся от них всего лишь непонятной речью и цветом кожи.
Это племя было представлено миру лишь во второй половине XX века. Сюжет знакомства с этим народом оказался до боли знакомый, словно списанный с кинофильма «Земля Санникова». Правда в фильме герои шли по ледяной пустыне, пока их взору не представилась гряда гор, за которыми оказалась жизнь и незнакомое племя.
Здесь же первооткрыватели карабкались вверх по крутому и скользкому пути, покрытому непролазным кустарником. Неизвестно, что они хотели на самом деле найти в конце пути. Но вот невзначай наткнулись на незнакомое племя.
Им еще повезло, что каламы не страдают каннибализмом и довольно дружелюбно их встретили. А так бы сожрали своих непрошеных гостей и продолжали бы спокойно жить в своем уютненьком мирке.
Где проживает народ калам
Племя занимает малюсенькую территорию на острове Новая Гвинея. Этот остров является вторым по величине в мире после Гренландии. Находится он на западе Тихого океана вблизи северных берегов Австралии.
Остров поделен между двумя государствами: восточная часть принадлежит Индонезии, а западная — Папуа - Новая Гвинея. Представители народа калам являются гражданами Папуа - Новая Гвинея. Но это так думают власти страны. Каламы же так не думают. Они сами по себе. Им чужды паспорта и деньги.
Территория, где живет народ, находится в горах, куда, как мы уже сказали, добраться ой как нелегко. Путешественники, которым очень хочется познакомиться с этим племенем, вынуждены добираться к ним на вертолете.
Быт, традиции и обычаи
Благодаря тому, что не каждый любознательный житель нашей планеты может попасть в гости к каламам, народ сохранил свою первозданную самобытность.
Живут они в небольших деревянных жилищах на сваях. Скорее всего это сделано в целях защиты от диких зверей и ядовитых змей.
Мужчины племени Калам занимаются исключительно одной охотой. Больше ни к чему не прикасаются. А вот на женщине лежит всё: дети, приготовление пищи, огород, собирательство и другие домашние хлопоты.
Так как у мужчин, в отличие от женщин, больше свободного времени, то они в свободное от охоты время мастерят украшения. Они страсть как их любят носить. Очень интересно, что подобная тяга проявляется только у мужчин. Возможно, что женщинам просто некогда заниматься такой ерундой.
Каламы носят головной убор невероятных размеров. Он может достигать в высоту до одного метра. Обладая особой техникой, которую они передают из поколения в поколение, каламы изготавливают свои шапки из огромного количества блестящих голов зеленых жуков.
Мало изготовить шапку, надо еще научиться носить ее. Попробуй поноси такую высокую «кепку», что весит несколько килограммов. Да еще украшенная наверху всякими перьями, веточками, цветами.
Следующий наряд у каламов представляет собой ожерелье. Его они делают из клювов птиц. Украшение постоянно обновляется. Как только мужчина поймает птицу с более красивым клювом, то последний заменяет на ожерелье клюв, который либо надоел владельцу, либо недостаточно красив на его взгляд.
А вот привычку носить браслеты на руках и ногах в неимоверных количествах им привили «гости». Сначала это были просто повязки из цветной ткани. Потом появились металлические браслеты.
Из одежды у каламов только набедренные повязки. Сначала это были повязки из шкур животных, но когда они познакомились с цивилизацией, то некоторые из них стали применять ткани, которыми им презентовали «гости».
Но так, как все-таки в горах по ночам бывает прохладно, то каламы приспособились наносить на свою кожу свиной жир. Такую процедуру они проделывают систематически.
Инициация мальчиков
Процессу инициации племя уделяет большое внимание. Только после прошедшей инициации юноша становится полноправным членом племени.
Этот процесс растягивается на долгих семь лет. В десятилетнем возрасте мальчик уходит из семьи и поселяется с другими мальчиками в специально предназначенной для этого хижине.
Никто толком не знает, чему там учат мальчиков. Это ведь не шесть дней, и не шесть месяцев, а шесть лет. Университетская программа какая-то получается. Рассказывают, что старейшины племени передают юношам свои знания о преданиях и традициях народа.
Это все шесть лет? Тогда сколько же у них этих преданий? Вопрос. Местные вам на него никогда не ответят. Они как будто и не услышат его.
Завершается процесс инициации юноши прокалыванием носа. Опытные «цирюльники» делают это с помощью острой кости или деревянной тростинкой.
С помощью этого отверстия они, опять же, носят различные украшения. Это может быть кость животного, необычайное перо из хвоста птицы или какая-нибудь замысловатая ракушка.
В последнее время каламы стали не так много времени уделять процессу инициации. Слишком это долгая процедура, да и дела есть поважнее. Например, свиноводство. Чем не больше свиней у человека, тем богаче он выглядит в глазах окружающих.
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