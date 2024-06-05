30 сокровищ даром на улицах Нью-Йорка

Пара из Бруклина с 2019 года ведёт страницу, посвящённую уличным сокровищам.

"Мы точно ещё не всё видели! Это Нью-Йорк, и люди здесь креативные и уникальные, - поделились авторы. - Не перестаем удивляться новым предметам, как и наши читатели!"

"Мы не ищем чего-то определённого, нас интересуют вещи, которые пригодятся людям в быту или станут прекрасным дополнением интерьера, ну и забавные экземпляры нас тоже привлекают!"

Ступинг - это ещё и отличный способ помочь планете. В наше время чрезмерное потребление является огромной проблемой. Вторичное использование вещей помогает сократить воздействие на окружающую среду.