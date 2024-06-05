30 сокровищ даром на улицах Нью-Йорка

В Нью-Йорке можно найти всё: и вкусное угощение, и яркое выступление уличных музыкантов, и всемирно известный музей, и даже крысу с куском пиццы в метро. На самом деле улицы "Большого яблока" полны сокровищ, которые только и ждут, чтобы их забрали домой. Ниже вы увидите лучшие находки.
У жителей Нью-Йорка есть давняя традиция, получившая название "ступинг", - оставлять ненужные вещи и мебель на улице, чтобы любой желающий мог забрать их себе.
Пара из Бруклина с 2019 года ведёт страницу, посвящённую уличным сокровищам.
"Мы точно ещё не всё видели! Это Нью-Йорк, и люди здесь креативные и уникальные, - поделились авторы. - Не перестаем удивляться новым предметам, как и наши читатели!"
"Мы не ищем чего-то определённого, нас интересуют вещи, которые пригодятся людям в быту или станут прекрасным дополнением интерьера, ну и забавные экземпляры нас тоже привлекают!"
Ступинг - это ещё и отличный способ помочь планете. В наше время чрезмерное потребление является огромной проблемой. Вторичное использование вещей помогает сократить воздействие на окружающую среду.
22. "Возьми меня! Я ещё в состоянии работать. В отличие от моего бывшего парня - нахлебника!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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