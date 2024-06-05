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30 сокровищ даром на улицах Нью-Йорка

30 сокровищ даром на улицах Нью-Йорка

Автор:
05 июня 2024 10:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   Улица   вещь   даром   мебель   ступинг   
1277
31

В Нью-Йорке можно найти всё: и вкусное угощение, и яркое выступление уличных музыкантов, и всемирно известный музей, и даже крысу с куском пиццы в метро. На самом деле улицы "Большого яблока" полны сокровищ, которые только и ждут, чтобы их забрали домой. Ниже вы увидите лучшие находки.

У жителей Нью-Йорка есть давняя традиция, получившая название "ступинг", - оставлять ненужные вещи и мебель на улице, чтобы любой желающий мог забрать их себе.

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Пара из Бруклина с 2019 года ведёт страницу, посвящённую уличным сокровищам.

"Мы точно ещё не всё видели! Это Нью-Йорк, и люди здесь креативные и уникальные, - поделились авторы. - Не перестаем удивляться новым предметам, как и наши читатели!"

"Мы не ищем чего-то определённого, нас интересуют вещи, которые пригодятся людям в быту или станут прекрасным дополнением интерьера, ну и забавные экземпляры нас тоже привлекают!"

Ступинг - это ещё и отличный способ помочь планете. В наше время чрезмерное потребление является огромной проблемой. Вторичное использование вещей помогает сократить воздействие на окружающую среду.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   Улица   вещь   даром   мебель   ступинг   
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7  комментариев
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799
Шурман Час назад
Когда то и у нас так было , был определенный день раз в месяц когда ты мог выставить все перед домом и то что забрали у тебя это хорошо а то что нет сам увози на контейнер парк . Я когда приехал сюда первый свой дом обставил с таких же выбросов , были и ковры и диваны и шкафы и столы и кресла и кровати , честное слово ни сантима не потратил . Один раз телевизор кто то выставил по тем временам здоровый Филипс и отрезана вилка это означало не работает , притащил домой открыл а там делов то 2 кандера вздулись , опять вышел на улицу нашел какой то видак открыл его там же и опа чудо есть эти же по 16 вольт 1000 :)) дернул поставил и ура новый телик :)
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924
kan35 4 минуты назад
Шансов пройти по улице мимо ничейного комода 19го века ничтожно малы. Но есть решение - если кому то тема таких старых и коллекционных вещей интересна - Авито, мешок, ибэй, и тп, аукционные агрегаторы, антикварные форумы, подписывайтесь на ключевые слова и просматривайте. Сразу конечно сложно, и иногда купишь полную хрень, но это экспертиза приходит со временем. Комиссионки в районе не помешает иногда обойти. Это конечно время, но бешеной собаке семь верст не крюк, и эффект есть.
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5k
Elen Elen 22 минуты назад
Старые холодильники берут в переработку при покупке нового. Прямо в карточке товара на сайте написано - такой-то процент скидки, если отдаете свой старый в утиль. И тем же рейсом его забирают. Новый привезли, старый увезли. Конечно, если кому-то перестал быть нужен старый холодильник без необходимости покупать новый, тогда да.
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799
Шурман 59 минут назад
Кстати если этот смег работает я бы все равно забрал и потом бы перепродал где нибудь , он хороших денег стоит . Цена идет от 1000 евро и выше .
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11
Юрий 59 минут назад
17. Лампы Тиффани стоят тысячи и даже десятки тысяч долларов. Наверняка это реплики за сотню баксов.
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1k
DuckTales Час назад
В Берлине лично видел, есть такая традиция , оставлять перед домом ненужные вещи. Велозапчасти, мотошлемы, электронику, мебель и прочее.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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